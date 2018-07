Anglijos Vakarų Midlandsas – meilė iš pirmo žvilgsnio

Kelias dienas prasiblaškyti, kad grįžęs vėl galėtum užsidegęs dirbti ir prisiminti Shakespeare’ą, – neblogas ilgesnio savaitgalio planas. Tam puikiai tiks kad ir Anglijos Vakarų Midlandsas.

Birmingamas, Vakarų Midlandso regiono administracinis centras, bent šiuo metu didesnio dėmesio turbūt nevertas. Miesto centre vyksta milžiniškos viešųjų erdvių rekonstrukcijos, todėl gero pusdienio apžiūrėti miesto įžymybes pakanka.

Pirmoji stotelė – Aston Hallo dvaras, tikrai smagi patirtis. Teko ir viduramžių šokių pasimokyti, ir pabūti sekundatu dviejų susivaidijusių aristokratų dvikovoje. Aplink dvarą – išpuoselėtas angliškas parkas, kuriame viskas žydi, veši, glosto akį.

Šalia dvarvietės – „Aston Vilos“ futbolo klubas ir stadionas, už jo – į Vilniaus Šnipiškes nunešantis šiukšlinas angliškų „terraced houses“ (lietuviškai tokius bendras sienas turinčius namus vadiname kotedžais) rajonas, kurio specifiką lemia, kaip sako vietos britai, daugiakultūrė bendruomenė. Kontrastas neįtikėtinas – XIX a. pradžios anglišką Aston Hallą ir musulmoniško maisto parduotuvėles skiria tik gatvė.

Teisybės dėlei reikėtų paminėti, kad Birmingamo gyvenamuosiuose mikrorajonuose yra pakankamai žalumos, natūralios gamtos kampelių, erdvių miesto visuomenės aktyviam poilsiui.

Ko gero, Birmingamas labiau garsėja didžiuliais prekybos centrų prie „Bullring“ ir modernios „New Street“ stoties plotais. Turistams skirtuose lankstinukuose rašoma, kad tiek daug prekybcentrių vienoje teritorijoje nėra net JAV. Daugiau nei milijoną gyventojų turintis Birmingamas, aišku, pirkėjų nestokoja, o savaitgaliais čia suplaukia žmonių srautai iš aplinkinių miestelių.

Beje, daugelyje mokamų muziejų ar lankytinų vietų pateikus dviejų keliautojų traukinio bilietus įėjimas į tuos objektus kainuoja perpus pigiau.

Apylinkės – kas kita

Tikrasis senosios Anglijos žavesys atsiveria po 40 min. ar valandos kelionės iš Birmingamo bet kuria kryptimi.

Į šiaurę nuo Birmingamo esantis Ličfildas (Lichfield) – nedidelis jaukus miestelis su įspūdinga katedra ir, savaime suprantama, nuostabiu parku su milžiniškomis sekvojomis, melsvais šimtamečiais atlantiniais kedrais, baltakamieniais himalajiniais beržais.

Ličfildo katedroje surengta paroda šimtmečiui nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos paminėti. Ekspozijoje yra visko: šiuolaikinė instaliacija, istorinių objektų, karo laikotarpio gyvenimą apibūdinanančių informacinių stendų. Viename jų, skirtame dailės istorijos apžvalgai, randame nuorodą į Jurgio Mačiūno fluxus judėjimą.

Apskritai, Ličfildas pasaulyje garsėja kaip Samuelio Johnsono gimtinė. Tai žmogus, padėjęs pagrindus šiuolaikiniams anglų (ir ne tik) kalbos žodynams. Čia gyveno ir Charleso Darwino tėvas, kurio name įrengtas puikus muziejus. Vaškinės figūros ir autentiškas XVIII a. kambarių interjeras sukuria ypatingą atmosferą. Šalia muziejaus – kvapais ir žiedais viliojantis nedidukas sodas su prieskoniais ir vaistingaisiais augalais. Akį traukia aukštesni už žmogų rozmarinų krūmai, vešlūs levandų kupolai.

Shakespeare’o gimtinėje

Į pietus nuo Birmingamo yra kitas pasaulyje gerai žinomas miestelis – Stratfordas prie Eivono (Stratford-upon-Avon), Williamo Shakespeare’o gimtinė. Čia jis gimė, kūrė, buvo palaidotas.

Miestelis kaip atvirukas: senoviniai pastatai, pasipuošę melsvai alyvinių kininių visterijų žiedais, jaukios gatvės, angliški pubai ir šimtai į piknikus išsirengusių žmonių. Šeimos, draugų kompanijos pasklidusios po angliškas vejas šalia kanalo, ten pat vyksta vietos auksarankių ir visokio plauko namudininkų mugė.

Po kanalą galima pasiirstyti valtimi (6 svarai už valandą) arba paplaukioti didesniu laiveliu per šliuzus. Beveik kaip Midsameris, kurį matome per vieną televizijos kanalų. Tik be žmogžudysčių. Stratfordą savaitgaliais dažnai renkasi Birmingamo gyventojai, norintys ramiai ant žolės gurkštelti alaus ir leisti pasiausti vaikams.

Amerikietiško šou atmaina

Netoli Stratfordo stovi bene geriausiai išlikusi ir įspūdingiausia šios Anglijos dalies pilis – Vorikas (Warwick). Bilietas kainuoja 22 svarus, kaina atitinka potyrius ir atradimo džiaugsmą. Beje, vasarą ar savaitgaliais bilietus geriau įsigyti internetu – šiek tiek pigiau ir išvengiama eilių. Pagrindinis lankytinas objektas – įspūdingai atkurtos pilies menės. Pilis čia stovi nuo Viljamo Užkariautojo laikų, jau bene 1.100 metų, o dabartinis jos interjeras atspindi XIX a. pilį valdžiusio aristokrato gyvenimo būdą. Nuo 1978 m. pilį perėmusi „Tussaud“ grupė paliko savo pėdsaką: menėse matome vaškines pilį valdžiusių monarchų ir grafų skulptūras.

Pilį supančiame išpuoselėtame parke, kurio želdynai sukurti aukščiausia meistriškumo nata, rengiamos specialios pramogos. Čia galima pamatyti, kaip senovėje pilių apgulčiai būdavo panaudojamos katapultos, kviečiama pašaudyti iš lanko, vaikams siūloma paklaidžioti labirinte. Parko lankytojus akylai stebi vejose vaikštinėjantys mėlyngurkliai gražuoliai povai. Daug žiūrovų sutraukia ir medžioklinių paukščių pasirodymai. Specialiai dresuojami paukščiai auginami Šiaurės Jorkšyre. Šou vedėjas kaip pokštą papasakojo, kai per vieną pasirodymą jaunas erelis iš nepatyrimo puolė pievoje pasirodžiusią antį. Nuščiuvusių 2.500 žiūrovų akyse jis stvėrė antytę ir nusinešė ją į saugią vietą už pilies.

Gamtos mylėtojų laimei, tokie tikroviški nutikimai nedažni, tačiau kaip ir daug kur lankytojai į muziejus traukia ne tik tam, kad ką nors pamatytų. Artėjant vidurdieniui, pilies parko vejas pamažu nugula iškylautojai – panašu, kad prigulti ant žolės su gėrimais ir užkandžiais, ypač šalia vaizdingos pilies, apsuptos spalvingais žiedais pasipuošusių didžiulių rododendrų sąžalynų, preciziškai karpomų gyvatvorių sienelių, anglams yra didžiulė pramoga, už kurią verta susimokėti bilietą. Nenuostabu, kad visose lankytose vietose siūlomi metiniai bilietai.

Daug pilių, bažnyčių ar muziejų Birmingame ar aplink jį – nemokami. Lankytojui įteikiamas nemokamas bilietas ir lankstinukas, taip pat subtiliai užsimenama, kur rasti aukų dėžutes arba kaip auką pervesti mokant kortele. Muziejų darbuotojai, kurie bendrauja su svečiais ar vaidina pilių šeimininkus, dažniausiai yra savanoriai pensininkai arba studentai ir moksleiviai.

Pigu ar brangu?

Tadas Kertenis, „Tedo“ agentūros vadovas, teigia, kad ir kaip romantiškai skambėtų turai po Angliją, jų paklausa Lietuvoje gana maža. Aišku, dalis lietuviškų keliautojų jau įleidę šaknis Anglijoje, tačiau savarankiškiems keliautojams Anglija yra itin patogi šalis.

Pripratusiems prie lietuviškų kainų viešojo maitinimo įstaigose ar lankytinuose objektuose Anglija nepasirodys brangi šalis. Ar tai būtų tradicinė užeiga, graikiškas ar indiškas restoranas, pavalgyti keturiems su alumi ar vynu kainuoja nuo 50–60 eurų. Viešasis transportas kur kas pigesnis nei Lietuvoje.

Pvz., Birmingamo savivaldybė siūlo 4 svarus kainuojantį bilietą asmeniui visai parai. Kelionė apima priemiesčius, nutolusius nuo miesto centro tiek, kiek Kaišiadorys nuo Vilniaus. Grupei iki 5 asmenų toks bilietas kainuotų 8 svarus. Vakare, kai įsilinksminusios kompanijos grįžta namo, kaina krinta iki 5 svarų.

Kelionė traukiniu pirmyn ir atgal apie 60 km asmeniui kainuoja apie 5 svarus. Nakvynę čia pigiausia susirasti per „Airbnb“ tinklą, kuris, tarp kitko, Anglijoje labiau nei kitose šalyse suteikia galimybę artimiau pažinti vietos žmones. Dauguma čia siūlomų nakvynės vietų įrengtos viršutiniuose tipiškų angliškų kotedžų aukštuose, ir šeimininkai mielai leidžia naudotis jų vidiniais kiemeliais ar virtuvėmis bei noriai bendrauja su atvykėliais.

Vakarų Midlandsas

>> Vakarų Midlandsas (angl. West Midlands) – Anglijos regionas centrinės šalies dalies vakaruose.

>> Regiono plotas – 13.004 km², daugiau nei 5 mln. gyventojų.

>> Administracinis centras – Birmingamas.

>> Regionas apima Birmingamo miestą, Vakarų Midlandso konurbaciją (Volverhamptono, Dadlio, Solihalo, Volsalo, Vest Bromvičo miestus), Koventrį.

>> Į regioną įeina Herefordšyro, Šropšyro, Stafordšyro, Vorikšyro, Vakarų Midlandso ir Vusteršyro grafystės.