„Bed & Sleep“ salonas Klaipėdoje rinkosi tarp nuosavo NT ir patalpų „STOCK-O“ komplekse – nugalėjo miestelio koncepcija

Klaipėdoje komplekse „STOCK-O“ duris atvėrusi miegamojo lovų, čiužinių ir miego aksesuarų prekybos įmonė „Techpra“ – didžiuosiuose Lietuvos miestuose ji veikia su prekės ženklu „Bed & Sleep“ – teigia, kad naujų patalpų tikslas nėra sutaupyti. Modernios patalpos kuria geresnę patirtį klientams, o „verslo kotedžų“ koncepcija leidžia būti savo laiko šeimininkais. Be to, formuojamas prekybos miestelis ilgainiui turėtų sukurti sinergiją tarp „STOCK-O“ nuomininkų, kas visiems užtikrintų didesnį klientų srautą.

„Naujų patalpų tikslas nėra sutaupyti, bet pateikti didesnį prekių spektrą. Vilniuje esame įsikūrę Domus galerijoje ir „AMG Property“ Švitrigailos g. 11 B, kuriame yra panašus patalpų principas. Naujos bendrovės patalpos Klaipėdoje beveik trigubai didesnės, tad kartu įsirengėme ir biuro erdvę. Šių patalpų principas mums tinkantis dėl mūsų produktų specifikos, nes atvykęs klientas užtrunka ilgiau nei valandą, kuriam suteikiama profesionali informacija renkantis jam tinkančią pagalvę, čiužinį ar miegamojo lovą, todėl čia galima klientui suteikti privatumą, kurio labai trūko ankstesnėse patalpose. Jau dabar atvykę klientai džiaugiasi šio centro privalumais“, – kalba Aida Milinauskienė, bendrovės „Techpra“ vadovė.

Užbaigus pirmąjį komplekso „STOCK-O“ statybų etapą, „Techpros“ „Bed & Sleep“ ekspozicijų salė pirmoji čia atvėrė duris. Naujos bendrovės patalpos Klaipėdoje beveik dvigubai didesnės, tad po vienu stogu įmonė įsirengė ir biuro erdvę.

„Mūsų atveju, daugiau erdvės ekspozicijai yra viena iš svarbių prielaidų didesnei apyvartai. Be to, mums ypatingai svarbu, kad įsikūrę „verslo kotedže“ turime atskirą įėjimą ir esame laisvi dėliotis darbo grafiką kaip norime. Tai didelis privalumas, palyginti su patalpomis prekybos centro viduje. Pavyzdžiui, galime daryti prezentaciją, kuri trunka, kad ir iki 11 valandos vakaro. Be to, klientams privažiavimas daug patogesnis“, – vardina A. Milinauskienė.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/1796?placement=

Projektą „STOCK-O“ plėtoja nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „GALIO GROUP“, kompleksas įgyvendinamas šalia neseniai pastatytos „Decathlon“ parduotuvės, adresu Baltijos pr. 26A. Tai daugiafunkcių komercinių pastatų kompleksas, leidžiantis įmonėms suderinti biuro patalpas su ekspozicijų sale, sandėliavimo, prekybos arba kūrybinės gamybos patalpomis. Šiemet lapkritį užbaigtas pirmasis „STOCK-O“ etapas, Klaipėdos rinkai pasiūlęs 11 turtinių vienetų modernių komercinių „stock-office“ patalpų, kurių plotas siekia po 300-375 kv. m.

A. Milinauskienė pasakoja, kad Klaipėdos komercinių patalpų nuomos rinkoje „Techpros“ poreikius atitinkančių patalpų pasiūla skurdi, tad bendrovė svarstė arba keltis į naująjį „STOCK-O“, arba įsigyti nuosavą nekilnojamąjį turtą. „Vienas iš motyvų, kodėl nusprendėme keltis į „STOCK-O“ – tai prekybos miestelio koncepcija. Patogus privažiavimas, gražiai sutvarkyta aplinka, daug skirtingų verslų vienoje vietoje – turime lūkestį, kad tai sukurs solidų lankytojų srautą. Aišku, kol kas jaučiamės vieniši – kaimynai dar nespėjo įsirengti patalpų, bet tikime, kad ilgainiui sukurta sinergija bus papildoma sąlyga didesnei apyvartai“, – teigia bendrovės „Techpra“ direktorė.

Jau pastatytame pirmajame „STOCK-O“ projekto etape pasirašytos nuomos sutartys dėl daugiau nei pusės patalpų, greitai čia atvers duris „LEMONA electronics“, „BK grupė“, „Melga“, dalis nuomininkų įsikurs pavasarį.

„STOCK-O“ kompleksą iš viso sudarys virš 30 turtinių vienetų, sujungtų trijuose A+ energinio efektyvumo klasės komerciniuose pastatuose. Bendras „STOCK-O“ komplekso plotas – apie 9 000 kv. m.