Paslaugos statybų lauke nuo A iki Ž

Greitai veiklos dvidešimtmetį Lietuvoje švęsiantis Suomijos įrangos nuomos kompanijos „Ramirent“ filialas yra vienas žinomiausių vardų statybos sektoriuje. Didžiausiems projektams paslaugas teikianti bendrovė gali aprūpinti statybų lauką nuo A iki Ž, o reikalui esant ir patarti, kokiais įrankiais galite efektyviau atlikti darbus. Eligijus Baikauskas, „Ramirent Baltic AS“ Vilniaus filialo nuomos vadovas, sako, kad įmonės paslaugas vertina įvairių Europos šalių klientai.

Nors „Ramirent“ yra viena didžiausių įrangą nuomojančių įmonių Lietuvoje, ji taip pat – ir viena iš daugelio. Kokie bendrovės išskirtinumai?

Savo darbais siekiame pakeisti vyravusį suvokimą, kad mūsų veikla – tik mechanizmų ir technikos nuoma. „Ramirent“ yra paslaugų įmonė ir mūsų tikslas ne tik nuomoti techniką, įrankius ar pastolius. Stengiamės, kad klientai apie mus galvotų kaip apie paslaugų partnerį, kuris randa tinkamiausią sprendimą. Vienos nuomos įmonės turi klojinius, bet neturi įrangos, kitos – atvirkščiai, o mes turime viską. Statybvietę galime aprūpinti nuo pat darbų pradžios iki pabaigos. Visu statybų proceso metu, kuris kartais trunka net kelerius metus, mes visada esame šalia, bendradarbiaujame. Tai mūsų išskirtinumas.

Teigiate, kad statybvietėje būnate nuo pradžios iki pabaigos. Paaiškinkite, ką tai reiškia? Kokias paslaugas teikiate visų statybų metu?

Mes prisijungiame dar darbų planavimo stadijoje. Tai daro mūsų vadybininkai, jie atsako už klientus ir projektus. Turime daug įgyvendintų „vienos sąskaitos“ projektų, kai viskuo rūpinomės mes vieni. Tai ypač aktuali paslauga užsienio įmonėms: jiems reikia įrengti kilnojamus biurus ir patalpas darbininkams, pasirūpinti jų apsauga ir valymu, kilimėliais, net kavos aparatais ir indais. Vėliau jiems reikia sanitarinių vagonėlių, biotualetų, galiausiai – pastolių ir įvairiausios įrangos. Visais šiais dalykais – nuo smulkmenų iki sudėtingos aparatūros – galime pasirūpinti mes vieni, o tai klientams itin svarbu ir patogu. Atėjo metas, kai nebelieka laiko rūpintis ne savo srities reikalais, nes yra rimtesnių tiesioginių darbų, taigi čia galime pasitarnauti mes.

Prekių ženklas „Ramirent“ atpažįstamas ne tik Lietuvoje, bet ir Skandinavijoje, Rytų ir Centrinės Europos šalyse. Kuo tai naudinga?

Tai patikimumo ir įvaizdžio klausimas, ypač jei kalbame apie tarptautines organizacijas ir projektus su didžiausiais Europos žaidėjais. Pas mus jie ateina su rekomendacijomis iš kitų šalių, dažniausiai Skandinavijos. Tokie klientai turi aukštus standartus ir negalime jų nuvilti. Lygiai taip pat dirbame ir visuose 14 padalinių Lietuvoje: juose paslaugos ir sąlygos vienodos.

Mūsų įmonės skandinaviškos šaknys reiškia, kad dirbame vadovaudamiesi jų požiūriu į viską: veikiame skaidriai, audituojame savo veiklą, palaikome kokybės standartą visuose filialuose. Be to, iš užsienio šalių padalinių galime gauti patį naujausią know-how, net apie saugą ir saugos priemones, o taip pat ir žinių apie naujas informacines ir kitas statybų technologijas.

Kokią įrangą turite čia, Lietuvoje? Ar įranga ir prekės skiriasi nuo esančių užsienio padaliniuose?

Pirmiausia siūlome įsigyti saugos priemones – tai darbo drabužiai, pvz., ryškios striukės, liemenės, įvairūs šalmai, pirštinės, diržai ir pan. Mes buvome vieni pirmųjų, kurie pradėjo siūlyti tokias prekes, pradėjome skiepyti idėją: saugumas – svarbiausia. Tai atėjo iš Skandinavijos ir dabar sparčiai skverbiasi į lietuvišką mentalitetą. Patys statybininkai pastaruoju metu saugumui skiria didžiulį dėmesį, nes statybų aikštelė nėra smėlio dėžė, savo sveikata reikia pasirūpinti ir apsidrausti.

Įrangos turime pačios įvairiausios, kokios tik gali prireikti statybose. Ją skirstome į 8 grupes: statybiniai nameliai, keltuvai, sunkioji technika (pvz., ekskavatoriai, krautuvai ir pan.), smulkieji įrankiai, stiebiniai keltuvai ir kabančios platformos, pastoliai, klojiniai, elektros generatoriai ir šildytuvai.

Mes nuolat vykstame į parodas, domimės nauja produkcija. Kai grįžtame, klientai mūsų klausia: ką naujo atsivežėme. Tiesa ta, kad atsivežti galime daug įrangos, tačiau ne viskam yra poreikis. Lietuvoje nedažnai vykdomi tokie projektai kaip, pvz., Skandinavijos šalyse, tačiau, kai reikia ir kai toks projektas pradedamas įgyvendinti, mes turime visas galimybes atvežti reikiamą įrangą į Lietuvą iš užsienio padalinių. Toks sprendimas klientams racionalesnis, nei mums Lietuvoje turėti įsigijus retai naudojamą specifinę įrangą ir techniką.

Pavyzdžiui, sudėtingame objekte Naujojoje Akmenėje buvome net įkūrę laikiną padalinį. Kartą per savaitę vykdavau kaip subrangovas ir kartu su statybininkais planuodavau procesus bei numatydavau jiems įgyvendinti reikalingą įrangą, kurios nemažai teko atsigabenti iš Skandinavijos, t. y. reikėjo numatyti laiko rezervą, kad technika atvyktų tiksliai laiku. Mes – paslaugų teikėjai ir toks planavimas klientui – vienas iš būtinų darbų.

Akcentuojate, kad esate paslaugų įmonė. Kalbėjome apie nuomos paslaugas ir planavimą. Kokias dar paslaugas teikia „Ramirent“?

Viena iš mūsų užduočių – parinkti klientui tinkamiausią įrangą. Jeigu klientas prašo kampinio šlifuoklio, tai nebūtinai reiškia, kad jo užduočiai atlikti jis geriausiai tiks. Todėl konsultantus mokome visuomet pirmiausia išsiaiškinti, kokiam tikslui įranga bus naudojama. Galbūt skylei sienoje daužyti nereikia perforatoriais, užtenka deimantinės gręžimo karūnos. Būna, klientai sako, kad „įpratę taip dirbti“ ir nenori, kad juos mokytume. Tačiau technologijos keičiasi ir tai, kas buvo geriausias pasirinkimas prieš dešimtmetį, šiandien jau gali būti technologinė atgyvena.

Nuomos paslauga apima ir daug papildomų sričių, pvz., jau minėta geriausių įrankių reikiamam darbui atlikti paieška, įrangos atvežimas į objektą, projektavimas, konsultavimas. Be to, praktiškai nei vienas projektas neapsieina be pastolių, juos atvežame ir surenkame.

Išnuomota įranga dažnai grįžta nešvari ar netvarkinga, nes klientas neturi laiko ar galimybių jos nuplauti ir paruošti grąžinimui. Todėl pasiūlėme dar vieną paslaugą: sutvarkyti ir nuvalyti įrangą. Ši paslauga užtikrina, kad kiekvienas įrankis pas klientą išvažiuos rental ready, taigi, niekas negaus netvarkingos įrangos. Į tai žiūrime labai atsakingai.

„Ramirent“ turi ISO standartą. Ką tai reiškia jūsų klientams?

ISO standartas reiškia tiesioginę naudą klientams. Turime ISO kokybės standarto ir aplinkosaugos standarto sertifikatus. Kokybės standartą klientai pajaučia per kokybės vadybą, aptarnavimą, siūlomus produktus ir pan. Mūsų įrangos amžius yra vos 3–4 m., taigi siūlome tik naujausią įrangą. Aplinkosaugos standartą atnaujiname kasmet pagal vadovybės planą su analize. Esame ekologiškai atsakinga įmonė ir šis statusas reiškia, kad naudojame mažiau degalų, užtikriname mažesnę taršą. Šis standartas, nors tiesiogiai ir nejaučiamas, turėtų būti svarbus kiekvienam klientui.

Ar įmonė dirba tik su bendrovėmis, ar ir su individualiais specialistais, privačiais klientais?

Mums svarbūs visi klientai, nesiorientuojame tik į didžiąsias statybų bendroves. Krizė pamokė, kad privatūs klientai gali būti tikras išsigelbėjimas. Nors dauguma jų turi savo įrangą, tačiau dažnai pas mus užsuka tie, kurie ieško naujovių, profesionalių sprendimų. Juos pamokius naudotis geriausia įranga, grįžta dar ir dar. Privatūs klientai – puiki niša ir stengiamės su jais glaudžiai bendradarbiauti. Todėl trijuose didžiuosiuose mietuose „Ramirent“ filialai dirba ir šeštadieniais, taigi net ir ne darbo dienomis galima atvykti ir išsinuomoti reikiamą įrangą.

„Ramirent“ Lietuvoje dirba beveik 20 metų. Kokias įžvelgiate verslo tendencijas, kokių pokyčių turėtume tikėtis?

Lietuvoje, skirtingai nuo Vakarų Europos, vis dar esame linkę turėti savo, net tokios įrangos, kurią panaudosime gal kartą per metus ar dar rečiau. Skandinavijoje, Estijoje ir net Latvijoje tas požiūris skiriasi. Įmonės Europoje renkasi racionalų kelią – nepirkti ir nelaikyti to, ko nuolat nereikia, geriau išsinuomoti tada ir tam laikotarpiui, kai reikės. Taigi, nuomos veikla Lietuvoje dar nepilnai išnaudota, yra daug ką nuveikti. Nuomos paslaugų įmonių užduotis yra padėti klientams apsispręsti ir parodyti, kad dažnai geriau yra ne turėti savo, o gauti tik prireikus. Neabejoju, kad per keletą metų ir Lietuvoje požiūris į „turėti“ ir „nuomotis“ pasikeis pastarojo naudai – juk ir mes skaičiuoti mokame.

