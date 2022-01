Populiariausi socialinës inþinerijos bûdai ir kaip nuo jø apsisaugoti?

Per pastarąjį dešimtmetį kibernetinio saugumo kontekste vis daugiau dėmesio sulaukianti socialinė inžinerija – vienas seniausių žmonijos išradimų. Pirmuosius socialinės inžinerijos pavyzdžius galima rasti jau Biblijoje, teigia Christopher Hadnagy, knygos „Social Engineering: The Science of Human Hacking“ autorius. Telefoniniai sukčiai, bandantys įtikinti, kad jūsų artimas žmogus pakliuvo į bėdą, ir kibernetinis nusikaltėlis, parašęs jums el. laišką su prašymu kuo greičiau apmokėti jūsų vadovo sąskaitą – vadovaujasi tuo pačiu principu – užmezgus emocijų kupiną pokalbį priversti jus imtis veiksmų prieš tai jų neapgalvojus.