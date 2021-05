„Iki“ patirtis: etiško verslo principai ir dėmesys gyvūnų gerovei

Nijolė Kvietkauskaitė, UAB „Palink“, valdančios prekybos tinklą „Iki“, generalinė direktorė.

Dėmesys aplinkosaugai ir tvarumui jau seniai yra tapę neatsiejama prekybos tinklo „Iki“ strategijos dalimi. Nijolė Kvietkauskaitė, UAB „Palink“, valdančios prekybos tinklą „Iki“, generalinė direktorė, teigia, kad gyvūnų gerovės didinimas – viena iš kertinių aplinkosaugos sričių, todėl tam nuolat peržiūrimi ir keičiami prekybos tinklo veiklos procesai.

„Į pokyčius žiūrime kompleksiškai, stengiamės, kad jie turėtų tikrą poveikį, įkvėptų panašiai elgtis ir kitus. 2020 m. gyvūnus globojančioms šalies organizacijoms skyrėme beveik 31 tūkst. eurų. Dar prieš metus išmontavome gyvos žuvies akvariumus. Šiemet visuose kulinarijos gaminiuose pradėjome naudoti tik ant kraiko laikomų vištų kiaušinius bei vištieną be antibiotikų“, – sako N. Kvietkauskaitė.

Pasak generalinės direktorės, „Iki“ tikslai ir sprendimai siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę lieka pastebimi ne tik įvairių šalyje veikiančių organizacijų. Juos vertina ir palaiko vis labiau sąmoningėjantys „Iki“ pirkėjai.

„Pirkėjai tikrai pastebi ir vertina, kokių žingsnių imamės mažindami poveikį aplinkai. Pavyzdžiui, viešai paskelbę apie iniciatyvą atsisakyti trečios kategorijos kiaušinių kulinarijos gaminiuose, sulaukėme tikrai labai didelio kiekio teigiamų žinučių iš savo pirkėjų. Palaikymas ir visuomenės vertinimas mus įkvepia nesustoti ir galvoti apie naujus projektus“, – teigia N. Kvietkauskaitė.

Metai – be gyvos žuvies akvariumų

Dėmesys gyvūnų gerovei „Iki“ paskatino pirmąjį iš prekybos tinklų Lietuvoje nutraukti prekybą gyva žuvimi. Dar 2020 m. pavasarį buvo išmontuoti paskutiniai gyvos žuvies akvariumai „Iki“ parduotuvėse. Taip pat šis žingsnis leido pasiekti ir kitų akivaizdžių rezultatų.

„Pernai pavasarį visiškai nutraukėme prekybą gyva žuvimi. Šiam sprendimui nuosekliai ruošėmės kelerius metus ir palaipsniui išmontavome visus gyvos žuvies akvariumus. Šis žingsnis padėjo pasiekti ir daugiau tikslų – tinklo vandens sąnaudas sumažinome net 33 proc.“, – sako bendrovės generalinė direktorė.

Pasak N. Kvietkauskaitės, šis prekybos tinklo žingsnis teigiamai buvo sutiktas ir pirkėjų – duomenys rodo, kad žuvies pardavimai per metus be akvariumų tik didėja. 2020 m. atvėsintos žuvies prekybos tinkle parduota 7,5 proc. daugiau nei prieš metus.

Atsisakius gyvos žuvies akvariumų, prekybos tinkle išplėstas žuvies asortimentas, atsirado daug įvairių skirtingų rūšių pasiūla. Žuvies paklausai patenkinti prekybos tinklas nuolat bendradarbiauja su maždaug dešimtimi tiekėjų, o patikima tiekimo grandinė padeda, kad pirkėjus nuolat pasiektų aukščiausios kokybės žuvis.

Kulinarijos gaminiuose – vištiena be antibiotikų ir ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai

Nuo gegužės mėnesio kulinarijos gaminiuose „Pagaminta IKI“ naudojama tik vištiena be antibiotikų. Tai – dar vienas nuoseklus ir atsakingas žingsnis tvaresnės bendrovės veiklos link.

Siekiant užauginti vištieną be antibiotikų, sudaromos tinkamos paukščių augimo sąlygos, jie lesinami kokybišku pašaru. Tai padeda paukščiams išlikti sveikiems per visą augimo laikotarpį ir todėl jie negauna antibiotikų. Šios priežastys lemia aukštą be antibiotikų užaugintų vištų mėsos kokybę.

Prekybos tinklas skaičiuoja, kad per 2020 m. vien kulinarijos gaminiams sunaudota apie 1,33 mln. kilogramų vištienos. Iš jos gaminami tokie populiarūs gaminiai kaip Kijevo kotletas, salotos. Vištiena be antibiotikų bus naudojama visiems „Pagaminta IKI“ kulinarijos gaminiams ruošti, išskyrus keptus viščiukų broilerių gaminius.

Dar šių metų kovo mėn. prekybos tinklas pirmasis kulinarijos gaminiuose nustojo naudoti ir narvuose laikomų vištų kiaušinius. Skaičiuojama, kad iki tol jų buvo sunaudojama daugiau kaip 100 tūkst. kilogramų. Dabar visą šį didžiulį kiekį kiaušinių „Iki“ kulinarijos tiekia ant kraiko laikomų vištų kiaušinių augintojai. Pasak N. Kvietkauskaitės, planuojama ateityje narvuose laikomų vištų kiaušinių nenaudoti ir konditerijos gaminiuose.

