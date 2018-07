„Lidl“ Amerikoje dar nepakartojo sėkmės istorijos

Triukšmingai į Jungtines Amerikos Valstijas 2017 m. birželį žengęs Vokietijos mažmeninės prekybos tinklas „Lidl“, praėjus metams po starto naujame žemyne, stulbinama sėkme negali pasigirti, o kol kas įgyvendino pusę užsibrėžtų planų.

Tik „Amazon“ sprendimas įsigyti „Whole Foods“ tinklą sulaukė tokio didelio žiniasklaidos dėmesio ir susidomėjimo kaip „Lidl“, pernai JAV atidariusi pirmas savo parduotuves.



Savo pagrindinę būstinę įkūrusi Arlingtone, Virdžinijos valstijoje, „Lidl“ turėjo ambicijų pakeisti JAV bakalėjos rinką ir iki 2018 m. vasaros atidaryti 100 parduotuvių.



„Lidl“ buvo laikoma didžiule grėsme rinkos senbuviams „Kroger“, „Albertsons“, „Walmart“ ir regioniniams prekybininkams.



Didžiąją dalį „Lidl“ prekių sudaro mėsos, pieno gaminiai, kiaušiniai, švieži vaisiai ir daržovės, kepiniai, alus ir vynas. Bakalėjos versle šie produktai yra kertiniai, sudarantys daugiau kaip 80% pardavimų. Prekybininkai būgštavo, kad „Lidl“, įžengusi į valstijas, per kelerius metus įsitvirtins kaip žemų kainų tinklas, o jo parduotuvėse būtiniausius maisto produktus pirks dauguma amerikiečių.



„Forbes“ skaičiuoja, kad praėjus metams po skambaus starto, „Lidl“ yra atidariusi 53 parduotuves. Tinkui nepavyko sukurti nieko panašaus į ilgalaikę, perspektyvią verslo strategiją, keliančią grėsmę JAV mažmeninės prekybos įmonėms.



„Stambių prekybos įmonių vadovai apstulbę, jiems sunkiai suvokiama, kaip 10.500 parduotuvių 28 šalyse turintis tinklas, žinomas kaip vienas geriausių prekybininkų pasaulyje, į JAV žengė šitaip nepasirengęs, su tokia silpna strategija. Dabar reikėtų kelti klausimą: ką „Lidl“ padarė ne taip, eidama į naują rinką? Atsakymas paprastas: beveik viską. Situacija tik prastės, jeigu „Lidl“ nesugebės pakeisti savo valdymo. Manau, kad „Lidl“ turėtų permąstyti savo verslo modelį“, – rašo „Forbes“ apžvalgininkas.



Skaitmeninės rinkodaros bendrovės „Catalina“ atliktas tyrimas parodė, kad nors „Lidl“ žemomis kainomis pritraukia klientų, vis dėlto po kelių mėnesių jie linkę grįžti prie savo įprastų pirkimo įpročių.



Tam įtakos galėjo turėti ir atsakomieji kitų JAV prekybininkų veiksmai. Pavyzdžiui, „Kroger“ ir „Walmart“ sumažino kai kurių prekių kainas iki tokių, kokiomis pradėjo prekiauti „Lidl“. Neturint kainos pranašumo, „Lidl“ tapo sunku pritraukti klientų.



Klausas Gehrigas, „Schwarz Group“, valdančios „Lidl“, generalinis direktorius, atvirai kritikuoja „Lidl USA“, be to, JAV paskyrė naują generalinį direktorių. Be abejonės, jeigu „Lidl“ pavyktų įsitvirtinti JAV, įmonė kur kas lengviau galėtų plėstis ir Kanadoje.



Lietuvoje „Lidl“ sulaukė didelio pirkėjų susidomėjimo. Šiuo metu tinklui priklauso 37 parduotuvės.