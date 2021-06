I. Laursas. Nepaisant įvairių grėsmių, technologijų rinka vis dar turi kur augti

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Į 2021 metus žiūrima su didžiule viltimi – skiepijimo programos pamažu įsivažiuoja visame pasaulyje, JAV pradeda eksportuoti „Pfizer“ vakcinas, prancūzų kuriamas „Valneva“ skiepas jau yra trečiajame tyrimų etape, o kitų gamintojų skiepai gaminami vis didesniais tempais.

Pirmąjį šių metų ketvirtį situacija atrodė nestabiliai – technologijų bendrovių akcijų kainos svyravo, bet galiausiai matome teigiamus pokyčius: rinka atsigavo, o paskutinių 5 mėnesių „Nextury Technology“ fondo grąža siekė 9,39%. Aukščiausią tašką per pastaruosius metus pasiekęs vartotojų pasitikėjimo lygio indeksas rodo, kad rinka žengia spartaus atsigavimo nuo pandemijos link, nors ir baiminamasi dėl infliacijos pavojaus.

Labiausiai technologijų sektoriuje pirmąjį ketvirtį įtaką darė lustų trūkumas. Su tuo susidūrė visi puslaidininkių gamintojai: „Intel“, „Nvidia“, „AMD“, „Foxconn“, (pagr. „Apple“ tiekėjas). Dėl šios priežasties kenčia praktiškai visa technologijų rinka: lustų trūkumą jaučia tiek telefonų, tiek elektromobilių gamintojai. Tiesa, investuotojams tai nebūtinai yra bloga naujiena.

Šis trūkumas atsirado dėl daugybės priežasčių, tarp kurių, ir keli neigiami reiškiniai, pavyzdžiui, 6 dienas užblokuotu buvęs Sueco kanalas. Tačiau bene labiausiai prie to prisidėjo kompiuterių rinkos augimas: pandemijos metu išaugo paklausa nešiojamiems ir asmeniniams kompiuteriams, taip pat vaizdo plokštėms, (dėl toliau augančios kriptovaliutų rinkos). Gamintojai greitai prisitaiko prie rinkos pokyčių: „Intel“ paskelbė apie 20 mlrd. USD gamyklos statybas, o „Taiwan Semiconductor“ planuoja net 100 mlrd. USD investiciją. Tai reiškia, kad pasiūla paklausą viršija tik laikinai, o šiuos rodiklius išlyginus, iš puslaidininkių gamintojų galima tikėtis ypač gerų rezultatų.

„Tesla“ patiria didžiulį spaudimą Kinijoje

Technologijų kompanija ,,Tesla”, gerai žinoma ne tik kaip elektromobilių gamintoja, bet ir kriptovaliutų turėtoja, paskelbė apie 27% balandį kritusius, bet gegužę į kovo mėnesio lygį grįžusius pardavimus Kinijoje. Tai tampa vis svarbesne rinka kompanijai, tačiau auganti konkurencija ir skandalai dėl retkarčiais neveikiančių automobilio stabdžių elektromobilių gigantui tikrai nepadeda auginti susidomėjimo. Šiemet Kinija uždraudė naudoti „Tesla“ automobilius kariškiams, užimantiems aukštesnes pareigas ar vykstantiems į karines bazes, o Auto Shanghai 2021 renginyje dėmesį atkreipė vienos iš buvusių „Tesla“ automobilio naudotojų šou, kuomet klientė užsilipo ant vieno iš automobilių stogo ir šaukė apie, kad „Tesla“ stabdžiai neveikia.

Užfiksuotas incidento video sulaukė daugiau kaip 220 milijonų peržiūrų „Weibo“ socialiniame tinkle, tai paskatino ir kitų klientų atsiliepimų suaktyvėjimą. Štai Kinijoje vis daugiau naudotojų skundžiasi „Tesla“ stabdžiais. Lyg to būtų negana, „Tesla“ turimo bitkoino kaina nuolat šokinėja ir šiuo metu yra ties 35.000 USD riba. Kadangi pajamos iš šios kriptovaliutos pirmąjį ketvirtį sudarė didžiausią dalį „Tesla“ pelno, antrasis ketvirtis nusimato daug prastesnis.

Technologijų kompanijų plėtra nesustoja

Tai faktas, kurį įrodo visame pasaulyje vis labiau augantis susidomėjimas technologijų kompanijomis bei kompiuterių gamintojais. Šioje rinkoje greitu metu galima tikėtis renesanso. „Apple“ panaudoti, „ARM“ architektūra paremti „M1“ procesoriai susilaukė didėlės sėkmės, todėl manoma, kad dabar savo procesorius, naudojančius šią architektūrą, ruošia ir kitos bendrovės.

Kadangi „ARM“ procesoriai turi ženklius pranašumus, galima tikėtis, kad pirkėjai savo kompiuterius atsinaujinti bus linkę labiau ir kompiuterių pardavimai smarkiai augs. „Apple“ akcijas 2020 metais pardavęs konservatyvusis investuotojas Warrenas Buffettas metiniame susitikime pripažino, kad tai buvo klaida.

Technologijų kompanijos apskritai linkusios užimti vis daugiau įvairių rinkų. Štai „Microsoft“ laimėjo 21,9 mlrd. USD vertės sutartį su JAV kariuomene. Už šią sumą „Microsoft“ parduos „HoloLens“ papildytos realybės akinius kartu su „Azure“ debesų kompiuterijos paslaugomis, o iš „Apple“ vis dažniau sklinda gandai apie automobilio kūrimo procesą. Teigiama, kad kompanija buvo ypač arti susitarimo su „Hyundai-Kia“, tačiau vėliau buvo paskelbta, kad partnerystę nuspręsta nutraukti arba bent jau nukelti.

Viso to rezultatas – ypač pozityvūs technologijų kompanijų pajamų rezultatai pirmajame šių metų ketvirtyje. Analitikų prognozes smarkiai pakeitė „Apple“, „Amazon“, „Microsoft“, „Google“, „Facebook“, ir kiti technologijų gigantai. Ir nors dalies jų akcijų kainos neseniai kiek krito, greičiausiai tai tėra laikina korekcija dėl pasėtos infliacijos baimės.

Infliacijos baimė drebina rinkas

Šių metų gegužę infliacija pašoko iki 5% – tai yra didžiausias šuolis nuo pat 2008-ųjų krizės. Tiesa, verta turėti omenyje, kad infliacijos dydis yra skaičiuojamas lyginant praėjusių metų to paties mėnesio kainas, o 2020-ųjų metų balandį ir gegužę vyko nemaža defliacija. Be to, šiuo metu degalų ir įvairių maisto produktų, (pavyzdžiui, kukurūzų), kainos yra ypač nestabilios. Tad nors visai nesukti galvos dėl infliacijos nereikėtų, palaukti iki liepos ar rugpjūčio, kai pandemijos situacija praėjusiais metais jau kiek labiau stabilizavosi, būtų sveika. Be to, išlieka tikimybė, kad bus nuspręsta infliaciją sustabdyti laikinai manipuliuojant tam tikrų žaliavų kainomis, o įsigyti šiuo metu smarkiai kritusių akcijų gali būti protingas, nors ir kiek rizikingas, žingsnis.

Didelis potencialas augimui

Taigi, nors technologijų kompanijų vertė per pirmąjį šių metų ketvirtį pakilo gana nedaug, visgi potencialas augimui šiuo metu yra didžiulis. Neseniai įvykusi rinkos korekcija ir staigus atsigavimas po jos parodė, kad pasitikėjimas technologijų kompanijomis vis dar yra išlikęs, o augimo potencialas tikrai nėra pilnai išnaudotas.

JAV, Europos ir Azijos rinkos jau yra pasiruošusios pilnam ekonomikos paleidimui po masinės vakcinacijos, kuri kol kas vykdoma ganėtinai sėkmingai. Kitų metų pradžioje tikimasi, kad visiškai atsigaus ir kitos pasaulinės rinkos. Kiek baiminamasi infliacijos, tačiau jeigu vasarą paaiškės, kad tai iš tiesų buvo rinkos kainų korekcija po 2020 metų pradžioje įvykusios defliacijos, liepos mėnesį galime matyti augimą.

Per artimiausius kelerius metus galime tikėtis ir ypač daug inovacijų „medtech“ srityje, kuri ilgą laiką buvo stagnacijoje. Su 5G startu pasaulyje taip pat matysime vis daugiau autonominių automobilių, išmanių namų įrenginių ir kitų inovacijų, o tai reiškia ne tik patogesnį gyvenimą žmonijai, bet ir augsiančią puslaidininkių gamintojų, serverių paslaugų tiekėjų, (tokių kaip: „Amazon“, „Google“ ar „Microsoft“) bei kitų technologijų kompanijų svarbą.

Tad nors 2021-ųjų startas technologijų rinkoje nepasižymėjo įspūdingais skaičiais, galime neabejoti, kad tai tėra dar vieno didžiulio evoliucinio žingsnio ir technologijų rinkos augimo pradžia.

Komentaro autorius – Ilja Laursas, „Nextury Technology Fund“ investicinio komiteto pirmininkas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

