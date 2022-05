„JUNG Vilnius“ vadovas: „Mūsų sektoriuje „palauk“ nėra“

Raimundas Skurdenio prisegu: „JUNG Vilnius“ vadovaujantis R. Skurdenis kaip vieną iš veiklos sėkmės komponentų išskiria komandą.

Raimundas Skurdenis, vadovaujantis jungiklių ir protingų namų sistemų centrui „JUNG Vilnius“, yra vienas iš vadovų, prie kurio kompetencijų būtų galima priskirti ir vizionieriškumą. Prieš beveik dvidešimt metų Lietuvoje įsteigus įmonę, jos siūlomi produktai daug kam atrodė kaip tolima ateitis ar prabangi egzotika, tačiau R. Skurdenis neišnaudotą protingų namų sektoriaus potencialą netruko užpildyti pasiūla, kuri šiandien daugeliui reiškia vieną – kur kas inovatyvesnę ir patogesnę kasdienybę, pritaikytą prie kiekvieno poreikių, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų darbo, ar namų aplinka.

Šuoliais paskui technologijas

Vokietijos gamintojas JUNG, prieš 110 metų savo veiklą pradėjęs nuo šeimos verslo, ne tik išlaikė šią stiprybę, bet ir ilgainiui išaugo į tarptautinę bendrovę bei rinkos lyderį. Tuo metu jos dukterinė įmonė Lietuvoje „JUNG Vilnius“, kuriai jau 11 metų vadovauja R. Skurdenis, kitąmet įkops į trečią dešimtmetį. Nors lyginant su visa tarptautine įmonės veikla, kuri yra sutelkta po JUNG prekių ženklu, keli dešimtmečiai tėra žaismingas startas, tačiau per šį laiką įveikti iššūkiai ir įgyvendinti pokyčiai Lietuvos rinkoje yra milžiniškas pasiekimas. Anuomet „JUNG Vilnius“ veiklą pradėjo nuo trijų darbuotojų bei kuklaus kambarėlio, kuriame ir gimė pirmosios išmaniosios idėjos, – dabar ši bendrovė yra didelės įmonės dalis su trimis dukterinėmis įmonėmis. Viso struktūroje dirba daugiau kaip 100 specialistų, o pernai metų konsoliduota apyvarta viršijo 28 mln. eurų.

„Pirmaisiais metais tiek techniniais, tiek rinkos klausimais buvome visiškai „žali“. Situaciją sunkino ir tai, kad dirbome šešiolikoje šalių ir kiekviena jų turėjo savo niuansų: skirtingas išsivystymas, supratimas apie dizainą ir patį verslą. Kiekvienoje jų teko ieškoti individualių sprendimų. Kita vertus, intensyvūs darbai padėjo suformuoti stabilų kolektyvą ir distributorių ratą. Kaip vadovui, man yra didelė garbė, kad su dauguma dirbame metai iš metų. Manau, tai turi įtakos ir teigiamiems veiklos rezultatams“, – pasakoja „JUNG Vilnius“ vadovas.

Būtent stiprią komandą, kuri, lyginant su įmonės veiklos apimtimis nėra didelė, ir kokybiškų, inovatyvių produktų asortimentą R. Skurdenis įvardija kaip pagrindines dedamąsias, padėjusias įveikti ištikusias krizes – 2008-ųjų finansinę ir pandeminę.

„Sunkumai mus grūdina. Pastebėjau, kad po daugelio krizių pavykdavo sustiprinti savo pozicijas ir netgi – „atsiriekti“ rinkos dalį iš konkurentų. Manau, labai svarbu nesustoti ir būti įvykių priekyje. Pavyzdžiui, pandemijos akivaizdoje sugebėjome auginti pasiūlą ir pardavimus. Kiek daugiau iššūkių dėl dabartinės situacijos, nes karas Ukrainoje stipriai veikia ir emociškai. Šią akimirką labiausiai džiaugiamės, kad mūsų dukterinės įmonės Ukrainoje darbuotojai yra sveiki, stengiamės padėti tiek jiems, tiek jų artimiesiems ir tuo pačiu nestabdyti tai, ką sugebame geriausiai dirbdami čia, Vilniuje“, – prisipažįsta vadovas.

Gyvena ir dirba pagal rinkos pulsą

Bene įdomiausia darbo dalis, kurią R. Skurdenis sekė visus dvidešimt įmonės metų, – technologinė pažanga. Tiesa, daugumą inovatyvių sprendimų vadovas išmano ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Pavyzdžiui, duris į nuosavą butą ar šalia sostinės esantį „JUNG Vilnius“ biurą jis atrakina ne raktais, o į plaštaką implantuoto lusto pagalba.

„Tokių technologijų entuziastų kaip aš yra labai daug. Nebūtinai visi turi lustą, tačiau norinčių gyventi patogiai ir inovatyviai – išties netrūksta. Natūralu, kad ir JUNG atveju nauji gaminiai atsiranda ne todėl, kad įmonė gali juos pagaminti, o todėl, kad yra toks poreikis. Taigi, telieka jį pastebėti ir atliepti. Mūsų srityje „palauk“ nėra – jei sustosi tobulėti, labai greitai būsi aplenktas, o gal ir visai dingsi iš rinkos“, – dalijasi R. Skurdenis.

Noras gyventi išmaniai ateina savaime

R. Skurdenio įsitikinimu, per du dešimtmečius rinka ne tik ištobulėjo, bet ir prasiplėtė, o patys vartotojai tapo kur kas atviresni technologijoms, jas prisijaukino.

„Kalbant išmanaus namo kontekste, jei anksčiau, vartotojams rūpėjo baziniai patogumai, tokie kaip apšvietimas, šildymas ir kt., tai dabar technologijoms patikima praktiškai viskas, kas valdoma elektra. Lūkesčiai aukštesni, sprendimai išmanesni, o mums nuo to darbas – tik įdomesnis“, - sako „JUNG Vilnius” vadovas.

Protingo namo koncepcija, jo teigimu, padeda taupyti laiką ir resursus, gyventi tvariau. Kartu tai – ir galimybė apjungti daugybę skirtingų prietaisų minimaliomis pastangomis.

„Tikiu, jog noras turėti išmanius namus kyla natūraliai. Tiesiog pajaučiame, kad per daug laiko praleidžiame galvodami, pavyzdžiui, apie šildymo ar vėdinimo reguliavimą, arba, kaip atidaryti vartelius paštininkui, pačiam atostogaujant Karpatų kalnuose. Taigi, išmanūs namai yra gyvenimo būdo ir noro įveikti chaosą teigiama pasekmė, be to – ir puiki investicija, leidžianti pakelti turimo NT vertę“,– šiuolaikišką gyvenimo būdo pasirinkimą grindžia R. Skurdenis.

Darbo vietą pavertė demonstracine erdve

Tam, kad nebūtų dar vienais „batsiuviais be batų“, „JUNG Vilnius“ komanda prieš keletą metų persikėlė į naująjį biurą, kuris pagal technologijų gausą ir siūlomas galimybes čia atvykusiems, ne iškart suponuoja apie darbą – veikiau, primena futuristinio filmo kino aikštelę. Vis dėlto, R. Skurdenio teigimu, ilgametė patirtis rinkoje nesyk įrodė, jog be realių demonstracijų, kaip viskas atrodo ir veikia, judėti yra sudėtinga, todėl naujasis biuras – sąmoninga ir gerai apgalvota investicija.

„Iš vienos pusės norėjosi, kad komanda darbuotųsi novatoriškoje aplinkoje, iš kitos – buvo stiprus lūkestis po tuo pačiu stogu įkurdinti demonstracinę erdvę. Šiandien ji atlieka edukacinę funkciją, nes lankytojai savo akimis mato, kaip technologijos sąveikauja buto, biuro ar viešbučio aplinkose. Pastebėjome, kad toks pasirinkimas mažina žmonių baimes, išsklaido stereotipus. Vien katalogais ir filmukais sunku sukurti įspūdį, tai reikia pajusti“, – džiaugiasi R. Skurdenis.

Pasiteiravus, ar savo kasdienybę įsivaizduoja be technologijų, „JUNG Vilnius“ vadovas nedvejoja:

„Manęs technologijos nevargina. Aš jas mėgstu ir bandau. Tik jos privalo būti geros, kokybiškos, neperspaustos, tada gali drąsiai joms patikėti savo namus ar biurą“.

Raimundas Skurdenio prisegu: „JUNG Vilnius“ vadovaujantis R. Skurdenis kaip vieną iš veiklos sėkmės komponentų išskiria komandą.