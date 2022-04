Rusijos maisto produktų gamintojai prašo vyriausybės neblokuoti ES vilkikų

Rusijos premjeras M. Mišustinas. Dmitrijaus Astachovo („Sputnik“ / AFP / „Scanpix“) nuotr.

Rusijos maisto produktų ir pakuočių maisto pramonės gamintojus vienijančios asociacijos oficialiai kreipėsi į vyriausybės vadovą Michailą Mišustiną su prašymu neuždrausti į šalį įvažiuoti Europos Sąjungoje registruotoms sunkiasvorėms transporto priemonėms, taip neva „veidrodiniu“ principu reaguojant į ES sankcijas.

„Prašome, kad rengiant sprendimą dėl Rusijos atsako į penktąjį ES sankcijų paketą nebūtų taikomos „veidrodinės“ priemonės Europos vežėjams ir būtų užtikrintas netrukdomas maisto pramonei skirtų produktų, žaliavų, medžiagų ir komponentų gabenimas į Rusiją“, – teigiama oficialiame rašte Rusijos vyriausybei, kurį cituoja agentūra „Interfax“.

Jo autoriai primena, kad pagal penktąjį ES sankcijų paketą įvestas draudimas vežti krovinius Rusijoje ir Baltarusijoje registruotu transportu netaikomas vaistų ir maisto produktų gabenimui.

„Atkreipiame dėmesį į tai, kad šiuo metu galioja draudimas sunkiasvorėms transporto priemonėms su rusiškais registracijos numeriais įvažiuoti į ES teritoriją. Tuo pat metu Europos transporto bendrovės susilaiko nuo krovinių pristatymo į Rusiją, nes įžvelgia tam tikrą riziką, netgi iki transporto priemonių konfiskavimo, ir laukia atsakomųjų Rusijos priemonių paskelbimo“, – rašoma laiške.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Jame pažymima, kad negalima pritarti siūlymams Rusijos ir Europos pasienyje sukurti „buferines“ zonas, kuriose būtų galima perkrauti prekes, nes tokiomis sąlygomis neįmanoma laikytis maisto saugos reikalavimų. Be to, dėl to labai pailgėtų žaliavų ir medžiagų pristatymo laikas.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Rusijos premjeras M. Mišustinas. Dmitrijaus Astachovo („Sputnik“ / AFP / „Scanpix“) nuotr.