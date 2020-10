Investuoti į meną šiuo metu apsimoka net ir neturintiems milijonų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Investuojančių į meną palyginti nėra daug, o smulkiųjų investuotojų dėmesio ir pinigų ši sritis apskritai retai sulaukia. Tačiau pastaruoju metu, kaip teigia žinovai, įsigyti meno kūrinių naudinga net ir tiems, kurie neturi tam didelių finansų.

Investicijos į meną (gerą, profesionalų, vertinamą žinovų) dažniausiai apsimoka. Per pandemijas, ekonomikos krizes jis paprastai nenuvertėja, jo vertė visą laiką stabiliai didėja, o to nepasakysi apie žaliavas ar juolab įmonių akcijas. Be to, tai dai ...