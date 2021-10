E. komercijos startuolio „LastMile“ vadovas: pirkėjai vertina lankstumą ir greitį

„LastMile“ platformos įkūrėjas ir vadovas Tadas Norušaitis. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Savaitei į priekį suplanuotas pirkinių krepšelis, jam susikrauti skiriama valanda naršymo internete ir įsipareigojimas laukti namuose po kelių dienų visiškai neatitinka dalies pirkėjų lūkesčių, kurie maisto produktus įsigyja impulsyviai ir nori juos prie durų rasti per kelias valandas. Kaip perka šiuolaikiniai vartotojai ir kokių galimybių jie ieško, pasakoja „LastMile“ platformos įkūrėjas ir vadovas Tadas Norušaitis.

„Kurdami prieš dvejus metus startavusią „LastMile“ programėlę žvelgėme į šiuolaikinį vartotoją: rinkoje buvę sprendimai tiko planuoti mėgstantiems žmonėms, tačiau dalies vartotojų lūkesčiai nebuvo atliepti. Impulsyvūs pirkėjai yra linkę įsigyti prekes vos kažko pritrūkę namuose, paprastai apsiperka kasdien ar kas kelias dienas, į krepšelį neretai įtraukia itin šviežių produktų, kurie „neišsilaiko“ visą savaitę. Tad natūralu, kad jie ne tik nenori ilgai laukti maisto pristatymo, bet ir įsipareigoti po kelių dienų konkrečiu metu būti namuose. Nusprendėme tokiems vartotojams pasiūlyti itin greito pristatymo galimybę – per valandą ar kelias – ir per kelerius veiklos metus įsitikinome, kad greitis ir lankstumas yra tai, ko ieško didelė dalis pirkėjų“, – teigia T. Norušaitis.

Prieš kelis mėnesius e. prekybos startuolį įsigijęs prekybos tinklas „Iki“ buvo vienas pirmųjų platformos partnerių. Anot T.Norušaičio, sėkmingą bendradarbiavimą nuo pat pradžių lėmė verslo procesų sinergija.

„Prekybos tinklas „Iki“ laikosi strategijos turėti kuo daugiau mažesnio formato parduotuvių arčiau namų, o tai mūsų veiklos modelyje labai gerai pasiteisina: kuo didesnis parduotuvių tinklas, tuo geresnis prekių pristatymo „padengiamumas“ tiek greičio, tiek kokybės prasme. Vartotojams siūlome rinktis prekes iš arčiausiai namų esančių parduotuvių, pvz., nutolusių ne daugiau nei penkis kilometrus. Jei šalia namų yra nedidelė „Iki“ parduotuvė, pirkėjas gali rinktis iš didesnio asortimento „Iki“ parduotuvės, esančios tame spindulyje. Taip atsiranda galimybė įsigyti tų prekių, kurių jo artimiausioje parduotuvėje nėra – programėlė pagal pirkinių krepšelį pati nustato, į kurią parduotuvę turėtų siųsti kurjerį, kad užsakymas būtų įvykdytas kuo efektyviau“, – teigia pašnekovas.

Anot vadovo, itin greitą pristatymo terminą užtikrinti leidžia ir pasirinktas visiškai kitoks veiklos principas. Platforma sujungia tris skirtingas šalis – fizinį prekybininką, norintį prekiauti internetu, vartotoją, perkantį internetu, ir kurjerį – miesto gyventoją, kuris nori užsidirbti ir gali nuvežti užsakymą iš parduotuvės į vartotojo namus.

T. Norušaitis pažymi, kad esminiai platformos išskirtinumai – greitis ir lankstumas – buvo netrukus įvertinti pirkėjų. Šiuo metu net 85 proc. „LastMile“ programėlės vartotojų prekes įsigyja su pristatymu per kelias valandas ir tik maža dalis pirkėjų atlieka užsakymus planiniu laiku. Be to, prireikus jie gali koordinuoti kurjerio darbą – jei šalia įprastų produktų prisireikia nekasdienių prekių, platforma suteikia galimybę kombinuoti užsakymus iš skirtingų parduotuvių, viską apmokėti ir gauti į namus vienu kartu.

„Kalbant apie pirkėjų įpročius, ne paslaptis, kad juos stipriai koregavo pirmoji karantino banga, kai nemažai žmonių suprato, kaip patogu pirkti internetu. Nors viešojoje erdvėje buvo įvairių svarstymų, kad pasibaigus karantinui internetinė prekyba maisto produktais itin ženkliai smuks, mūsų duomenys rodo, kad didžioji dalis išbandžiusiųjų šią paslaugą ja naudojasi ir toliau. Tad matome ne tik ne prastesnį rezultatą nei praėjusiais metais, bet ir augimą. Pirkėjai pasitiki tokiomis platformomis, akivaizdu, kad internetinė prekyba ir toliau augs, tik laiko klausimas, kada ji pasieks dviženklį procentą nuo visos prekybos, kaip šiuo metu yra kai kuriose kitose išsivysčiusiose šalyse“, – teigia pašnekovas.

Vadovo žodžiais, prasidėjus pirmajam karantinui pirkėjų krepšeliai buvo neįprastai ir nepamatuotai dideli, o kiek vėliau vartotojai įsitikino, kad nereikia pirkti tiek daug, pakanka apsirūpinti maistu artimiausiam laikui, tad po karantino pirkinių krepšeliai sumažėjo, bet vartotojų ir užsakymų skaičius ir toliau auga.

„Per šiuos dvejus veiklos metus įsitikinome, kad mūsų veiklos modelis kuria vertę tiek pirkėjams, tiek prekybininkams, tad netolimoje ateityje planuojame pasiūlyti daugiau apsipirkimo būdų. Koncentruojamės į dar geresnę apsipirkimo patirtį, daug dėmesio skiriame kliento profilio suasmeninimui, siekdami pasiūlyti konkrečiai jo lūkesčius atitinkančius produktus – kad tai, ką jis mėgsta, būtų po ranka ir apsipirkti pavyktų greitai. Mūsų tyrimai rodo, kad kitose platformose susirinkti prekių krepšelį užtrunka daugiau nei valandą, mūsų siekis šią patirtį perkelti į „spragt, ir susirinkau“, – pažymi T. Norušaitis.

