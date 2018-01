Efektyvus įrankis parduoti daugiau ir greičiau

Paprastai socialinių ryšių tinkas „LinkedIn“ suvokiamas kaip karjeros valdymo įrankis. Tačiau, pasak specialistų, jis puikiai pasitarnauja ir tam, kad pardavėjų darbas taptų efektyvesnis.

Pasak Šarūno Sakalausko, bendrovės „Httpool“, kuri yra oficiali „LinkedIn“ atstovė, vadovo Lietuvoje, mūsų šalyje „LinkedIn“ turi apie 350.000 vartotojų. Apie 230.000 šių žmonių prie tinklo prisijungia kasdien.

„Diduma šių žmonių kasdien dalyvauja priimant sprendimus. Todėl labai verta su jais užmegzti ir palaikyti ryšius. „LinkedIn“ gali būti labai svarbus komunikacijos kanalas su šiais sprendimų priėmėjais“, - pažymi p. Sakalauskas.

Nuo savęs

Šiandien niekam aiškinti nereikia, kad kiekvienas darbo ieškantis specialistas pirmiausia turi susitvarkyti savo prisistatymą „LinkedIn“. Lygiai ta pati taisyklė galioja ir pardavėjams, kurie dirba su „B2B“, t. y. verslas verslui pardavimais.

„Tai padaryti verta dėl kelių priežasčių. „LinkedIn“ turi labai gerą santykį su visomis paieškos sistemomis. Tad, kai jūsų klientas norės pasidomėti, kas jūs toks, labai tikėtina, kad atkeliaus į „LinkedIn“. Vadinasi, šiame tinkle jūsų prisistatymas turi būti puikus, nes galimas klientas pamatys jūsų pažinčių ratą, jūsų patirtis ir pan.“, - perspėja p. Sakalauskas, vienas iš mokymų programos „Sales BusinessSchool. Sertifiuotas pardavimų vadovas“ lektorių.

Anot jo, verta pagalvoti ir apie nuomonės lyderystę ir, jei tik norite ir galite, panaudoti „LinkedIn“ kaip turinio platformą. Kitaip sakant, kalbėti joje apie savo atstovaujamą prekės ženklą, dalintis ekspertinėmis žiniomis apie produktus ir paslaugas. Taip kursite ir savo, kaip tam tikros srities eksperto įvaizdį, reprezentuosite savo bendrovę, prekės ženklą.

Įmonės dalis

Jei pardavėjas aktyviai naudos savo „LinkedIn“ profilį darbo tikslais, o jo darbovietės šiame socialiniame tinkle nebus, žmogus liks tarsi vienas kovos lauke.

„Didžiausia nauda pasiekiama tada, kai yra asmeninio ir bendrovės profilių sinergija. „LinkedIn“ tinkle save visuomet pristatome, kaip tam tikras pareigas tam tikroje įmonėje užimantį asmenį. Šiuo atveju bet kuris mūsų viešas veiksmas yra ir įmonės reprezentavimas. Lygiai taip ir įmonė per komunikaciją apie tam tikrus produktus, paslaugas, prekės ženklus gali padėti savo pardavėjams“, - pažymi p. Sakalauskas.

Anot jo, šis socialinis tinklas bendrovėms siūlo tokias galimybės, kad šios reprezentacijai skirtą savo tinklalapį lengvai gali pakeisti prisistatymu „LinkedIn“ tinkle, kurį palaikyti gyvybingą ir administruoti bus daug lengviau ir pigiau, nei tinklalapį.

„Čia patys elementariausi dalykai, kuriuos būtina susitvarkyti „LinkedIn“ tinkle. Tai padarius, jau galima rinktis sudėtingesnius įrankius. Kad ir klientų segmentavimo“, - kalba p. Sakalauskas.

Pasiekia klientus

„LinkedIn“ tinklas yra unikalus tuo, kad turi dideles segmentavimo galimybes. Juk pildydami savo profilius, mes paliekame labai daug informacijos apie save. Todėl įmonės turi galimybę pasiekti savo tikslinę auditoriją pagal užimamas pareigas, pagal tai, kiek laiko žmogus jose dirba, pagal industriją ir t.t. Nekalbant apie tradicinį segmentavimas pagal amžių, lytį, geografiją ir t.t.“, - nurodo p. Sakalauskas.

Pasak jo, dar vienas įrankis, kuris taip pat gali gerokai pagelbėti pardavimuose yra vadinamieji remiami laiškai (angl. sponsoredinmail). Jis siunčiamas auditorijai, kuri jau susidomėjo tam tikru renginiu, įvykiu, produktu ir pan.

„Tokie laiškai itin efektyvūs, nes jie nėra visiškai „šalti“. Be to, „LinkedIn“ tinklas tokį laišką tam pačiam asmeniui leidžia išsiųsti daugiausiai 6 kartus per metus. Taigi nėra taip, kad jie erzintų gavėjus“, - kalba p. Sakalauskas.

Statistika rodo, kad socialiniai tinklai vis labiau keliasi į mobiliuosius įrenginius. Pavyzdžiui, 90% „Twitter“ vartotojų šiuo tinklu naudojasi mobiliuosiuose telefonuose.

„LinkedIn“ 54% vartotojų šiuo tinklu naudojasi kompiuteriuose darbo valandomis. Manoma, kad ši tendencija išliks. Tad jei įmonė į komunikaciją šiame tinkle žvelgia strategiškai, jos pardavimams tai gali nešti nemenkos naudos“, - nuomone dalijasi p. Sakalauskas.

Šarūnas Sakalauskas yra vienas iš mokymų „Sales BusinessSchool. Sertifikuotas pardavimų vadovas“ lektorių.