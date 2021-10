Kibernetinio saugumo mėnuo: nuo grėsmių medžiojimo žaidimo iki praktinių dirbtuvių

Jau antrus metus iš eilės IT įmonė „Blue Bridge“, palaikydama Europos Sąjungos Kibernetinio saugumo mėnesio iniciatyvą, kviečia verslo ir IT specialistų bendruomenę į atvirus seminarus bei dirbtuves, kurios padės užtikrinti IT saugumą bet kurioje organizacijoje, nepriklausomai nuo jos dydžio ir sektoriaus.