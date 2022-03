„Nord Stream 2 AG“ atleidþia visus darbuotojus

Bendrovės logotipas jos būstinėje Cuge, Šveicarijoje. „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.

„Nord Stream 2“ operatorė Šveicarijoje registruota bendrovė „Nord Stream 2 AG“ atleidžia daugiau nei 140 darbuotojų.

Įmonės vadovybė sprendimą priėmė Vokietijai sustabdžius dujotiekio sertifikavimą ir Jungtinėms Valstijoms paskelbus sankcijas, radijo stotyje „RTS“ pranešė ekonomikos ministras Guy Parleminas.

„Šiandien sužinojome, kad atleisti visi „Nors Stream“ Cuge darbuotojai, daugiau kaip 140 žmonių“, – sako jis.

„Nord Stream 2 AG“ praėjusią savaitę Jungtinės Valstijos pritaikė sankcijas dėl Rusijos suteikto pripažinimo Donecko ir Luhanso pseudorespublikoms. Dėl tos pačios priežasties anksčiau sprendimą stabdyti dujotiekio sertifikavimą priėmė Vokietijos kancleris Olafas Šolcas.

„Nord Stream 2“ yra nutiestas šalia tokio pat pajėgumo – 55 mlrd. kubinių metrų per metus – veikiančio pirmojo Rusijos eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą iki Vokietijos. Šis projektas padvigubintų rusiškų dujų eksporto koridoriaus galimybes bei leistų „Gazprom“ atsisakyti tranzito per Ukrainą.

Vienintelis „Nord Stream 2 AG“ akcininkas yra dujų koncernas „Gazprom“, projekto, kainavusio maždaug 10 mlrd. Eur, partnerės yra Vokietijos „Wintershall“ bei „Uniper“, Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie“, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų „Dutch Shell“.

