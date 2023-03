FT: Prancūzija gali išstumti Rusiją iš Vengrijos AE plėtros projekto

Prancūzijos prezidentas E. Macronas ir Vengrijos premjeras V. Orbanas. Ludovico Marino (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Prancūzija ir Vengrija pradėjo derybas dėl bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje, kurių sėkmės atveju Rusijos korporacija „Rosatom“ būtų išstumta iš vienintelės Vengrijoje atominės elektrinės plėtros projekto, rašo „Financial Times“.

Be to, anot Jungtinės Karalystės leidinio, Budapeštas gali susilpninti savo promaskvietišką kursą, jei derybos su Prancūzija dėl to bus sėkmingos, o tuo atveju Europos Sąjungai būtų lengviau pritaikyti sankcijas „Rosatom“.

„Financial Times“ duomenimis, Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas aptarė Pakšo AE plėtros projektą per anksčiau šį mėnesį vykusį susitikimą. Kita vertus, leidinys pažymi, jog Vengrija kol kas nėra pasirengusi nutraukti bendradarbiavimo su Rusija branduolinės energetikos srityje.

1982 metais pradėjusi veikti Pakšo jėgainė turi keturis rusiškus VVER-440 reaktorius, kurių bendra galia – beveik 2.000 megavatų. Pernai gruodį Vengrijos parlamentas pritarė vyriausybės siūlymui jų eksploatavimo laiką pratęsti 20 metų, sustiprinus saugumą. Be to, numatyta jėgainės pajėgumą padvigubinti dviem naujais energijos blokais.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Rosatom“ praėjusių metų vasaros pabaigoje skelbė gavusi Vengrijos institucijų leidimus statyti penktąjį ir šeštąjį Pakšo AE reaktorius pagal dar 2014-aisiais pasirašytą sutartį, kurią vėliau tyrė Europos Komisija dėl atitikimo ES konkurencijos taisyklėms, Budapeštui atmetus Prancūzijos „Areva“ ir JAV „Westinghouse“ pasiūlymus.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Prancūzijos prezidentas E. Macronas ir Vengrijos premjeras V. Orbanas. Ludovico Marino (AFP / „Scanpix“) nuotr.