Paaiškėjo „EIT Food“ EWA moterų verslumo programos nugalėtojos

Baigėsi penkis mėnesius trukusi dešimties moterų ir jas lydėjusių patyrusių mentorių verslo pradžios kūrimo kelionė. Moterų verslumo lyderystei ir jų potencialą būti agromaisto sektorių keisiančių sprendimų inovatorėmis paskatinti skirtos programos EWA koordinatorius Lietuvoje buvo „AgriFood Lithuania“, pagrindinis rėmėjas – „Baltic Amadeus“, o iniciatorius – „EIT Food“. Kaip informuoja projekto koordinatoriai, „EIT Food“ yra pirmaujanti maisto inovacijų iniciatyva ES, siekianti tvaresnės, sveikesnės ir patikimesnės maisto sistemos visame žemyne.

Finale – idėjų ir įgyvendinto progreso spindesys

„Nepaprastai didžiuojuosi moterų verslumo skatinimo EWA programos dalyvėmis, kurių beveik pusės metų įdėto labai rimto ir intensyvaus darbo rezultatus išvydome finalinio renginio metu. Išskirtinai džiugu buvo matyti, kad kiekvienos šių metų projekto dalyvės akys ir širdys degė savomis idėjomis, siekiu sukurti savo vystomo verslo sėkmės istoriją bei tikėjimu, kad būtent ji taps EWA programos nugalėtoja. Visos šių metų dalyvės buvo inovatyvios, tvirtos, užsispyrusios ir atkaklios, todėl labai gaila, kad nebuvo galimybės apdovanoti visų vienodais prizais, kurių jos tikrai yra vertos. Tą atspindėjo ir ilgos bei argumentuotos komisijos diskusijos renkant šių metų nugalėtojas”, – apdovanojant dalyves teigė „EIT Food“ EWA programos įgyvendintoja ir globėja Lietuvoje Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė.

Finaliniame renginyje pristatytos idėjos buvo ilgo nueito darbo ir gausybės mokymų rezultatas. Inovatorių pateiktos verslo idėjos buvo įvairios – nuo inovatyvių ar funkcinių maisto produktų, specialių vaškinių pakuočių ar kamanių, skirtų efektyvesniam derliui pasiekti, auginimo iki specialaus daugiafunkcinio žaliojo substrato, skirto hidroponikai, dumblių perdirbimo į trąšas bei aplinkai draugiško ir jokių atliekų nepaliekančio biodinaminio ūkio.

„Džiaugiamės, kad tokios iniciatyvos, skatinančios moteris imtis verslo kūrimo, atsiranda Lietuvoje ir tampa pavyzdžiais visai Europai, kaip tokios programos turi būti įgyvendinamos. Neabejoju, jog suteikę įkvėpimą kurti verslą ir padėję pirmuosiuose žingsniuose, mes galime pakeisti nusistovėjusį žemės ūkio ir maisto sektoriaus verslo paveikslą, kuriame moterys verslo lyderės yra sutinkamos žymiai rečiau nei turėtų būti. „EIT Food“ EWA projektu patikėjome iškart apie jį išgirdę ir jei bent dalis idėjų, gimusių šio projekto iniciatyva, bus sėkmingai komercializuotos, galėsime džiaugtis prisidėję prie agromaisto sektoriaus plėtros Lietuvoje“, – teigė pagrindinio šios programos rėmėjo Lietuvoje „Baltic Amadeus“ generalinis direktorius Andžej Šuškevič.

18 tūkst. eurų atiteko inovatyvaus maisto ir biodinaminio ūkio kūrėjoms

Komisijos, kurią sudarė verslininkai, investuotojai, asociacijų lyderiai bei akseleratorių kūrėjai Jolanta Valaikienė, Milda Krauzlis, Eglė Ližaitytė, Daiva Keršienė, Gediminas Kvietkauskas ir Modestas Bložė, sprendimu nugalėtoja tapo ir 10 000 eurų piniginiu prizu buvo apdovanota juodojo česnako ir prekinio ženklo „Garlic Moon“ Lietuvoje vystytoja Dovilė Čiūtaitė-Ilevičienė, kurios mentorė programos metu buvo „Baltic Amadeus“ verslo vystymo vadovė Vaiva Kubilaitė-Gofman. Vertinant finalines dalyvių idėjas programos metu įgyvendintas progresas sudarė 60 proc. galutinio įvertinimo, o finalinis pristatymas – 40 proc.

Anot nugalėtojos, ji prieš programos laikotarpį nesuprato daugybės dalykų, kuriuos supranta dabar, įgavo daug daugiau pasitikėjimo savo idėja, sustiprino turimas kompetencijas, pasisėmė naujos patirties, užmezgė neįtikėtinų pažinčių, pradėjo verslo partnerystes ir atrado daugybę naujų kelių, kurie iki tol atrodė uždaryti.

Antroji vieta ir 5 000 eurų čekis atiteko Eglei Valuckaitei-Stašauskienei. Ji vysto nuostabų biodinaminį ūkį, kuris pasižymi tuo, jog kuria teigiamą CO2 santykį planetoje, neišvaisto jokių maisto produktų ir siūlo didžiulį kiekį įvairiausių maisto produktų. Ją visos programos laikotarpiu lydėjo mentorė Zita Petkevičienė, kuri yra „Vikondos grupės“ gamybos ir tiekimo grandinės direktorė. Kaip pasakojo per programos laikotarpį platų naujų produktų asortimentą sukūrusi E. Valuckaitė-Stašauskienė, ji yra nepaprastai dėkinga savo mentorei, kuri visada skatino judėti pirmyn, negailėjo kritikos, kai to reikėjo, bei palaikė tais momentais, kada pati savimi jau nebetikėjo.

Trečiosios vietos ir 3 000 eurų prizo laimėtoja tapo Šarūnė Vaitekūnė, sukūrusi sveikus, skanius ir sveikatą gerinančius užkandžius iš moliūgų. Be to, dalyvė yra pasiruošusi startuoti su platforma, kuri, pasitelkusi mitybos specialistų žinias ir dirbtinį intelektą, galės būtent Jums parinkti sveikiausius užkandžius ir reikalingą skaidulų dienos normą. Kaip teigė jos mentorė Inga Juozapavičienė, ši dalyvė per programos laikotarpį išgyveno didelį transformacijos laikotarpį, po kurio tapo kur kas stipresnė, atviresnė ir pakeitė požiūrį, kokios yra didžiausi jos vystomo prekės ženklo „Cosmic Belly Snacks“ galimybės ir iššūkiai.