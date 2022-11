„Bloomberg“: Rusija jau prarado per 90% šiaurinės Europos naftos rinkos

Jurijaus Malcevo („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Likus vos dviem savaitėms iki Europos Sąjungos sankcijų rusiškai naftai įsigaliojimo, Rusija jau prarado daugiau kaip 90% rinkos šiaurinėse Bendrijos šalyse, kurios anksčiau buvo pagrindinis jos srautų iš terminalų Baltijos ir Arkties jūrų pakrantėse tikslas, skelbia „Bloomberg“.

Agentūros duomenimis, per keturias savaites iki lapkričio 18-osios Rusija į Roterdamą – vienintelį jai prieinamą Europos uostą už Juodosios ir Viduržemio jūrų baseino ribų – per parą siuntė vidutiniškai tik 95.000 barelių naftos. Tai nelyginamai mažiau nei vasario pradžioje – tai yra iki karo Ukrainoje pradžios, kai rusiškos naftos siuntos į Šiaurės Europą viršydavo 1,2 mln. barelių per parą.

Tokios valstybės kaip Lietuva, Prancūzija ir Vokietija sustabdė šį importą iš Rusijos prieš kelis mėnesius, o rugsėjį jų pavyzdžiu pasekė ir Lenkija.

Trys ketvirtadaliai Rusijos uostuose prie Baltijos jūros kraunamos naftos dabar nukreipiami į Aziją, o Indijos perdirbimo įmonės, pasinaudodamos JAV ir Jungtinės Karalystės pasiūlytu lengvatiniu laikotarpiu, kuriam, kaip tikimasi, pritars ir ES, aktyviai ją perka. Pagal sankcijų sąlygas jos nebus taikomos siuntoms, į tanklaivius pakrautoms iki embargo įsigaliojimo gruodžio 5-ąją, jeigu jie bus pristatyti iki sausio 19 dienos.

Tikimasi, kad Didžiojo septyneto (G 7) valstybės jau šį trečiadienį paskelbs Rusijos eksportuojamos naftos kainų viršutinę ribą. Jos siuntos, nupirktos už didesnę kainą, netektų galimybės naudotis ES ir JK transportavimo, draudimo ir kitomis paslaugomis.

