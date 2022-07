NKT, „Prysmian“, „Hitachi“ ir „Budimex“ – tarp galimų „Harmony Link“ statybos rangovų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Brangiausią Baltijos šalių elektros energetikos sistemos sinchronizavimo su Vakarų Europa projektą – jungtį Baltijos jūroje „Harmony Link“, BNS žiniomis, pretenduoja įgyvendinti Danijos „NKT Cables Group“, Italijos „Prysmian Group“, taip pat Japonijos „Hitachi Energy“ kartu su Lenkijos „Budimex“. Apie derybas su pastarosiomis dviem kompanijomis BNS gavo oficialų patvirtinimą.

2020-ųjų gegužę pasirašyta sutartimi Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriai PSE ir „Litgrid“ pasidalino maždaug 680 mln. Eur vertės projekto darbus: „Litgrid“ atsakinga už nuolatinės srovės aukštos įtampos kabelio Baltijos jūroje tiesimą, o PSE – už keitiklių stočių Lietuvoje ir Lenkijoje statybą.

BNS žiniomis, tiesti jūrinį kabelį pretenduoja dvi kompanijos: viena jūrinių ir sausumos kabelių gamybos bei statybos lyderių pasaulyje Danijos grupė „NKT Cables Group“ (ji perėmė Švedijos ABB, tiesusios jūrinę jungtį „NordBalt“ tarp Lietuvos ir Švedijos, kabelių gamybos verslą) bei viena didžiausių pasaulyje kabelių gamintojų Italijos „Prysmian Group“.

Rimantas Butkus, „NKT Cables Group“ komercijos ir konkursų vadovas, BNS nekomentavo, ar įmonė dalyvauja kabelio statybos rangovo konkurse.

„Negalėčiau nieko komentuoti – nesu įgaliotas teikti tokių komentarų“, – BNS teigė R. Butkus.

Komentuoti, ar dalyvauja konkurse, BNS atsisakė ir pati „NKT Cables Group“: „NKT neturi jokių komentarų.“

BNS nesulaukė jokio „Prysmian Group“ atsakymo į klausimą, ar ji dalyvauja „Litgrid“ skelbtame jūrinio kabelio statybos rangovo konkurse.

NKT akcijos kotiruojamos Kopenhagos, o „Prysmian Group“ – Milano vertybinių popierių biržose, todėl įmonės esminę informaciją privalo skelbti per biržą.

Pagal gaminamų kabelių pobūdį „Harmony Link“ statybos rangovo konkurse galėtų dalyvauti bent keturios pasaulyje žinomos kompanijos – be „NKT Cables Group“ ir „Prysmian Group“, tarp tokių yra Prancūzijos „Nexans“ ir Japonijos „Sumitomo“. BNS žiniomis, paraiškas dalyvauti konkurse pateikė būtent dvi pirmosios.

Tuo metu keitiklių stotis Lietuvoje ir Lenkijoje pretenduoja statyti vienos didžiausių Lenkijos statybų grupių „Budimex“ ir Japonijos „Hitachi Energy“ įmonių Lenkijoje bei Švedijoje konsorciumas.

PSE BNS pranešė, jog rangovo konkursas vis dar vyksta, o praėjusį penktadienį prasidėjo konkurencinis dialogas su potencialiu rangovu – „Budimex“ ir „Hitachi Energy“ susivienijimu.

„Vyksta konkurso procedūra, nuo šiandien (liepos 1 dienos – BNS) vyksta konkurencinis dialogas (...) su potencialiu rangovu. Geriausias pasiūlymas gali būti atrinktas vėlesniame procedūros etape. (...) Į dialogo etapą patekęs rangovas yra šių kompanijų konsorciumas: „Hitachi Energy Sweden“, „Hitachi Energy Poland“, „Budimex“, – teigiama BNS pateiktame PSE atsakyme.

„Budimex“ BNS taip pat patvirtino apie savo dalyvavimą konkurse kartu su „Hitachi Energy“.

„Budimex“ dalyvauja šiame konkurse. (...) „Harmony Link“ konkursas vis dar vyksta, todėl mes negalime pasakyti nieko daugiau apie konkurso procesą“, – teigiama BNS atsiųstame atsakyme.

Apie dalyvavimą konkurse praėjusią savaitę Lenkijos žiniasklaidai kalbėjo ir Piotras Šwieckis, „Budimex“ energetikos ir pramonės statybų direktorius.

„Neseniai konsorciume su „Hitachi Energy“ įgijome kvalifikaciją elektrinių statybos konkursui „Harmony Link“ projekte Lenkijoje ir Lietuvoje“, – interviu Lenkijos portalui „teraz-srodowisko.pl“ praėjusią savaitę teigė P. Šwieckis.

Pernai rugpjūtį paskelbto „Harmony Link“ kabelio statybos rangos konkurso pasiūlymus „Litgrid“ pradėjo vertinti pernai spalį. Bendrovė nei anksčiau, nei dabar neatskleidžia jo dalyvių pavadinimų ir jų skaičiaus. Pasak jos, apie visus dalyvius bus informuota tik paskelbus jo laimėtoją.

Kaip BNS teigė „Litgrid“, tikimasi, kad konkurso nugalėtojas paaiškės iki šių metų pabaigos.

Konkurso laimėtojas turės nutiesti 700 megavatų (MW) galios nuolatinės srovės aukštos įtampos kabelį, kuris sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų pastote Kretingos rajone Lietuvoje. Nuo Darbėnų iki Baltijos jūros pakrantės bus tiesiamas požeminis kabelis.

Konkurso dalyviai, be kitų reikalavimų, per pastaruosius aštuonerius metus turi būti pagaminę bent vieną tokių kabelių sistemą, jų vidutinės metinės pajamos per pastaruosius trejus metus turi siekti bent 170 mln. Eur.

Jungtis „Harmony Link“ yra didžiausias ir brangiausias Baltijos šalių tinklų sinchronizavimo su žemynine Europa projektas. Tai bus antroji Lietuvą ir Lenkiją jungianti elektros jungtis. Kartu su 2016 metais įrengta sausumos jungtimi „LitPol Link“ ji leis sinchronizuoti Baltijos šalių tinklus su kontinentinės Europos tinklais.

700 MW galios aukštos įtampos nuolatinės srovės jūrinės jungties bendras ilgis sieks 330 km. Didžioji dalis, 290 km, kabelio bus tiesiama Lietuvos ir Lenkijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėse ekonominėse zonose Baltijos jūroje, tačiau numatyta trasa taip pat kerta Švedijos ekonominę zoną.

Viso „Harmony Link“ projekto vertė siekia apie 680 mln. Eur, iš kurių 493 mln. Eur– Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) parama.

