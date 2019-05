Panevėžio LEZ atidaroma norvegų baldų gamykla ir distribucijos centras

Norvegijos baldų gamintojo „Ekornes Group“ antrinė įmonė „IMG Group“ AS šiandien atidaro savo pirmosios Europoje bendros baldų gamyklos ir distribucijos centrą, kuris veiks Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ).

Pirmuoju investiciniu etapu pastatyta „IMG Lithuania“ minkštų baldų gamykla įsikurs 17.000 kv. m. gamybinėse patalpose. Norvegijos kompanija į kompleksą investavo virš 10 mln. Eur, įdarbins daugiau nei 125 darbuotojus. Pradėjus veikti baldų fabrikui, Panevėžio LEZ įsikūrusiose įmonėse dirbs beveik 500 darbuotojų.

„Panevėžys pasižymi stipria tiekimo grandine daugumai pramonės šakų, ypač baldų gamybai. 50 km spinduliu pasiekiami visi aukščiausių standartų ir kokybės medžio, porolono, tekstilės, metalo ir kitų komponentų gamintojai“, – spranešime spaudai ciituojamas Rokas Krivonis, Panevėžio LEZ direktorius.

Be to, anot jo, investuotojams Panevėžio LEZ patrauklus dėl galimybės projektus įgyvendinti pakankamai operatyviai. Laikiną gamybą siūlome pradėti greta esančiame pastatų komplekse jau iš karto po sutarties pasirašymo, šia galimybe pasinaudojo ir UAB „IMG Lithuania“. Panevėžyje dirbanti LEZ statybų valdymo komanda užtikrina, kad, esant poreikiui, projektai LEZ būtų įgyvendinti per 8–10 mėnesių.

„IMG Group“ šiuo metu svarsto plėtros ekonominėje zonoje galimybes. Pirmuoju etapu „IMG Lithuania“ įsikūrė 4,7 ha žemės plote, pagal susitarimą su investuotoju numatyta galimybė gamybos ir logistikos centrą išplėtoti bene dvigubai didesniame plote – iki 8,7 ha teritorijoje.

Panevėžio LEZ jau išnuomota ir rezervuota 17,5 ha, likę laisvos teritorijos 17,5 ha.

Pradėjus veikti „IMG Group“ fabrikui, Panevėžio LEZ įsikūrusiose įmonėse dirbs beveik 500 darbuotojų, iš jų daugiausiai „Devold“ gamykloje – 317 darbuotojų.