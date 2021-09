5 tvarumo iniciatyvos, be kurių neįsivaizduojama prekybos tinklo „Iki“ veikla

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Tvarumas vis sparčiau tampa neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kokioje aplinkoje gyvename. Tačiau kalbant apie tvarumo iniciatyvas itin svarbus ir verslo įsitraukimas bei realus tvarių sprendimų įgyvendinimas. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad prekybos tinklas nuolat peržiūri veiklos strategiją, siekia paskatinti pirkėjų sąmoningą vartojimą ir suvokimą, kad apsipirkimo įpročiai turi poveikį aplinkai.

„Itin svarbu visoje savo veikloje laikytis tvarumo principų, nes turime atsižvelgti, kokį poveikį darome aplinkai ir kokiais sprendimais galime jį sumažinti. Turime įvertinti ne tik pirkėjų įpročius, bet ir savo veiksmais prisidėti prie visuomenės sąmoningumo formavimo. Mes rūpinamės gyvūnų gerove, mažiname maisto švaistymą, naudojame žaliąją energiją. Taikome ir žiedinės ekonomikos principus. O už viską labiau džiugu, kad pirkėjai vertina ir palaiko mūsų žingsnius“, – teigia V. Budrienė.

Dėmesys gyvūnų gerovei

Dėmesys gyvūnų gerovei dar prieš kelerius metus paskatino į prekybos tinklo asortimentą įtraukti vištieną be antibiotikų. Siekiant užauginti vištieną be antibiotikų, sudaromos tinkamos paukščių augimo sąlygos, jie lesinami kokybišku pašaru. Tai padeda paukščiams išlikti sveikiems per visą augimo laikotarpį ir todėl jie negauna antibiotikų. Šios priežastys lemia aukštą be antibiotikų užaugintų vištų mėsos kokybę. Šių metų gegužės mėnesį „Iki“ priėmė dar vieną sprendimą – kulinarijos gaminiuose taip pat naudoti vištieną be antibiotikų.

„Rūpindamiesi gyvūnų gerove, siekiame ir geresnių vištų auginimo sąlygų. Taip pat pastebime augantį pirkėjų sąmoningumą ir vis daugiau jų dėmesio aplinkosaugai. Todėl sudarėme jiems sąlygas ne tik patiems rinktis vištieną be antibiotikų, bet ir užtikriname, kad mūsų prekybos tinkle paruošti kulinarijos gaminiai su vištiena yra ruošti iš mėsos be antibiotikų“, – sako V. Budrienė.

Taip pat prekybos tinklas pirmasis kulinarijos gaminiuose nustojo naudoti ir narvuose laikomų vištų kiaušinius. Skaičiuojama, kad iki tol jų buvo sunaudojama daugiau kaip 100 tūkst. kilogramų. Dabar visą šį didžiulį kiekį kiaušinių „Iki“ kulinarijos tiekia ant kraiko laikomų vištų kiaušinių augintojai.

Išmontuoti gyvos žuvies akvariumai

Dėmesys gyvūnų gerovei „Iki“ paskatino pirmąjį iš prekybos tinklų Lietuvoje nutraukti prekybą gyva žuvimi. Dar 2020 m. pavasarį buvo išmontuoti paskutiniai gyvos žuvies akvariumai „Iki“ parduotuvėse.

„Nuolat analizuojame pirkėjų įpročius, siekiame patenkinti jų poreikius ir paskatinti naujausių tendencijų įgyvendinimą, todėl atsisakėme gyvos žuvies akvariumų parduotuvėse. Pirkėjams siūlome platų atšaldytos žuvies asortimentą ir matome, kad išmontavus akvariumus žuvų kategorijos pardavimai išaugo“, – sako V. Budrienė.

Komunikacijos vadovės teigimu, šis žingsnis leido pasiekti ir kitų akivaizdžių tvarumo rezultatų. Skaičiuojama, kad išmontavus akvariumus tinklo vandens sąnaudos sumažėjo net 33 proc.

Maisto tausojimo tendencijos

„Taikome įvairius sprendimus, padedančius analizuoti pirkėjų elgseną, tačiau tiksliai tai padaryti ganėtinai sudėtinga, ypač pristatant naują prekę ar produktą. Ne visada galima nuspėti, kaip pirkėjai į ją reaguos. Taip pat pirkėjų įpročius ir srautus nelengva numatyti ir atidarius naują parduotuvę“, – teigia V. Budrienė.

Siekdamas išvengti maisto švaistymo, prekybos tinklas nespėjamus parduoti produktus perduoda „Maisto bankui“. Šis žingsnis ne tik padeda prisidėti prie skurdo, bet ir aplinkos taršos mažinimo. Organizacijai atiduodamas visas nespėtas parduoti maistas, paliekant laiko iki pasibaigiant jo galiojimo terminams jį paskirstyti sunkiau besiverčiantiems gyventojams. Vien 2020 m. „Iki“ perdavė 3 295 007 kg įvairaus maisto už daugiau kaip 5,84 mln. Eur.

Perkybos tinklo poreikiams – žalioji energija

Prekybos tinklas nuolat peržiūri ir sprendimus, kaip sutaupyti energijos sąnaudas, o kartu ir anglies dvideginio emisiją. Taip pat dar 2018 m. pradėta pereiti prie žaliosios elektros energijos naudojimo. Jos kiekis bendrame suvartojamos elektros kiekyje nuolat didinamas ir šiuo metu žalioji elektros energija sudaro net 86 proc. visos prekybos tinklo sunaudojamos energijos.

Pasak V. Budrienės, prie energijos taupymo prisideda ir visų parduotuvių, sandėlių ir administracijos darbuotojai savo kasdieniais veiksmais. Taip pat sudarytos sąlygos darbuotojams pirkti žaliąją energiją savo reikmėms.

Investicijos į modernią įrangą

Dar 2016 m. pradėtas atnaujinti LED apšvietimas tinklo parduotuvėse. Per penkerius metus energijos išteklius taupantis LED apšvietimas jau yra įrengtas 70 proc. tinklo parduotuvių. Planuojama, kad iki 2022 metų pabaigos jis bus įdiegtas visose parduotuvėse. Taip pat naudojamos ir pažangios pastato monitoringo sistemos. Jos veikia 80 proc. parduotuvių, o iki šių metų pabaigos turėtų būti įdiegtos ir likusiose.

„Prieš kelerius metus priėmėme sprendimą freonines šaldymo sistemas keisti į CO2 šaldymo sistemas, kad išvengtume aplinkai kenksmingą poveikį darančio freono nuotėkio ir didelio CO2 emisijos išsiskyrimo į aplinką. Šiuo metu modernios šaldymo sistemos įrengtos dalyje parduotuvių ir toliau tęsiamas jų keitimas kitose“, – teigia V. Budrienė.

Pasak komunikacijos vadovės, pirkėjai tikrai pastebi ir vertina, prekybos tinklo žingsnius mažinant poveikį aplinkai, investuojant į darnesnius sprendimus bei gyvūnų gerovę. Ir toliau planuojama investuoti į technologinius sprendimus, kurie pagerina pirkėjų patirtį ir užtikrina didesnį prekybos tinklo veiklos efektyvumą.

