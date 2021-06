„Akropolis Group“ refinansavo dukterinių įmonių paskolas bankuose

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Prekybos ir pramogų centrų vystymo ir valdymo įmonė „Akropolis Group“ dalimi euroobligacijų emisijos metu pritrauktų lėšų refinansavo trijų dukterinių įmonių turėtas paskolas bankuose.

Tai UAB „Taikos turtas“, UAB „Aido turtas“ ir SIA M257, atitinkamai valdančioms Klaipėdos „Akropolį, Šiaulių „Akropolį“ ir Rygos „Akropole“. „Akropolis Group“ paskolintos lėšos buvo panaudotos padengiant dukterinių įmonių įsipareigojimus AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas (UAB „Taikos turtas“, UAB „Aido turtas“) ir AS „SEB banka“ (SIA M257). Iš viso refinansuota 135,1 mln. Eur komercinių bankų paskolų, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Akropolis group“.

VŽ rašė, kad didžiausių Lietuvoje prekybos centrų valdytoja, bendrovė „Akropolis Group“, sėkmingai išplatino debiutinę 300 mln. Eur vertės 5 m. trukmės euroobligacijų emisiją. Šios obligacijos pradėtos kotiruoti „Nasdaq Vilnius“ ir Dublino „Euronext“ vertybinių popierių biržose.

UAB „Akropolis Group“ euroobligacijų emisija išplatinta su 2,875% metine kasmet išmokamų palūkanų norma, 3,00% metiniu pajamingumu bei 99,428% galutinio viešo siūlymo kaina. Obligacijoms suteikti BB+ Fitch ir BB+ S&P reitingai. Obligacijos bus išpirktos 2026 m. birželio 2 d.

„Akropolis Group“ turi BB+ (neigiama perspektyva) S&P ir BB+ (stabili perspektyva) Fitch reitingus. „Akropolis Group“ savo debiutinio euroobligacijų siūlymo metu bendradarbiavo su bankais „BNP Paribas“, „J.P. Morgan“ ir „Luminor“, obligacijų programos organizatoriais ir platintojais.

„Akropolis Group“ teisiniais klausimai patarė „Clifford Chance LLP“, kaip pagrindinis teisinis patarėjas, ir advokatų kontora „TGS Baltic“, konsultavusi Lietuvos ir Latvijos teisės klausimais. Bankams teisiniais klausimais patarė „Linklaters LLP“ ir „Walless“. „Akropolis Group“ auditorius yra „PricewaterhouseCoopers“.

