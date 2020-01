Darbo partijos įkūrėjo ir pirmininko Viktoro Uspaskicho šeimos valdoma mėsos perdirbimo įmonė „Krekenavos agrofirma“ išsiuntė pirmąją jautienos siuntą į Kiniją.

Įmonė yra vienintelė Lietuvoje, pernai rugsėjį gavusi leidimą eksportuoti jautieną į Kiniją.

24 tonų šaldytos jautienos įmonė išsiuntė gruodžio pradžioje. Pasak įmonės vadovo Lino Grikšo, siunta turėtų pasiekti Kiniją sausio pabaigoje – prieš kinų Naujuosius metus.

„Esame vieninteliai ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje labai nedaug yra įmonių, kurios turi leidimus eksportuoti į Kiniją. Buvo labai sudėtingas auditas, labai aukšti reikalavimai ir vieninteliai gavome tuos leidimus eksportuoti į Kiniją. (...) Čia ne tik mes išlošėm. Išloš ir ūkininkai, rinkos atsivėrimas reiškia ir geresnę galimybę gauti geresnę kainodarą“, – BNS sakė L. Grikšas.

Neįvardijamai Kinijos bendrovei išsiųstos skirtingos šaldytos jautienos dalys. Pasak L. Grikšo, kol kas sutartis pasirašyta dėl vienos siuntos, tačiau tikimasi išsiųsti jų daugiau, o Kinijos bendrovė bus nuolatinė įmonės klientė.

„Dabar pati pradžia, be to, prasideda jų Naujųjų metų periodas, šiek tiek aprims viskas, bet po to žiūrėsim – potencialas yra didelis, nes kainos ten pakankamai palankios, tai neapsiribosim vienu konteineriu“, – teigė L. Grikšas.

Anot jo, įvairių mėsos rūšių vartojimas Kinijoje kasmet sparčiai auga. Be to, dėl kiaulių maro dalis vartotojų vietoj kiaulienos renkasi jautieną.

Pasak L. Grikšo, kontaktai su Kinijos įmonėmis užmegzti dar prieš kelerius metus, kai įmonė dalyvaudavo parodose, todėl rasti pirkėjų nebuvo sudėtinga.

Šiuo metu „Krekenavos agrofirma“ daugiausia eksportuoja į Latviją, Lenkiją, Italiją, Švediją bei Nyderlandus.

Kinijos ekspertai Lietuvoje dirbo pernai birželį – audito metu jie aplankė tris Lietuvos įmones, pretendavusias eksportuoti šaldytą jautieną. „Biovelai-Utenos mėsai“ ir „Agarui“ nurodyta atskirti kiaulių ir galvijų skerdimo linijas bei dar kartą kreiptis dėl eksporto galimybių.

Maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, 2019 metais iš Lietuvos į Kiniją išvežta daugiau nei 3.000 tonų produktų, daugiausia – pieno miltų ir išrūgų.

