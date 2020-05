Latviai, estai ar vietiniai gelbės mūsų šalies turizmo sektorių vasarą?

Po savaitės prasideda vasara – aktyviausias turizmo sektoriui metų laikas. Šiemet jis bus kitoks – veikiausiai turistų iš užsienio bus tiek, kiek jų atvyks iš Latvijos ir Estijos. Keliautojų iš mūsų Baltijos sesių bus daugiau tik tada, jeigu visi įdėsime daugiau pastangų ir investicijų kviesdami juos aplankyti mūsų šalį. Galbūt dar pavyks išvysti turistų ir iš Lenkijos, tačiau iki to dar reikia sulaukti palankių Lenkijos ir Lietuvos valdžios sprendimų. Kurortuose įsikūrusioms apgyvendinimo įstaigoms padės išaugsiantis poilsiaujančių lietuvių skaičius, tačiau Vilniaus apgyvendinimo įstaigoms vasara ir visi likę metai ir be verslo, ir be atostogaujančių užsienio turistų bus labai sudėtingi.