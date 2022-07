IT kompanijų praktika: vasaros renginių tikslai ir kaip jie pasiekiami

BMK komanda.

Šią vasarą po karantininių metų visu galingumu sugrįžo didieji renginiai įmonių darbuotojams. Apie jų tikslus ir prasmę pasakoja IT įmonių atstovai. Daiva Viskontienė, „Atea“ įmonių grupės UAB „Biznio mašinų kompanija“ (BMK) generalinė direktorė, teigia, kad neformalioje aplinkoje galime atrasti kolegų gebėjimus, pomėgius, iniciatyvas, o didelę dalį darbuotojų renginiai motyvuoja, suburia, skatina įsitraukti, geriau pažinti vieniems kitus, ypač dideliuose kolektyvuose.

Beveik trijų dešimtmečių istoriją skaičiuojanti BMK didžiuosius vasaros renginius organizuoja daugybę metų. Anot D. Viskontienės, visi renginiai organizuojami gamtoje, su aktyvaus poilsio elementais, kai varžomasis tarp skyrių ar renginiui sukurtose grupėse.

„Šiemet rugpjūtį organizuojamame „Atea“ įmonių grupės renginyje susirinks kolegos iš visų Skandinavijos ir Baltijos šalių. Jis išsiskirs ir tuo, kad vyks Osle, kur tikimasi per 7.000 „Atea“ įmonių grupės darbuotojų. Vyksime oro transportu ir turime entuziastų, kurie į Oslą trauks motociklais. Suplanuota įdomi, turininga ir įtraukianti programa, skatinanti giliau pažinti „Atea, įmonės TP2B (The Place 2 Be) tikslus, kultūrą ir bendrystę. Renginio šūkis tai atspindi – ONE ATEA“, – pasakoja BMK įkūrėja ir vadovė.

Anot jos, vienas iš esminių renginio tikslų – globalumo ir organizacijos visumos pajutimas (From Local to Global), nes dirbant skirtingose šalyse, įmonėse ar padaliniuose kasdienybėje sunku atsitraukti ir išeiti iš savo matymo lauko, o būtent renginiai padeda pamatyti plačiau, pajusti organizacijos mastą, dalintis žiniomis ir patyrimais, kurti naujus ryšius ir atrasti kolegas kitoje aplinkoje.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Vasaros renginiai – nepajudinama tradicija

Paulius Insoda, prieš du dešimtmečius įkurtos programinės įrangos kūrimo UAB „NFQ Technologies“ generalinis direktorius, pasakoja, kad bendrystės renginius organizuoja nuo pirmųjų NFQ dienų, o pirmoji didžioji vasaros šventė „NFQ Summercamp“ įvyko 2005 m.

„Tąsyk viską susiorganizavo kolegų komanda: dviračių žygį iki Orvidų sodybos, tuomet „Memelio“ restorano-malūno ant Danės upės kranto, „Karpynės“ su nakvyne, pirtimi, valtimis, muzika ir šašlykais. Vyko didis žygis nuomotais dviračiais, kurį iki šiol atsimename su šypsena veide. Su metais prie NFQ jungėsi vis daugiau kolegų, o „NFQ Summercamp“ tapo žymiai didesni – it kolegų vasaros festivalis su kviestinėmis žvaigždėmis, gausiomis pramogomis, žaidimais, skirtingomis koncepcijomis, aprangos kodais, iššūkiais (nuo savadarbių komandinių karučių gamybos ir lenktynių Dubingiuose, pirčių meistrų programų, baidarių iki sukarinto žygio Palangoje, vakarėlio kruiziniame laive). Ir nors šią vasarą rengiame jau 18-ąjį savo vasaros festivalį, vis dar sugebame sugalvoti kažką naujo ir įtraukiančio įvairiausių pramogų mačiusius mūsų kolegas“, – pasakoja P. Insoda.

Milda Simanauskaitė, 17 metų veikiančios kompiuterių programinės įrangos kūrimo UAB „Nortal“ komunikacijos vadovė, taip pat tvirtina, kad ir globaliame „Nortal“ (kompanija turi 23 biurus pasaulyje), ir lokaliame vasaros renginiai – nepajudinama tradicija.

„Bent kartą per metus, dažniausiai vasaromis, po pasaulį pabirusios mažesnės komandos tradiciškai susitikdavo vienoje šalyje, tad, galime sakyti, jog workations „Nortal“ atsirado jau tada, kai pasaulyje apie tai dar nebuvo labai girdėta, – pasakoja M. Simanauskaitė. – Augant komandoms nuo Lietuvos iki Amerikos vasaros renginiai tampa labiau lokalūs. Tiesa, paskutiniais metais jaučiamas ir formatų, ir biudžetų pokytis. Vietoj vienos eilutės dideliam įmonės susibūrimui, skatinančiam makrokultūros kultivavimą, vis daugiau dėmesio skiriame mikrokultūrai. Atskiri resursai numatyti ne tik visos „Nortal“ Lietuvoje, bet ir atskirų komandų, „Nortal University“ naujokų, tėvų ir vaikų laikui kartu. Taip pat visuomet turime pasilikę biudžeto vidaus renginiams, kurie gimsta (vienkartiniai ar daugkartiniai) darbuotojų iniciatyva ir jų pačių organizuojami, pavyzdžiui, legendinės „Nortal“ vasaros baidarės, dviračių žygiai ar įvairios varžybos.“

Anot „Nortal“ atstovės, ir patys jaučia, ir atliekami tyrimai antrina, kad nuotolinis darbas keičia tiek vidinės komunikacijos, tiek renginių formatus. Mikrokultūra ir įsitraukimas į ją vis labiau ims vadeles, tad tikėtina, jog komandų darbostogos, mažesnio kalibro vakarėliai ir pakeistos biuro ar namų sienos visiems kartu dominuos ir laimės prieš tradicijas.

Įsitraukimas – ir iki 95%

Kad po karantininių ribojimų įvairūs bendri komandiniai renginiai reikalingi ir naudingi, liudija darbuotojų įsitraukimas. Pavyzdžiui, paskutiniame „Nortal“ visos komandos vasaros renginyje dalyvavo per 90% darbuotojų, o atskirų komandų vakarėliuose ar darbostogose gali susirinkti ir 95% kolegų. Anot M. Simanauskaitės, tokie skaičiai yra ne tik todėl, kad „pasiilgome pabūti kartu, nes daug dirbame nuotoliu ar hibridiniu būdu“, bet ir dėl vidinės įmonės komunikacijos, komandų vadovų darbo, kurie jaučia, kad didžiausioms vertėms ir tikslams pasiekti, o taip pat pozityviam klimatui sukurti reikia išmokti savo žmones suburti ir suaktyvinti įvairiais formatais.

NFQ vasaros renginiuose paprastai dalyvauja kiek daugiau nei pusė darbuotojų. Šių metų vasaros festivaliui jau užsiregistravo 245 Lietuvos ir Lenkijos biuruose dirbantys kolegos. NFQ darbuotojai gali dirbti iš bet kur neribotą laiką, tad vasarą dažnas dirba sodyboje gamtoje toli nuo miesto šurmulio ar patrauklioje užsienio valstybėje.

„Visada skatiname kuo daugiau darbuotojų įsitraukti ir aktyviai dalyvauti veiklose. Iki karantino įsitraukimas buvo apie 50%, o dabar, po karantino apribojimų, darbuotojai išsiilgę gyvų renginių ir matome gerokai išaugusį susidomėjimą, į TP2B (The Place 2 Be) renginį Norvegijoje užsiregistravo per 70% grupės darbuotojų“, – teigia D. Viskontienė, BMK generalinė direktorė

Renginiai – motyvacijai, vertybėms priminti

BMK vadovė taip pat tvirtina, kad darbuotojus neformalūs renginiai suburia, skatina įsitraukti, geriau pažinti vieniems kitus dideliame kolektyve, atrasti bendrystę, kolegų gebėjimus, pomėgius, iniciatyvas,– pažinti daugiau asmeninę giluminę pusę. Iš tokio pažinimo atsiranda didesnis pasitikėjimas ir darbiniuose projektuose, betarpiški ryšiai, o tai teigiamai veikia įmonės veiklos rezultatus.

Daiva Viskontienė, BMK Generalinė direktorė.

„Organizacijai renginiai yra puiki vieta, kur galima kūrybiškai patirti įmonės vertybes, iškomunikuoti svarbias žinutes, aktualizuoti tikslus ar strategines kryptis. Kai mes atsipalaidavę ir džiaugsmingi, informacijai suteikiame kitas emocines spalvas, plačiau matome ir daugiau girdime. Reikia įdirbio ir pastangų ieškant naujų informacijos perdavimo formų ir kanalų, tačiau kūrybingi sprendimai sužadina kur kas gilesnį darbuotojų susidomėjimą bei įsitraukimą, užgauna skirtingas motyvacijos stygas“, – tikina D. Viskontienė.

Anot NFQ vadovo, visuomet gera pakelti kolegų ūpą, stiprinti komandiškumą, pabendrauti neformalioje aplinkoje, susipažinti su kitų miestų biuruose dirbančiais kolegomis ir svarbiausia – smagiai kartu praleisti laiką. „Vis tik labiausiai darbuotojus motyvuoja ne šėlsmas, o įdomūs projektai, geros karjeros perspektyvos, draugiška ir vieninga komanda. Vasaros festivaliai prisideda prie mūsų darbuotojų gerovės visumos“, – tvirtina P. Insoda.

Kokius tikslus keliame ir kokios vertės siekiame

Pasak M. Simanauskaitės, ir didieji vasaros, ir kiti renginiai nebėra tik senos tradicijos bei veiksmas iš įpročio.

„Visi susibūrimai atlieka savo tikslus, kurių vienas pagrindinių, – pažindinti komandas ir priminti įmonės kryptį bei viziją. Dabartinėje rinkoje laimės ne tie, kurie žinos vieni kitų vardus ir istorijas, bet užtikrins, kad, pirmiausia, mažojo vieneto – komandos – ryšys yra tvarus ir stiprus, – įsitikinusi „Nortal“ atstovė. – Didžiųjų (vasaros, žiemos, strateginiai) ir mažųjų (darbostogos, tarptautiniai ir lokalūs komandų teambuildingai) renginių simbiozė (ypač susijusi su žmonių interesais, pavyzdžiui, bendri tikslai, sportas ar šeima) kuria įsitraukimą ir motyvaciją. Tad koncentruotis tik į varnelės užsidėjimą, kad suorganizavome vieną renginį visiems, nebeužteks. Personalizuojame ne tik visą darbuotojo kelionę ar pridėtines vertes, bet ir pramogas.“

Anot jos, „Nortal“ kolegos labiausiai pabrėžia ne tik laiką kartu, bet ir džiaugsmą dėl vietos–erdvės–laiko, dedikuoto švęsti pergalėms. „Visų renginių metu skiriame dėmesio aptarti didžiausias sėkmes, padėkoti labiausiai prie jų prisidėjusiems kolegoms. Biuro koridoriuose ir „Teams“ kanaluose tokia informacija gali praslysti ar visų nepasiekti, o renginių metu – ne. Dirbant nuotoliu laikas kartu yra labai vertinamas, tad naujai užsimezgę kontaktai ar pagilinti komandų ryšiai yra dažniausiai linksniuojami punktai apklausose“, – teigia M. Simanavičiūtė.

„Nortal“ vasaros susibūrimas – jachtų varžybos Galvės ežere „Nortal regata“.

Pasak NFQ vadovo, vasaros renginiai pirmiausia kuria smagią, draugišką bendrystės atmosferą, kurioje gali tiek pasidžiaugti neformaliu bendravimu, tiek pažinti kolegą visai kitame amplua bei sudalyvauti aktyviose ir įtraukiančiose veiklose. „Renginių kuriama vertė yra neišmatuojama, tačiau jų poveikis yra aiškiai juntamas organizacijos viduje – vasaros renginiai stiprina mūsų tarpusavio ryšį bei meilę savo darbui“, – pasakoja P. Insoda.

„Renginiai yra organizacijos komunikacijos ir kultūros dalis. Labai svarbu, kad jie sukurtų darbuotojams naujas patirtis, pateisintų lūkesčius ir kurtų vertę abiem pusėms. Svarbu, kad renginių metu kartu su kolegomis išgyventas laikas augintų asmenybes. Gyvenimo tempas dabar toks didelis, o karantino fizinė atskirtis dėl prigijusių hibridinio darbo formų mus daug labiau atskyrė kasdienybėje. Todėl tokie ritualai, kaip vasaros renginiai prisideda prie įmonės kultūros, formuoja emocinius susitikimo taškus, kuriuose mes dar giliau susijungiame lojaliai verslo kelionei. Neformalioje aplinkoje, per įvairias fizines veiklas greičiau pažįstame vienas kito mąstymą ir elgesį. Gilesnis pažinimas yra labai svarbus integruotai komandų veiklai tiek projektuose, tiek pardavimuose. O rimtose gyvenimo situacijose mūsų veikimo strategijos yra tokios pačios kaip ir laisvalaikio žaidimuose. Tik pasekmės ir rezultatai jau yra visai kito lygmens. Todėl individualus ir komandinis buvimas įmonės renginiuose kuria atvirumo kultūrą bei puoselėja tvarų komandos ryšį“, – atskleidžia BMK generalinė direktorė.

Kada renginys pavyksta ir tampa įsimintiniausiu

„Kai darbuotojų įsitraukimas yra didelis, kai dalyvauja didesnė dalis darbuotojų ir jų atsiliepimai po renginio yra puikūs. Temų gali būti įvairių – baidarės, žygis pelkėmis, sportiniai komandiniai žaidimai, esame tapę kolektyvinius paveikslus, o šiemet laukia įspūdinga kelionė į Oslą. Svarbiausia, kad tos visos patirtys kiekvieną kartą mus augina ir keičia. Yra buvę atvejų, kai po ypač sėkmingo renginio dalis darbuotojų imasi lyderystės organizuoti tokį renginį kitais metais, tampa renginių ambasadoriais“,– teigia BMK generalinė direktorė.

Jai antrina P. Insoda: „Vasaros renginiai neturėtų būti matuojami vien efektyvumu, bet jei turi ką džiaugsmingo ir šiltas emocijas kuriančio ilgiau prisiminti, tai renginys buvo vertas būti.“

„Nortal“ specialistė akcentuoja, kad visuomet verta priminti sau tikslą, o tuomet susiskaičiavus tokius viščiukus, kaip dalyvių skaičių, nepamiršti pasinaudoti šviežia emocija ir apklausti kolegas. Praktikoje labai pasiteisina ne tik atviri klausimai, bet ir vietos, transportavimo, laiko planavimo, veiklų įvertinimas. Taip pat renginių efektyvumas gali būti metinės kolegų apklausos dedamoji, kurioje matuojame bendrą ir komandų įsitraukimą, eNPS rekomendacijas, socialinių tinklų aktyvumą ir advokatystę.

„Gal dėl šviežiausių prisiminimų, o gal dėl drąsaus formato, pastarasis vasaros susibūrimas vis prisimenamas pozityviais komentarais. Organizavome jachtų varžybas Galvės ežere „Nortal regatą“ pagal olimpines taisykles. Oras, profesionalių kapitonų pamokos ir ypatingai intensyvus užsiėmimas buvo puiki pradžia geram vakarėliui. Tam, kad renginį įvardintum pavykusiu, reikia laikytis kelių taisyklių – turėti stiprius partnerius, investuoti į pirminį nesikartojantį konceptą ir prisiminti, jog vakarėlis prasideda daug anksčiau nei data kvietime. Vidinė komunikacija prieš ir po renginio yra renginio sėkmės dalis“, – tvirtina M. Simanavičiūtė.

Anot jos, „vasaros renginys tikrai pavyko, jei apie jį kalbama iki kito vasaros renginio“.

1. BMK komanda.