Pramoga ir atsipalaidavimo būdas: kaip šiuolaikinė televizija lengvina žmonių gyvenimą?

Ilgą laiką televizija buvo bene vienintelis pramogų šaltinis namuose, kuris suvienija visą šeimą. Išplitus interneto vartojimui, atsirado daugiau turinio alternatyvų, o tai skatino ir pačios televizijos spartų tobulėjimą, modernėjimą. Ji žavi savo išmanumu ir toliau ne tik lengvina žmonių gyvenimą, bet ir „lengvėja“ pati.

„Nors vis pasigirsdavo kalbų, kad televizijos laukia laikraščių likimas, tačiau rodikliai rodo ką kita. Investicijos į ją vis dar sudaro didžiąją dalį reklamos biudžetų Lietuvoje, o televizoriaus neturi tik 5 proc. namų ūkių, rodo tyrimų bendrovės „Kantar“ duomenys. Jei praeityje televizija buvo neįsivaizduojama be paties televizoriaus, šiandien mėgstamus filmus, serialus ar laidas įsijungiame ir išmaniajame telefone ar planšetėje“, – sako „Bitė Lietuva“ TV produkto vadovas Eligijus Rakickas, kuris vysto „Go3“ naujos kartos televiziją Baltijos šalyse.

Mėgstamiausias atsipalaidavimo būdas

Pandemijos sukelti pokyčiai net 85 proc. lietuvių sukėlė psichologinę įtampą. Beveik pusė jų (49 proc.) įtampą sumažina būtent žiūrėdami televiziją, rodo „Bitės“ užsakymu atlikto „Spinter“ tyrimo duomenys. Televizija daug kam tampa lengviausiu būdu pailsėti, sumažinti nerimą, nes atitraukia nuo kasdienių rūpesčių, leidžia pailsėti.

„Visgi tradicinė televizija keičiasi ir išeina iš įprastos televizijos suvokimo ribų. Anksčiau transliuotojai diktuodavo, kokį turinį žiūrėsime ir galbūt jis ne visada patikdavo ir įtraukdavo. Dabar atsipalaiduoti dar lengviau, nes turime tikrai platų pasirinkimą įvairaus turinio, kuriamo tiek Lietuvos, tiek užsienio kūrėjų“, – sako ekspertas.

Internetas paspartino tobulėjimą

Prie televizijos „lengvėjimo“ ir tobulėjimo prisidėjo ir internetas – jis suteikė laisvės vartotojui žiūrėti turinį pasirinktoje vietoje, patogiu laiku. Pavyzdžiui, išmanioji televizija „Go3“ veikia ne tik televizoriuose, bet ir kompiuteriuose, planšetėse ar telefonuose. Šiandien net 50 proc. prenumeratorių vaizdo turinį žiūri būtent taip – per išmaniuosius įrenginius.

„Įsivaizduokite, kad paliekate darbą tuo metu, kai prasideda jūsų mėgstamos komandos krepšinio rungtynės. Sugrįžę namo, be abejo, galite atsisukti transliaciją ir žiūrėti nuo pradžių, tačiau nebegalite dalintis įspūdžiais susirašinėjant su draugais ar komentuojant žaidimą internete. Galbūt per tą laiką netgi netyčia pamatysite rezultatą. Todėl, kol keliaujate namo, rungtynes galite stebėti per programėlę telefone, o sugrįžę įsijungti „Go3“ krepšinio transliaciją televizoriuje. Prieš gerą penkmetį buvo galima tik pasvajoti, kad mėgstamą turinį žiūrėsime bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu – tiek namuose, tiek už jų ribų“, – paaiškina E. Rakickas.

Turinį lengvai galima žiūrėti visur, net jei tuo metu neturite prieigos prie interneto – pavyzdžiui, galima atsisiųsti mėgstamas laidas ar filmus į išmanųjį įrenginį ir vėliau jį peržiūrėti keliaujant lėktuvu.

Nebematyti reklamų – įmanoma

Dažnas susierzina, kai žiūrint intriguojantį filmą ar serialą netikėtai įsijungia reklama – neretai ji priverčia laukti net kelias dešimtis minučių, kada vėl bus galima žiūrėti turinį.

„Pastebime, kad vartotojai mėgsta pasinaudoti reklamos persukimo funkcija ir atsisukti televizijos kanalų programas. Toks vartojimas sudaro net 25 proc. viso peržiūrimo turinio. Vis dėlto ateityje ištobulinus turinio personalizavimo technologiją, galėsime suasmenintas reklamas integruoti vaizdo turinyje. Pavyzdžiui, ryte informacijos apie automobilius ieškojęs žmogus, jų reklamą vakare matys žiūrėdamas filmą ir nebenorės reklamos prasukti, nes žiūrovui ji bus aktuali“, – pažymi televizijos ekspertas.

„Go3“ platformoje žiūrovai gali nematyti jokių reklamų ir mėgautis turiniu nepertraukiamai.

Laisvė visiems žiūrėti, ką nori

Televizijos kanalai, socialiniai tinklai, vaizdo turinio transliavimo ir kitos platformos toliau tobulina individualizuoto turinio paieškos algoritmus tam, kad kiekvienam žiūrovui atskirai pasiūlytų tik jam įdomiausią turinį. Tikėtina, kad ateityje du skirtingi žmonės žiūrėdami tą patį filmą ar serialą galės matyti visiškai skirtingus scenarijus. Jei šiandien filmas baigtinis kūrinys, ateityje jis bus kaip programinė įrangą – nuolat naujinamas ir tobulinamas.

Tai viena priežasčių, kodėl jau šiandien, priešingai nei įprasta televizija, „Go3“ leidžia vienu metu šeimos nariams žiūrėti skirtingą turinį per kelis įrenginius.

„Užsisakius naujos kartos televiziją nereikia laukti, kada į namus atvyks meistras įjungti paslaugą – tereikia prisijungti per programėlę. Tiesa, senesniuose televizoriuose, kurie nėra išmanūs, negalima įdiegti programėlių, tad „Go3“ suteikia priedėlį, prisijungiantį prie interneto WI-FI ryšiu arba laidu. Priedėlis per laidą susijungia su televizoriumi ir paverčia jį išmaniu, leidžia žiūrėti visą turinį, netgi naudotis „Youtube“ ir kitomis programėlėmis“, – sako specialistas.

