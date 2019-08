Kelionių organizatorė „Itaka“ išeina iš Latvijos: per didelė konkurencija ir maža paklausa

Didžiausia Lenkijos kelionių organizatorė „Itaka“ palieka Latvijos rinką ir sutelks dėmesį į Lietuvą.

„Mūsų sprendimas išeiti yra pagrįstas padėties Latvijos turizmo sektoriaus analize“, – aiškino Dominikas Milowskis, „Itaka Latvija“ vykdantysis direktorius. – „Šiuo metu Latvijoje yra daugybė kelionių pasiūlymų ir tuo pačiu mažesnė paklausa. Mes norime, kad mūsų verslas būtų pilnavertis ir pelningas“.

Anot jo, dabartinis sezonas, kai rinkoje pasirodė du nauji žaidėjai, privertė kelionių operatorius konkuruoti didelėmis kainomis, net ir mažesnėmis nei savikaina, o tai labai gerai klientams, bet ne šią veiklą vykdančioms įmonėms.

Pasak D. Milowskio, visi požymiai rodo, kad ateinantį sezoną padėtis rinkoje nesikeis. O tai reiškia šios nesveikos padėties aštrėjimą.

„Todėl nusprendėme sustabdyti veiklą Latvijoje. Šiuo metu norime sutelkti dėmesį į savo pozicijų stiprinimą Lietuvoje, kur po dviejų veiklos sezonų padėtis atrodo daug geresnė“, – D. Milowskį cituoja portalas rus.db.lv.

Sprendimas trauktis priimtas nepraėjus nei metams nuo veiklos Latvijoje pradžios.

Apie tai, jog ateina į Latvijos rinką, „Itaka“ paskelbė pernai metų pabaigoje. Klientams Latvijoje ši Lenkijos turizmo operatorė pasiūlė naujas kelionių kryptis, tokias kaip kelionė užsakomaisiais skrydžiais Madagaskarą.

Lietuvoje padėtis kita

Kalbėdamas apie Lietuvos rinką, D. Milowskis pabrėžė, kad Lietuva yra didesnė rinka nei Latvija.

„Lietuvoje dirba mažiau kelionių organizatorių. Be to, mes turime žymiai stabilesnes pozicijas Lietuvos rinkoje. Mūsų prekės ženklas tem buvo žinomas jau 10 metų, skirtingai nei Latvijoje, kur mes turėjome viską kurti nuo nulio. Visi šie veiksniai sukūrė mums daug mažiau kliūčių patekti į rinką ir dėl to mums veikti ten yra daug paprasčiau“, – sakė jis.

Tiesa, įmonė tikisi kada nors grįžti į Latviją.

„Šiuo metu didžiausias dėmesys bus skiriamas veiklos stiprinimui ir plėtrai Lietuvoje. Bet, žinoma, nepamirštame ir Latvijos. Tęsime bendradarbiavimą su Latvijos agentais, siūlydami mūsų lietuvišką produktą. Atstumas nuo Rygos iki Vilniaus yra tikrai nedidelis (iš kitų miestų atrodo dar geriau), todėl turėdami konkurencingą ir Latvijos rinkoje neprieinamą kelionės pasiūlymą, mes tikimės sulaukti klientų susidomėjimo“, – teigė jis.

Kompanijos atstovų teigimu, įsigijusiems „Itaka Latvija“ kelionių paketus turistams nerimauti nėra pagrindo, visi įsipareigojimai klientams dėl dabartinių skrydžių į Albaniją bus įvykdyti.

Lietuvos ir Lenkijos „Itaka“ padalinių organizuojamų kelionių paketus Latvijos rinkoje ir toliau sūlys „Atlantic Travel“.

Pasitraukė ir „Kidy Tour“

„Itaka“ nėra vienintelė Baltijos regione veikianti kelionių užsakomaisiais skrydžiais organizatorė, kuri pastaruoju metu paliko Latviją.

VŽ rašė, kad atostogų kelionių organizatorė „Kidy Tour“ šį rudenį ir žiemą nevykdys užsakomųjų skrydžių iš Latvijos.

Ar skrydžiai poilsinėmis kryptimis iš Rygos bus atnaujinti 2020 m., „Kidy Tour“ vadovai ketina apsispręsti šį rudenį.

„Kidy Tour“ turistus į užsienio kurortus iki šio pavasario skraidino iš visų trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Tačiau dabar latviškojo „Kidy Tour“ interneto svetainėje siūlyma rinktis skrydžius tik iš dviejų oro uostų: Talino arba Vilniaus. Rygos sąraše nebėra.

Gvidas Aukštuolis, UAB „Kidy Tour“ direktorius, VŽ sakė, kad „Kidy Tour“ įmonė Latvijoje toliau vykdo veiklą, tačiau iš Latvijos užsakomųjų skrydžių nebevykdo. „Latvijos klientams siūlome rinktis keliones iš Vilniaus arba Talino“, – dėstė jis.

Kaip sekasi Lietuvoje

VŽ rašė, kad didžiausia Lenkijos kelionių organizatorė „Itaka“ per pirmus veiklos Lietuvoje metus gavo 5,57 mln. Eur pajamų ir patyrė 2,79 mln. Eur nuostolio.

D. Milowskis, atostogų keliones užsakomaisiais skrydžiais iš Lietuvos organizuojančios UAB „Itaka Lietuva“ direktorius, komentuodamas 2018 m. rodiklius, sakė, kad tai įmonės įkūrimo metai, kai daug investuota į rinkodarą ir operacijas.

Pasak jo, žengiant į Lietuvos rinką tokie skaičiai ir buvo planuoti.

„Matydamas rezultatus, džiaugiuosi pasiektais tikslais. Startavome 2018 m. vasarą su trimis, o 2018–2019 m. žiemą – su keturiomis kryptimis iš Lietuvos. Šiemet vasarą mes organizuojame keliones jau 12 krypčių, tarp kurių yra ir visiškai naujų bei dar menkai pažįstamų Lietuvos keliautojams, pavyzdžiui, Madagaskaras, Zakinto sala Graikijoje, Albanija, o žiemos sezonu – Marsa Alamo ir Tabos kurortai Egipte“, – dėstė jis.

Paklaustas, kokie rodikliai suplanuoti 2019 m., pašnekovas aiškino, kad pagal „Itakos“ strategiją pirmieji dveji veiklos metai yra investicijų metai, o nuo trečiųjų tikimasi pradėti padengti investicijas ir iš tikrųjų uždirbti.