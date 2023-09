Konkurenciniu požiūriu – elektros energijos vartojimo efektyvumo potencialas slypi pramonėje

ABB elektros pavarų ir variklių verslo Lietuvoje vadovas Justinas Pesliakas.

Dėl besitęsiančio elektros energijos ir gamtinių dujų kainų nestabilumo, pramonės įmonės ir namų ūkiai ieško efektyvesnių ir tvaresnių sprendimų. Neretai viešoje erdvėje pamirštamas arba skiriamas labai epizodiškas vaidmuo pramonės sektoriui energijos vartojimo efektyvumo tema. Remiantis Lietuvos energetikos agentūros duomenimis pramonės sektoriuje energijos sąnaudos vertinant gaminio savikainą yra 20 procentų didesnės negu ES vidurkis. Todėl, norint didinti įmonių konkurencingumą, būtina diegti efektyvesnes ir modernesnes technologijas bei vartojimo vadybos priemones.

Technologinė revoliucija didina energijos paklausą visame pasaulyje, todėl atsiranda tvaresnių ir ekonomiškesnių sprendimų. Dėl aukštų elektros kainų neabejotinai reikia optimizuoti patiriamas elektros energijos sąnaudas, kurios yra pagrindinė priežastis, paskatinusi žmones domėtis pažangiais sprendimais. Norėdami pokyčio, turime atsigręžti ir įvertinti pramonės sektoriaus galimybes. Apie trečdalį suvartojamos elektros energijos Lietuvoje tenka pramonės sektoriui, kuriame slypi didžiausias potencialas ir kuris gali lemti energetiškai efektyvesnę ir tvaresnę ateitį.

Žaliasis kursas neįvyks be pramonės pagalbos

Išskirtinai tik elektromobilių naudojimas nepakeis esamos situacijos. Pagrindiniai pokyčiai turi vykti pramonėje. Energijos vartojimo efektyvumas, tvarumas vidaus rinkoje ir pramonėje prasideda nuo tinkamo požiūrio. Šiandien elektros energijos biržos kainų stebėsena ir buitinių vartotojų elektros vartojimo optimizavimas nebėra fikcija. Daugelyje namų ūkių tai tapo kasdienine rutina. Pramonėje taip pat yra gausu galimybių. Iš mūsų patirties ir turimos informacijos žinome, jog beveik daugumos pramonėje naudojamų elektros variklių energijos sąnaudas galima sumažinti bent 5 procentais. Tam, kad sužinoti, kiek procentų galima sumažinti energijos sąnaudas, reikia atlikti energetinį auditą ir išanalizuoti gautus duomenis.

Kodėl su dabartinėmis žiniomis ir įgūdžiais turėtume siekti mažesnių energijos suvartojimo sąnaudų? Štai pavyzdys iš automobilių pramonės: mes nesame patenkinti, jei mūsų naujas automobilis 100 kilometrų nuvažiuoja sunaudodamas 10 litrų degalų. Lygiai taip pat negalime ignoruoti pramonės įrangos suvartojamos energijos kiekio ir išskiriamo anglies dioksido kiekio.

Energijos vartojimo efektyvumas be didelių investicijų

Energijos vartojimo efektyvumas pasiekiamas nebūtinai vien tik investuojant į naują įrangą. Optimaliausias sprendimas atrandamas atlikus viso proceso analizę ir nustačius vietas, kurias galima optimizuoti. Pramonėje įrenginių energijos vartojimo efektyvinimo galimybės priklauso nuo esamų įrenginių energijos vartojimo efektyvumo klasės, technologinio proceso, teisingo elektros įrenginių parinkimo bei parametrizavimo tokiu būdu pasiekiant maksimaliai galimą išeigą. Svarbu naujausias žinias, įgūdžius ir technologijas išnaudoti savo įmonės labui. „ABB“ turime praktinių žinių ir patirties, kaip nustatyti sritis, kuriose galite sutaupyti. Matome, kad vis daugiau pramonės įmonių pasirenka šios ekonominės naudos galimybes savo verslui.

Pavyzdžiui, optimizavus vandens siurblio valdymo algoritmą, jo energijos vartojimo efektyvumo potencialas gali siekti tarp 5 ir 10 procentų dabartinių sąnaudų, priklausomai nuo esamo darbo ciklo. Tam reikia tik peržiūrėti elektros variklio valdymo parametrus. Labai dažnai kintamo greičio elektros pavarų galimybės nėra iki galo išnaudojamos, jeigu įrangos paleidimo – derinimo darbus atlieka neautorizuotas gamintojo atstovas.

Pramonės energetinį efektyvumą daugiausiai lemia naudojami elektros energijos varikliai. Pagrindiniai efektyvaus energijos vartojimo ir išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo etapai yra paprasti. Pirmas etapas – elektros energijos vartojimo auditas, antras etapas – identifikuojama įranga ir technologiniai procesai, trečias etapas – surinktais duomenimis grindžiamos investicijos.

Tvarumui reikia naujo požiūrio

Kaip rodo patirtis, deja, nebūna greitų pokyčių. Mes, visi rinkos dalyviai, privalome pakeisti savo požiūrį ir suprasti, kad dažnai ekonomiškiausias sprendimas yra ne visada pats pigiausias, o efektyviausias ir tvariausias, ilgainiui atnešantis daugiausia naudos.

Štai pavyzdys iš Lietuvoje veikiančios pramonės įmonės, kurioje seni energetiškai neefektyvūs elektros varikliai bus pakeisti aukštesnės efektyvumo klasės elektros varikliais. Pradinė 40 000 eurų investicija atsipirks greičiau nei per trejus metus. Be to, naudojant efektyvesnius elektros variklius, per metus bus išmetama beveik 9,24 tonų mažiau anglies dioksido.

Tai nėra išskirtinis atvejis. Šie elektros varikliai yra plačiai paplitę ir naudojami tūkstančiuose įmonių. Reikia atminti, kad neturime nei daug pinigų, nei gamtos išteklių, todėl negalime rinktis trumpalaikių sprendimų. Tiesą pasakius, tvarumo alternatyvų neturime daug, jei mums rūpi mūsų aplinka, kurioje gyvens ateities kartos.

Nepanaudota energija – nešlifuotas deimantas

Beveik 45 procentai pasaulyje suvartojamos energijos naudojama pramoninių elektros variklių darbui palaikyti. Varikliai dažnai yra nematoma, bet svarbi mūsų infrastruktūros dalis. Be elektros variklių sukamų vandens siurblių nebėgtų čiaupuose vanduo, o kambariuose nebūtų šildymo. Vykstantis globalus urbanizacijos procesas ateityje lems infrastruktūros ir variklių skaičiaus augimą, nes vandens, šildymo, aušinimo, vėdinimo poreikis bus dar aktualesnis. Prognozuojama, kad iki 2040 metų pramoninių elektros variklių skaičius padvigubės.

Norėdama sužinoti esamą situaciją, ABB atliko globalią apklausą, kurioje dalyvavo 2 294 įmonės iš 13 šalių. Rezultatai nuteikia optimistiškai, kadangi, net 90 procentų įmonių per ateinančius penkerius metus nori didinti investicijas į energijos vartojimo efektyvumą, o 52 procentai per tą patį laikotarpį pasiekti nulinį grynąjį anglies dioksido pėdsaką.

Rezultatai taip pat atskleidžia susirūpinimą keliančias sritis. Pavyzdžiui, tik 41 procentas respondentų teigia, kad turi reikiamų žinių apie energiją taupančius sprendimus. Kitaip tariant, reikia didinti informacijos sklaidą apie paslėptus energijos „vartotojus“ ir kaip juos optimizuoti, arba pakeisti naujomis ir mažiau taršiomis technologijomis.

Yra daug galimybių didinti energijos vartojimo efektyvumą, ir to nauda yra didžiulė. Jei 80 procentų pasaulio pramoninių elektros variklių pakeistume naujais energetiškai efektyvesniais elektros varikliais, sutaupytume tiek energijos, kiek Lenkijoje suvartojama per metus.

Žinoma, greičiau pastebime saulės elektrines ant įmonės stogo arba elektromobilių įkrovimo stoteles priešais pagrindinį įėjimą, nei pakeistus senus įrenginius, kurie nepastebimi plika akimi. Tačiau, tai nekeičia fakto, jog norint sumažinti energijos sąnaudas ir anglies dioksido pėdsaką, veiksmingesnis sprendimas yra elektros variklių pakeitimas. Į staigų energijos kainų šuolį žiūrime kaip į nepatogų priminimą pramonei, kad atėjo laikas paspartinti perėjimą prie energiją taupančių sprendimų.

Svarbu paminėti, kad kiekviena pramonės šaka ir įmonė nuo pat pirmos dienos gali įgyvendinti daug nesudėtingų pokyčių. Mūsų komanda turi tiek vietinių, tiek pasaulinių praktinių pavyzdžių ir patirties, todėl gali konsultuoti ir diegti šiuos sprendimus pramonėje. Kurkime našesnę ir tvaresnę ateitį kartu!

Justinas Pesliakas, Elektros pavarų ir variklių verslo vadovas, ABB Lietuvoje.