Sklaido mitus apie AGV: mažą pridėtinę vertę kuriančius darbus perleiskime robotams

Krautuvai be vairuotojų yra nedideli kilnojamieji robotai, kurie transportuoja krovinius iš vienos vietos į kitą be operatoriaus pagalbos. Angliškai šie įrenginiai vadinami automatic guided vehicle, o mes juos vadiname krautuvais-robotais, arba sutrumpintai — AGV.

Krautuvus be vairuotojų pirmiausia sėkmingai pradėjo naudoti automobilių pramonė, o vėliau ir kitos pramonės šakos savo gamyklose bei logistikos centruose.

Lietuvoje apie krautuvus-robotus vis dar tenka išgirsti daug mitų. Dažnai nerimaujama, kad AGV yra lėti ir nelankstūs, darbo užmokestis, mokamas sandėlio darbuotojui, nedidelis, todėl robotai neatsipirks, ir apskritai robotus krovos darbams diegti dar „per anksti“.

nuotrauka::1 left

Eimantas Bražinskas, įmonės „Alwark“ „Linde“ technikos padalinio vadovas, abejojantiems atsako, kad, Lietuvai tampant brangia šalimi, vėluodami su pridėtinę vertę didinančiomis investicijomis greit tapsime nekonkurencingi.

„Darbo užmokestis ir kainos Lietuvoje didėja. Kokios perspektyvos laukia, jei neskirsime pakankamai dėmesio darbo našumui? Tik didindami darbo efektyvumą išliksime konkurencingi Europoje. Mažą pridėtinę vertę kuriančius darbus perleisdami atlikti robotams, o dabartinius darbuotojus nukreipdami atlikti aukštos pridėtinės vertės darbus, sukursime, pagaminsime ar parduosime daugiau“, — kalba E. Bražinskas.

Žinoma, visų žmogaus valdomų krautuvų sandėliuose AGV nepakeis, intensyvesnius darbus ir nestandartines užduotis ir toliau atliks kvalifikuoti darbuotojai. Tačiau besikartojantys procesai, kuriantys žemą pridėtinę vertę, eksperto nuomone, turi būti automatizuoti.

Tokios šalys kaip Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Vokietija ir netgi kaimyninė Estija pramonėje ir logistikoje krautuvus-robotus diegia itin sparčiai. Šiose šalyse aktyviai sprendžiamos kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemos automatizuojant procesus sandėliuose, o darbuotojus pasitelkiant aukštesnės kvalifikacijos reikalaujantiems darbams.

Sklaidydamas abejones, E. Bražinskas atsakė į dažniausius klientams kylančius klausimus apie krautuvus-robotus.

nuotrauka::2

1 mitas. Sandėlio grindyse reikia montuoti laidus

Ankstesniuose modeliuose išties buvo naudojama indukcija, kuriai reikėjo laidų. Tačiau moderniems krautuvams-robotams to nebereikia. Jie naviguoja naudodami lazerį arba kamerą.

„Linde Material Handling“ robotuose naudojama novatoriška geonavigacijos technologija, todėl AGV gali rasti kelią be specialaus fizinio žymėjimo. Autonominiai krautuvai naudojami paprasčiau.

2 mitas. Robotai ir žmonės negali bendradarbiauti

Netiesa — krautuvai-robotai ir žmonės gali dirbti greta arba komandoje. Be abejo, privalu laikytis apibrėžtų saugos standartų. Vis labiau populiarėja hibridiniai AGV, kurie gali veikti tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Tarkime, automatizuotas užsakymo rinktuvas seka užsakymus renkantį vairuotoją. Tokiu būdu žmogus atlieka mažiau nenaudingų judesių, jo laikas tampa produktyvesnis.

3 mitas. Krautuvai-robotai atlieka tik labai paprastas užduotis

Iš esmės krautuvas-robotas gali atlikti tuos pačius darbus, kaip ir krautuvas su vairuotoju, tik savarankiškai. Jie gali transportuoti, perkelti ir padėti krovinius į stelažus. Krautuvai-robotai tarpusavyje bendradarbiauja. Esant dideliam krovinių srautui, keli robotai drauge gali atlikti tą pačią užduotį, padėdami vienas kitam.

4 mitas. Krautuvus-robotus įsigyti ir naudoti yra brangu

Investicija priklauso nuo užduoties sudėtingumo ir visos sistemos. Krautuvai robotai atsiperka greitai, nes procesai tampa efektyvesni. Nors robotai yra kiek lėtesni už žmogaus valdomus krautuvus dėl griežtesnių jiems taikomų saugumo reikalavimų, tačiau jie gali dirbti be atostogų, 24 valandas per parą. Visą parą dirbantis robotas-krautuvas atsipirks jau trečiais-ketvirtais metais, o jei dirbama dviem pamainomis — per kiek ilgesnį laiką.

5 mitas. Krautuvą-robotą sunku pradėti naudoti esamoje aplinkoje

AGV priskiriami procesai apskaičiuojami ir programinėje įrangoje braižomi ankstyvuoju projekto etapu. Esant poreikiui, užduoties atlikimas tikrinamas užsakovo sandėlyje naudojant demonstracinį robotą. Atlikus paruošiamuosius darbus, autonominis įrenginys sandėlyje paleidžiamas dirbti per labai trumpą laiką, todėl sandėlis nepatiria nepatogumų, kasdieniniai darbai nestabdomi, sandėlio darbuotojams belieka į komandą priimti naują narį.

AGV gali visiškai ar pusiau automatiškai sąveikauti su sandėlio darbuotojais ir infrastruktūra.

6 mitas. Krautuvai-robotai yra nesaugūs

Pasitelkus išmaniąsias technologijas, krautuvai-robotai sandėliuose juda savarankiškai. Žmonėms ir objektams aptikti naudojami jutikliai, kameros ir lazeriai, o šviesomis ir garsais atkreipiamas dėmesys į patį įrenginį. Aptikę kliūtį, krautuvai-robotai sulėtėja arba sustoja, ir automatiškai atnaujina darbą, kai lazerio ar kameros zonoje kliūties nebelieka.

Tolygus įsibėgėjimas ir stabdymas, kliūties aptikimas, pristabdymas ir visiškas sustojimas kliūčiai nesitraukiant, automatinis pajudėjimas kliūčiai pasitraukus – visa tai užtikrina maksimalų saugumą sandėlyje. Žmogaus valdomi krautuvai būna ir įbrėžiami, ir aplaužomi krautuvui dirbant tarp aplinkinių objektų ir krovinių, tuo tarpu ant AGV įbrėžimų nerasite. Tai pasako tik viena — AGV, palyginti su žmogaus valdomu įrenginiu, yra kur kas saugesnis sprendimas.

7 mitas. Krautuvai-robotai — nelankstus sprendimas

Krautuvai-robotai lengvai pritaikomi konkretiems sandėlio procesams. Be to, galima pradėti naudoti vieną ar du robotus ir vėliau, padidėjus darbo kiekiui, investuoti į didesnį jų kiekį. Krautuvai be vairuotojo gali būti derinami su turima įranga: konvejeriais, automatiniais paletavimo įrenginiais bei automatiniais sandėlio sprendimais, o procesai gali būti visiškai arba iš dalies automatizuoti.

„Alwark“ savo produktų krepšelyje turi 7 skirtingus krautuvų-robotų sprendimus. Tarp įmonės siūlomų produktų yra robotizuoti vežimėliai ir keltuvai padėklų transportavimui, aukštuminiai rietuvai padėklų sandėliavimui stelažuose bei siaurų pravažiavimų aukštai keliantys krautuvai skirti automatizuoti darbo procesus sandėliuose ir padidinti žmonių darbo našumą.

Eimantas Bražinskas, įmonės „Alwark“ „Linde“ technikos padalinio vadovas.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Pramonė“