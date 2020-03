Koronos grėsmė „pramušė“ poreikį vienytis

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Kaip Damoklo kardas pakibusi COVID-19 ligos grėsmė dar kartą liudija seną ir tikriausiai banalią ištarmę, kad Lietuvos piliečiai gali ir moka susivienyti tik ypatingos grėsmės akivaizdoje. Arba tuomet, kai siekia ko nors didingo. Taip buvo per Baltijos kelią, Sąjūdžio mitingus, Sausio 13-ąją. Tap dedasi ir dabar. Ir nors mes neplojame vakarais taip masiškai balkonuose, kaip ispanai ar italai, bet gerumas ir poreikis vienytis vėl „pramušė“.

Prasidėjus karantinui dėl koronaviruso, ėmė telktis Lietuvos Raudonojo kryžiaus, Gedimino legiono, Lietuvos šaulių sąjungos, „Sidabrinės linijos“, kitų organizacijų savanoriai. Tačiau galinčių padėti žmonų niekada nebus per daug. Asociacija „Aktyvus jaunimas“ šią savaitę pristatė platformą, kuri, kaip tikimasi, padės efektyvinti savanorių paiešką ir registraciją.

VŽ žiniomis, per kelias dienas platformoje užsiregstravo 176 savanoriai.

Valstybinis ir privatus

Kovo 20 d. paskelbta apie dviejų koronaviruso pasekmių mažinimo fondų, įsteigtų advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ iniciatyva, veiklos pradžią.

Vienas jų – COVID-19 fondas, atidarytas įgyvendinant Vyriausybės patvirtintą Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą. Fondui lėšų gali pervesti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Skelbiama, jog į fondą suaukota 44.000 eurų.

Dėl šio fondo lėšų naudojimo krypčią spęs jo taryba, kuriai vadovaus Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tarybą sudaro Santaros klinikų generalinis direktorius Feliksas Jankevičius, Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius, Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas Rimvydas Baltaduonis.

Fondo valdyboje, kuri spęs, kiek ir kam lėšų bus skiriama, – socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Inovatyvios medicinos centro Biofarmacijos skyriaus vedėjas Vladas Bumelis, MO muziejaus įkūrėjas Viktoras Butkus, „Termo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius Algimantas Markauskas, advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ vadovaujantis partneris Rolandas Valiūnas, Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centro vadovas Paulius Skruibis. Valdybai vadovaus finansų ministras Vilius Šapoka, jo pavaduotojas – sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Daugiau informacijos čia.

Kitą – „Gydymo įstaigų paramos fondą“, „Ellex Valiunas“ įsteigė kartu su Prezidentu Valdu Adamkumi, Senamiesčio „Rotary klubu“, Lietuvos bendrovėmis, verslininkais.

„Didžiausias privataus fondo privalumas – trumpiausias įmanomas kelias nuo poreikių įvertinimo iki prekės ar paslaugos įsigijimo, reikalingi kontaktai ir greitis.

Fondui paaukotos lėšos bus tikslingai naudojamos padėti visoms Lietuvos gydymo įstaigoms ir medicinos personalui, reikiamų medicinos priemonių įsigijimui. Jau artėjame prie 200.000 EUR ir perkama įranga“, – VŽ sakė Rolandas Valiūnas, „, „Ellex Valiunas“ vadovaujantis partneris.

Daugiau informacijos apie šį fondą čia.

Laikykitės, Medikai

Apie fondo „Laikykitės, Medikai“ veiklą paskelbė „Všį Laisvės TV“ įkūrėjas Andrius Tapinas. Anot jo, šio fondo sąskaitoje kovo 20-osios rytą buvo 260.000 eurų, „Aukok.lt“ – 72.700, Daina Bosas surinko 12.000 eurų, taigi iš viso fondo sąskaitoje yra 344.000 eurų.

„Fantastiškieji „Tesonet“ su Tomas Ok Man, „Vertex“, „TeleSoftas“ ir dar keliolika IT įmonių per dvi dienas ant stalo padėjo 300.000 eurų priemonėms įsigyti. Absoliučiai neįtikėtina, kokie yra naujojo Lietuvos techo raumenys ir atsidavimas.

Pramonininkų konfederacija skelbia surinkusi 92.000 eurų. Dar iš gerųjų naujienų – Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė nupirkusi 2 mln. respiratorių ir per dvi savaites jie atsiras Lietuvoje“, – paskelbė A. Tapinas.

[infogram id="a9a6d7ac-303e-4460-84dc-f43e38f78746" prefix="11V" format="interactive" title="Savanoriška verslo pagalba karantino metu"]

Verslas perka priemones

Gerų naujienų kur kas daugiau. Antai bendrovė „Lietuvos draudimas“ už 30.000 eurų perka medikams būtinų priemonių ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei – Kauno klinikoms – padovanos 1.000 medicininių chirurginių chalatų ir 22.600 medicininių kaukių.

Apie verslo pagalbą medikams pranešė Vilniaus miesto savivaldybė: „Penkios verslininko Dariaus Mockaus valdomos įmonės – „Darnu Group“, „Mediafon“, „Aprangos“ grupė, „Mitnija“ ir „MV GROUP“ – ketvirtadienį pasirašė sutartį dėl dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų pirkimo ir padovanojimo Vilniaus miesto savivaldybei. Savivaldybė penkis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus „Crossvent 3+“, kainuojančius beveik 50.000 eurų, perleis didžiausią poreikį turinčioms gydymo įstaigoms“.

Maitina nemokamai

Maitinimo įstaigos viena po kitos skelbia tiekiančios nemokamą maistą dirbantiems medikams bei izoliuotiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos.

Antai restoranų grupė „Amber Food“ pranešė pradėjusi tiekti nemokamą maistą Klaipėdos universitetinei ligoninei, nuo pirmadienio restoranuose pagaminti patiekalai savaitę bus tiekiami Santaros klinikų vaikų bei suaugusiųjų priėmimo-skubios pagalbos skyriams, Kauno klinikoms ir Kauno 2-ajai klinikinei ligoninei. Maistą gamins restoranai „Charlie pizza“, „Lunch up“, “Manami”, „Guacamole“, „Sugamour“ ir „Katpėdėlė“.

Šių dienų herojai

Įmonių grupė „Penki kontinentai“, teikianti šviesolaidinį internetą ir IPTV paslaugas „Penki“, savo klientams nemokamai pasiūlė 16 TV kanalų prie pagrindinio paketo.

Tuo metu bendrovė „Švaros broliai“ paskelbė nemokamai dezinfekuosianti pavojingiausiose zonose dirbančių sostinės policijos automobilių vidų ir išorę.

Ilgiausią didelių, didesnių ir mažesnių bendrovių bei pavienių entuziastų sąrašą, siūlančių įvariausias nemokamas paslaugas koronaviruso siautėjimo akivaizdoje, savo „Facebook“ paskyroje skelbia Mykolas Kleck.

Anot jo, „apie Vilniaus savivaldybę išvis nėra žodžių – jei jie valdytų krizę vietoj SAM, tos krizės neturėtume. Viską daro greitai, su didžiule jėga ir tuoj išspręs ne tik Vilniaus, bet ir pusės Lietuvos koronines problemas.

Jūs esate šių dienų herojai.“