Objektinė, failinė ir blokinė saugyklos: minusai ir pliusai

Apžvelkime tris populiariausius IBM saugyklų tipus, jų privalumus bei trūkumus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį renkantis saugyklą svarbiausiam organizacijos turtui – duomenimis.

Objektinės saugyklos – idealus pasirinkimas nestruktūruotiems duomenims

Objektų saugykloje duomenys suskirstomi į atskirus savarankiškus vienetus, kurie saugomi plokščioje aplinkoje, o visi objektai yra to paties lygio. Dažniausiai šios saugyklos pasitelkiamus saugoti didelius nestruktūruotų duomenų kiekius – pavyzdžiui, medicininius vaizdus, vaizdo ir garso įrašus. Duomenys objektinėje saugykloje gali būti talpiname nuosavoje infrastruktūroje arba „debesyje“. Objektinės saugyklos išpopuliarėjo gana neseniai pakeisdamas juostines saugyklas.

Objektinių saugyklų vienas iš svarbiausių ypatumų yra tai, kad šios saugyklos neturi naudotojo sąsajos, o reikiami duomenys pasiekiami naudojant Application Programming Interface (API) sistemą ir žinant jų numerį arba ID.

API programoje iš anksto galima apspręsti, kuriuos duomenis reikia dubliuoti į kitą lokaciją; kuriuos apsaugoti nuo pakeitimų; kiek duomenų versijų reikia padaryti ir t. t. Vienas iš didžiausių šios sistemos privalumų, kad norint pasiekti ir atlikti tam tikrus veiksmus su saugomais duomenimis, tam nereikia papildomo sistemų administratoriaus leidimo.

Daugiau apie objektines saugyklas – vaizdo įraše

Pliusai ir minusai

Pliusai

Daugiau saugumo: lyginant su juostinėmis saugyklomis, objektinės saugyklos yra saugesnė ir naudotojui draugiškesnė duomenų talpykla.

Neribotas plečiamumas: lyginant su blokinėmis saugyklomis, objektinių saugyklų talpa naudojant ją „debesyse“ gali būti kur kas lengviau plečiama.

Paprastesnė paieška: objektinės saugyklose saugomi duomenys gali turėti išsamius metaduomenis, kurie padeda pagal aprašą lengvai ir greitai rasti reikiamus duomenis.

Minusai

Lėtesnė nei kitos saugyklos: vienas iš akivaizdžiausių objektinės saugyklos trūkumų – jos veikimo lėtumas, kadangi atkuriant failus prireikia daugiau laiko, nei kitose saugyklose.

Duomenų negalima modifikuoti: sukūrus naują objektą objektinėje saugykloje, jis nebegali būti pakeistas. Norint sukurti naują failą, susikuria naujas objektas.

Kokius poreikius geriausiai atliepia?

- Atsarginių kopijų kūrimas ir saugojimas: dažniausiai objektinės saugyklos pasirenkamos atsarginių duomenų kopijų kūrimui bei saugojimui, kadangi šiuo atveju lėtesnis objektinių saugyklų veikimas nesukelia papildomų iššūkių.

- Daiktų interneto (IoT) duomenų saugojimas: dėl greito plečiamumo ir lengvo atgaminimo, objektinės saugyklos puikiai tinka nuolat didėjančių daiktų interneto duomenų valdymui, ypač gamybos bei sveikatos priežiūros sektoriuose.

- El. pašto archyvo saugojimas: organizacijos, kurios pagal teisės aktus bei kitas reguliacijas turi saugoti el. pašto archyvą vis dažniau renkasi objektines saugyklas kaip pagrindines.

- Vaizdo stebėjimo įrašų saugojimas: objektinė saugykla yra nebrangus pasirinkimas organizacijoms, kurioms reikia saugoti daug vaizdo įrašų ir saugoti juos kelerius metus.

Failinė saugykla – draugiškiausia naudotojui ir greitai paieškai

Failų saugykla – dažniausiai sutinkamas duomenų saugyklos tipas, pažįstamas daugeliui naudotojų. Failų saugykloje dažniausiai saugomi nedidelės ir vidutinės apimties duomenų kiekiai, tokie kaip prezentacijos, ataskaitos, skaičiuoklės, grafikai, nuotraukos.

Failų saugykloje visi duomenys išsaugomi viename faile su failo plėtinio tipu, pvz., .jpg, .docx arba .txt formatais.

Failai failų saugykloje gali būti saugomi prie tinklo prijungtame saugojimo įrenginyje (NAS), „debesija“ pagrįstoje failų saugojimo sistemoje, tinklo diskuose, kompiuterio standžiuosiuose diskuose ir „flash“ saugyklose.

Daugiau apie failų saugyklas – vaizdo įraše.

Pliusai ir minusai

Pliusai

Paprastas naudojimas: kadangi failų saugyklos – labiausiai paplitęs saugyklų tipas, šiomis saugyklomis moka naudotis dauguma žmonių. Naudotojai gali lengvai naršyti šioje saugykloje, rasti norimą failą, o baigę darbą, gali išsaugoti failą toje pačioje arba kitoje vietoje.

Naudotojai gali patys tvarkyti savo failus: naudodamiesi paprasta sąsaja, galutiniai naudotojai gali savarankiškai, be administratoriaus pagalbos kurti, perkelti ir ištrinti savo failus.

Lankstus prieigos teisių nustatymas: failų saugyklos leidžia patikimai apsaugoti duomenis, nes yra galimybės nustatyti prieigos teises, dalijimąsi failais, failų užrakinimą naudotojo lygmeniu. Ir naudotojai ir administratoriai gali nustatyti, kokius veiksmus galima atlikti su failu (redagavimas, tik skaitymas ir t.t.). Failus taip pat galima apsaugoti slaptažodžiu.

Minusai

Sudėtinga tvarkyti ir atkurti didelį kiekį duomenų: failų saugykla – puikus pavyzdys saugant, pavyzdžiui, keliasdešimt aplankų, tačiau duomenų kiekiams didėjant, jų valdymas šioje saugykloje tampa sudėtingu, nes ilgėja paieškos laikas.

Sunku dirbti su nestruktūrizuotais duomenimis: Nors nestruktūrizuotus duomenis, pavyzdžiui, tekstą, mobiliojo ryšio veiklą, socialinės žiniasklaidos įrašus ir daiktų interneto (IoT) jutiklių duomenis, galima išsaugoti failų saugykloje, paprastai tai nėra geriausias pasirinkimas šio tipo duomenims saugoti.

Saugant didelius kiekius duomenų šis saugyklų tipas tampa brangus: Kai įrenginiuose ir tinkluose esančios saugyklos vietos kiekis pasiekia maksimalią talpą, reikia įsigyti papildomų aparatinės įrangos įrenginių.

Kokius poreikius geriausiai atliepia?

Bendradarbiavimas redaguojant dokumentus: failų saugykla nepamainoma, kai keli naudotojai turi dirbti prie to paties dokumento.

Atsarginių kopijų saugojimas: darant atsargines kopijas „debesyje“ arba išoriniuose saugojimo įrenginiuose naujausių dokumentų versijų kūrimui patogu naudoti būtent failų saugyklą.

Jautrių dokumentų archyvavimas: failų saugykloje dokumentų redagavimą ar kitokius veiksmus galima apriboti jau failo lygmenyje, todėl šio tipo saugyklos dažnai naudojamos archyvuojant jautrius duomenis.

Blokinė saugykla – saugykla profesionalams

Ilgą laiką blokinės saugyklos buvo mėgstamiausias technologijų pramonės saugyklų tipas. Šiuo metu pastebima, kad daugelis organizacijų pradeda atsisakyti šio tipo saugyklų dėl ribotos apimties ir metaduomenų trūkumo.

Blokinė saugykloje duomenys suskirstomi į fiksuotus duomenų blokus ir saugomi atskirai su unikaliais identifikatoriais. Blokai gali būti saugomi skirtingose aplinkose, pavyzdžiui, vienas blokas – „Windows“, o kiti – „Linux“. Blokinė saugykla yra numatytoji ir kietojo disko, ir dažnai atnaujinamų duomenų saugykla. Blokus galima saugoti saugyklų tinkluose (SAN) arba „debesų“ saugyklų aplinkose.

Pliusai ir minusai

Pliusai

Greitas veikimas: kai visi blokai saugomi vietoje arba arti vienas kito, blokinė saugykla pasižymi dideliu našumu ir nedideliu duomenų atkūrimo uždelsimu.

Patikimumas: kadangi blokai saugomi savarankiškais vienetais, blokų saugykla pasižymi maža gedimų rizika.

Lengva keisti: keičiant bloką nereikia kurti naujo bloko; vietoj to sukuriama nauja versija.

Minusai

Metaduomenų trūkumas: blokų saugykloje nėra metaduomenų, todėl ji mažiau tinkama nestruktūrizuotiems duomenims saugoti.

Neįmanoma atlikti paieškos: dideli blokų duomenų kiekiai greitai tampa nevaldomi dėl ribotų paieškos galimybių.

Didelė kaina: papildomos blokinės saugyklos įsigijimas dažnai yra brangus.

Kokius poreikius geriausiai atliepia?

Duomenų bazės: Kadangi blokinė saugykla pasižymi dideliu našumu ir yra lengvai atnaujinama, daugelis organizacijų ją naudoja transakcinėms duomenų bazėms.

El. pašto serveriai: Dėl didelio našumo ir patikimumo blokinė saugykla yra įprastas sprendimas el. laiškams saugoti.

Virtualių mašinų failų sistemos (VMFS) tomai: Organizacijos dažnai naudoja blokinę saugyklą VMFS diegti visoje įmonėje. Pavyzdžiui, virtualių mašinų diegimas įmonėje. Naudodami blokinę saugyklą galite lengvai sukurti ir suformatuoti blokinės saugyklos tomą VMFS saugoti. Tada prie to bloko galima prijungti fizinį serverį ir sukurti kelias virtualias mašinas. Be to, sukūrus blokinį tomą, įdiegus operacinę sistemą ir prijungus prie to tomo, naudotojai gali dalytis failais naudodami tą vietinę operacinę sistemą.

Į ką reikia atsižvelgti renkantis saugyklų tipą?

Kaina: išlaidos blokinėms ir failų saugyklomis yra didesnės, todėl norint saugoti didesnius duomenų kiekius optimaliausia rinktis objektinę saugyklą.

Valdymo paprastumas: saugant didelius kiekius duomenų dėl paieškos ir metaduomenų galimybės geriausias pasirinkimas objektinė saugykla. Failų saugykla su hierarchine organizavimo sistema labiau tinka mažesniems duomenų kiekiams.

Talpa: organizacijos, saugančios didesnius kiekius duomenų dažniau renkasi objektų arba blokų saugyklas.

Duomenų atkuriamumas: duomenis galima palyginti lengvai atkurti iš visų trijų tipų saugyklų, nors blokų saugykloje tai padaryti šiek tiek sudėtingiau.

Metaduomenų tvarkymas: didesnius ir išsamesnius metaduomenų kiekius geriau aptarnauja objektinė saugykla, nors paprasčiausių metaduomenų saugojimui tiks ir failų saugykla.

Populiariausi saugyklų tipai iš IBM

IBM siūlo saugyklų sprendimus, kurie atliepia įvairaus dydžio ir specializacijos organizacijų poreikius.

· IBM objektinės saugyklos sumažina sąnaudas bei prastovas, tuo pat metu leisdama kurti pridėtinę vertę verslui.

· IBM blokinės saugyklos užtikrina išmanų bei saugų duomenų valdymą ir leidžia apsisaugoti nuo duomenų praradimo dėl savo pasaulinio duomenų centrų tinklo.

· IBM failų saugykla supaprastina duomenų saugojimą ir įvedimą.