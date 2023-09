2026 m. pradėti veikti turinčiam „Orlen“ jūros vėjo parkui Lenkijoje – 3,6 mlrd. Eur paskola

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Lenkijos „Orlen“ valdoma įmonė „Baltic Power“ pasirašė kredito sutartis dėl Lenkijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje esančio jūros vėjo jėgainių parko, kurio maksimali galia siekia 1.200 MW, projekto finansavimo.

Sutartys pasirašytos su konsorciumu, kurį sudaro 25 Lenkijos ir užsienio finansų įstaigos. Konsorciumas suteiks bendrovei „Baltic Power“ investicines paskolas, kurių bendra suma sieks 3,6 mlrd. Eur, 23 metų laikotarpiui, praneša „Orlen“.

Be to, pagal susitarimus „Baltic Power“ turės galimybę pasinaudoti papildomomis ir rezervinėmis paskolomis, atitinkamai 1 mlrd. PLN (210 mln. Eur) ir 600 mln. Eur sumai.

„Baltic Power“ suteiktos paskolos grąžinimas bus grindžiamas būsimais finansiniais rezultatais, gautais įgyvendinant projektą. Paskola bus išmokėta įvykdžius nurodytas atidedamąsias sąlygas.

Jūros vėjo parko projektą įgyvendina „Baltic Power“ pagal „Orlen“, „Baltic Power“ ir „NP BALTIC WIND B.V.“, Amsterdame įsikūrusios „Northland Power Inc.“ kontroliuojamos įmonės, bendros įmonės sutartį.

„Orlen“ priklauso 51% „Baltic Power“ akcijų.

Bendras projekto biudžetas – apie 4,73 mlrd. Eur – apima kapitalo išlaidas ir nenumatytas išlaidas, taip pat finansavimo išlaidas ir papildomą rezervą.

Jūrinio vėjo jėgainių parko statybos pradžia planuojama 2023 m., o komercinė veikla – 2026 m.

Apskaičiuota, kad užbaigus projektą, per pirmuosius penkerius parko eksploatavimo metus „Baltic Power“ gali gauti apie 140 mln. Eur papildomų laisvųjų pinigų srautų per metus, o „Baltic Power“ EBITDA gali siekti apie 400 mln. Eur per metus.

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.