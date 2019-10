Ką skaito pasaulio milijardieriai

Elonas Muskas, inovacijų kūrėjas ir inžinierius, „Tesla“ ir „SpaceX“ įkūrėjas, į klausimą, kaip jis išmoko konstruoti raketas, atsakė paprastai – „Aš skaitau knygas“. Tinklalapis „CEO World“ surinko 8 knygas, kurias pasaulio turtingiausieji vadina pakeitusiomis jų gyvenimą, mąstymą, darbą.

Warrenas Buffettas

Turtas vertinamas 82,5 mlrd. USD (čia ir žemiau – žurnalo „Forbes“ 2019 m. duomenys).

Knyga: Benjamino Grahamo „The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel“

Citatos iš knygos:

„Sodinkite medžius, po kuriais sėdės kiti.“

„Tie, kurie neprisimena praeities, pasmerkti ją kartoti.“

„Protingas investuotojas yra realistas, kuris perka iš pesimistų ir parduoda optimistams.“

„Viską kontroliuosi daug geriau, jei suprasi, kad visko nekontroliuoji.“

Jackas Dorsey

Turtas vertinamas 4,1 mlrd. USD.

Knyga: Roberto Henri „The Art Spirit“.

Citatos iš knygos:

„Nepradėtas negali būti užbaigtas.“

„Inovacijos yra finansinė rizika.“

„Branginkite savo emocijas ir niekada jų nenuvertinkite. Mes čia ne tam, kad darytume tai, kas jau buvo padaryta.“

„Niekada neatrasite savęs, nebent nustosite galvoti apie tai, koks būsite save atradęs.“

Carlosas Slimas

Turtas vertinamas 57,3 mlrd. USD.

Knyga: Alvino Tofflerio „Future Shock“

Citatos iš knygos:

„Biblioteka yra proto ligoninė.“

„Ateitis visada ateina per greitai ir netinkama tvarka.“

„Jei neturi strategijos, esi kažkieno kito strategijos dalis.“

„Kol užsiimi mažais dalykais, privalai galvoti apie didžius, kad tie maži eitų teisinga kryptymi.“

Markas Cubanas

Turtas vertinamas 4,1 mlrd. USD.

Knyga: Ayna Rand „The Fountainhead“

Citatos iš knygos:

„Nerimas švaisto emocinius rezervus.“

„Žmogus praranda viską, kai praranda humoro jausmą.“

„Laisvė (daiktavardis): nieko neklausti. Nieko nesitikėti. Nuo nieko nepriklausyti.“

Billas Gatesas

Turtas vertinamas 96,5 mlrd. USD.

Knyga: Hanso Roslingo, Ola Roslingo, Annos Rosling Ronnlund „Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think“.

Citatos iš knygos:

„Kai mintis valdo baimė, faktams vietos nėra.“

„Susikurti savo pasaulėžiūrą remiantis tik media yra tas pats, kaip spręsti apie mane žiūrint tik į mano pėdų nuotrauką.“

„Kutūros, tautos, religijos ir žmonės – ne uolos. Jie nuolat keičiasi.“

„Nuostabu, kaip gerai žmonės gali dirbti kartu, kai juos jungia tos pačios baimės.“

Meg Whitman

Turtas vertinamas 3,6 mlrd. USD.

Knyga: A. G. Lafley „Playing to Win: How Strategy Really Works“

Citatos iš knygos:

„Svarbu tik pergalė – tai yra pagrindinis sėkmingos strategijos kriterijus.“

„Kuriant strategiją svarbu atsakymai į du fundamentalius klausimus: kur jūs žaisite ir kaip ten laimėsite?“

Richardas Bransonas

Turtas vertinamas 3,8 mlrd. USD

Knyga: J.M. Barrie „Peteris Penas“.

Citatos iš knygos:

„Visi vaikai auga, išskyrus vieną.“

„Laimė yra ne daryti, ką mėgsti, o mėgti tai, ką darai.“

„Svajonės iššipildo, jei tik nori pakankamai stipriai. Gyvenime gali turėti bet ką, jei dėl to paaukosi visa kita.“

Elonas Muskas

Turtas vertinamas 19,8 mlrd. USD.

Knyga: Isaaco Asimovo „Foundation“ knygų serija.

Citatos iš knygų:

„Silpni imperatoriai reiškia stiprius valdytojus.“

„Nekada neleiskite, jog jūsų moraliniai principai trukdytų daryti tai, kas teisinga.”

„Kad pasisektų, vien tik planuoti nepakanka. Privalai ir improvizuoti.“

„Smurtas yra nekompetencijos prieglobstis.“