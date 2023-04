Milano dizaino savaitėje – unikali „Maserati“ premjera

Kasmet vykstančioje Milano dizaino savaitėje estetikos ir automobilių mylėtojus „Maserati“ žada nustebinti dviem vienetiniais „GranTurismo“ modeliais, skaitmenine dizainerio Hiroshi Fujiwara kurta versija ir riboto leidimo „Granturismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary“ modeliu.

Šioje tarptautinėje dizaino šventėje susirenka ne tik itin kosmopolitiška publika, tačiau ir svarbiausi dizaino pasaulio vardai, kurie per paskutiniuosius metus sukūrė rafinuotą, gražų ir iš esmės naują kūrinį. Ne išimtis ir „Maserati“, kurie gamina laikui nepavaldžius automobilius bei neseniai pristatė visiškai elektrinę savo naujausio „Granturismo“ modelio versiją.

„Maserati Fuoriserie“ stiliaus padalinys kartu su gatvės mados pradininku Hiroshi Fujiwara šiai progai sukūrė du vienetinius „GranTurismo“ modelius ir vieną skaitmeninį. Menininkas iš Japonijos čia pristatys ne tik savo kurtą skaitmeninę automobilio versiją, bet ir tik specialiai šiai dizaino savaitei sukurtą stiliaus kapsulę. Taip pat Milano dizaino savaitėje susirinkusieji galės išvysti išskirtinį „GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary“, sukurtą pažymėti „GranTurismo“ vardo jubiliejų.

„GranTurismo“ istorijos atspalvis

„GranTurismo One Off Prisma“ su V6 „Nettuno“ varikliu bus skirtas šio ikoniško automobilio istorijai pažymėti. Jis prabrėžia praeitį ir gamintojo ryžtą žengti į ateitį. Ant šio išskirtinio modelio kėbulo – 14 skirtingų spalvų derinys.

Du iš jų – visiškai nauji, o kiti dvylika buvo atrinkti iš populiariausių istorinių „GranTurismo“ modelių atspalvių. Pavyzdžiui, tokių kaip charizmatiško „Amaranto“ iš 1947 m. „Maserati A6 1500“ modelio arba „Oro Longchamps“, kuris 1973 m. puošė „Maserati Khamsin“.

Šio vienetinio modelio kėbulą puošia daugiau nei 8500 raidžių. Iš jų susidaro „Maserati“ automobilių pavadinimai, sukuriantys antrą atspalvio sluoksnį. Viskas čia buvo nudažyta ranka ir sukuria ypatingą harmoniją.

Paskęstantis aplinkoje

Tuo tarpu elektrinis „GranTurismo One Off Luce“ yra tarsi inovacijų ir tvarumo išraiška, kuri tiesiogine to žodžio prasme atspindi „Maserati“ eksperimentavimą ir nuolatinius tyrimus. Ši nuostabi ateities interpretacija atrodo kaip veidrodinis monolitas.

Automobilis taip pat turi dinamiškus raštus, išgraviruotus lazeriu, ir nudažytas tarsi chromo spalva, dėl kurios automobilio kontūrai susilieja su aplinka. Tuo tarpu interjeras yra inovatyvus ir sukurtas iš ECONYL medžiagos.

Ji pagaminta iš perdirbto nailono ir sukuria unikalią estetinę metamorfozę, kurią sustiprina lazeriu išgraviruoti dinamiški raštai salono apdailose. Įdomu tai, kad toks pat metodas yra naudojamas ir mados industrijoje.

Kaip pasakoja „Maserati“ dizaino vadovas Klausas Busse’as, šie vienetiniai modeliai ne tik atspindi gamintojo istoriją, bet ir itališkas tradicijas, kurios kiekvieną „Maserati“ modelį paverčia išskirtiniu.

„GranTurismo Prisma“ yra odė mūsų 75 metų istorijai ir žinioms, kurias panaudojome visuose „Maserati“ automobiliuose. Tuo tarpu „GranTurismo Luce“ yra mūsų ateitis, tobulai deranti prie „Prisma“. Abu modeliai savo esme tarsi papildo vienas kitą. Kalbant apie naujoves, „Prisma“ atspindi itališką grožį, meną ir meistriškumą, o „Luce“ atskleidžia visas „Folgore“ gamos technologijas, mūsų inovatyvų požiūrį ir itališką kūrybiškumą“, – sako jis.

Duoklė dizaino ir automobilių mylėtojams

Galiausiai Milano dizaino savaitėje „Maserati“ parodys ir riboto leidimo „GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary“ modelį. Iš viso jų pagaminta 300 vienetų: po 75 kiekvienai versijai su vidaus degimo varikliu bei „Grigio Lamiera“ ir „Nero Cometa“ spalvomis bei po 75 elektrinei „Folgore“ versijai su „Rame Folgore“ ir „Blu Inchiostro“ spalvų kėbulais. Šios serijos modeliai išsiskiria savo itališka prabanga, idealia grožio ir funkcionalumo harmonija bei našumu.

Šie rafinuoti šedevrai – ant keturių ratų arba skaitmeniniai – įkūnija „Maserati“ istoriją, ateities viziją ir novatorišką Hiroshi Fujiwara požiūrį į gamintoją. Balandžio 19 d. jie bus eksponuojami naujajame „Maserati“ salone, elegantiškame Milano centro Magenta rajone. Čia kviestiniai svečiai galės modelius apžiūrėti iš arti, o balandžio 20 d. jie bus pristatyti visiems dizaino ir automobilių entuziastams.