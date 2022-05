„Bacloud“ duomenų centro ambicija – vien atsinaujinantys energijos ištekliai

Šiauliuose įsikūrusi bendrovė „Informacinės sistemos ir technologijos“, valdanti prekės ženklą „Bacloud“, praėjusiais metais atnaujino savo valdomą duomenų centrą, reikšmingai išplėtė jo plotą, o šiuo metu sparčiai žengia atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo keliu. Pasak bendrovės komercijos vadovo Andriaus Petkaus, per penkerius metus tikimasi baigti projektą, kuris leis duomenų centre naudoti tik iš atsinaujinančių šaltinių išgaunamą elektros energiją.

Pastarieji metai bendrovei itin intensyvūs – praėjusiais metais, investavusi daugiau nei 0.5 milijono eurų, įmonė maždaug dvigubai išplėtė duomenų centrui pritaikytas patalpas kuriose talpinami dedikuoti serveriai. Šiuo metu jose, priklausomai nuo dydžio ir technologijos, galima papildomai patalpinti nuo 1500 iki 2000 fizinių serverių, o iš viso jų duomenų centre telpa apie 4000. Taip pat buvo visiškai atnaujinti visi tinklo mazgai, pasiekiant iki 100Gbps pralaidumą, ir infrastruktūra.

„Ties tuo nesustojome ir išsikėlėme tikslą – 100% duomenų centro sunaudojamos energijos pasigaminti patiems iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tokie kaip vėjas ir saulė. Šiuo metu vyksta galimybių studija ir parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai. Ketiname investuoti savo lėšas ir tikimės pasinaudoti ES parama, nes projekto įgyvendinimui prireiks didelių investicijų“, – pažymi A. Petkus.

Jis atkreipia dėmesį, kad duomenų centrai sunaudoja apie 1% visos pasaulyje sunaudojamos energijos, todėl itin svarbu teikti prioritetą žaliajai energijai, mažinti elektros sąnaudas, taupyti išteklius ir žengti į atsinaujinančią energetiką.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Visame pasaulyje aiški tendencija, kad vis daugiau elektros bus gaminama iš atsinaujinančių šaltinių, taip tausojant gamtą ir išteklius. Puikiai suvokiame, kad jei jau esame dideli išteklių naudotojai, privalome ieškoti galimybių juos naudoti taupiai ir tvariai. Tam pasitarnauja energetiškai efektyvūs serveriai, įvairūs debesų technologija paremti sprendimai ir pan.“, – pasakoja pašnekovas.

Pasaulinės tendencijos

Tarptautinės studijos atskleidžia, kad intensyvus energijos naudojimas ir siekis kompensuoti aplinkai daromą poveikį tebėra nemenkas iššūkis pasaulio duomenų centrams, tačiau, ekspertų teigimu, šio sektoriaus organizacijos sparčiai juda energijos požiūriu efektyvesnės ir draugiškesnės gamtai veiklos link. Technologijų sektoriuje besispecializuojanti konsultacijų kompanija „TechTarget“ savo apžvalgoje pažymi: nors energijos suvartojimas duomenų centruose ir debesų kompiuterijos kompanijose nuolat auga, tačiau bendrovės siekia subalansuoti šį poreikį investuodamos į žaliąsias technologijas.

Europos Sąjungoje duomenų centrų ir interneto operatoriai, įskaitant tokius milžinus kaip AWS, „Google“ ir „Equinix“, 2021 m. pasitvirtino itin ambicingą tikslą – tapti klimato kaitai neutralia industrija iki 2030-ųjų. Šis tikslas siejamas su ES Žaliojo kurso strategija, o prie iniciatyvos prisijungė 25 ES veikiantys operatoriai ir 17 industrijos bendroves jungiančių asociacijų.

Iniciatyvoje įvardijami svarbiausi žingsniai klimato kaitai neutralios veiklos link – tai reguliarus veiklos efektyvumo ir taršos emisijų vertinimas, 100 proc. atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas, įsitraukimas į žiedinę ekonomiką taisant ir perdirbant serverius, perteklinės šilumos panaudojimas.

Logotipas iliustruoja tvarią veiklą

A. Petkus patvirtina, kad dėmesys žaliajai energijai bei tvariai plėtrai vis didėja ir ateityje tik dar labiau išaugs. „Bacloud“ jau įgyvendino svarbių pokyčių šia linkme – pavyzdžiui, duomenų centro vėsinimo sistema paremta lauko oro vėsinimu, priklausomai nuo oro sąlygų. Taikant tokį vėsinimo principą, nenaudojami standartiniai oro kondicionieriai, kurie išskiria nemažas taršos emisijas. Dėl šios „free cooling“ technologijos „Bacloud“ jau dabar yra draugiškenis aplinkai duomenų centras.

Tvarios veiklos siekis atsispindi „Bacloud“ verslo strategijoje ir vizualiniuose sprendimuose – socialiai atsakingi klientai atkreipia dėmesį į žalią įmonės logotipą ir sieja jį su tvarumu.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/1460?placement=

„Savaime aišku, vien žalias logotipas nereiškia, kad įmonė vykdo tvarią veiklą, bet ši spalva asocijuojasi su socialine atsakomybe ir tvarumu. Mes tiesiog turėjome gerą idėją, ir tokio logotipo pasirinkimas buvo gera pradžia. Tačiau svarbiausia – veikti remiantis tvarios plėtros principais, ypač mūsų segmente, kuris yra imlus energijai. Visų mūsų veiksmų visuma – įmonės reputacijos pagrindas“, – paaiškina vienas iš „Bacloud“ vadovų A. Petkus.

Siekdama būti draugiška gamtai, bendrovė neapsiriboja technologiniais su tiesiogine veikla susijusiais sprendimais bei įtraukia darbuotojus į aplinkosaugos iniciatyvas. Neseniai bendrovės komandos nariai sodino medžius Šiaulių rajone esančioje girioje, skatinamos kitos iniciatyvos gyventi švaresnėje ir žalesnėje aplinkoje.

Prekės ženklui – jau 10 metų

„Bacloud“ prekės ženklui, žinomam užsienio ir Lietuvos klientams, šiemet sukako 10 metų. Įmonė apie 80 proc. paslaugų eksportuoja, daugiausia klientų – Vakarų Europos ir Skandinavijos šalyse, dalis jų – ir Jungtinėse Valstijose bei Azijoje.

Šiauliuose įsikūrusios bendrovės komercijos vadovas A. Petkus pažymi, kad internetas – globalus, taigi nepriklausomai nuo to, ar duomenų centras įsikūręs gretimoje šalyje, ar tame pačiame mieste, puiki optinių tinklų infrastruktūra Europoje užtikrina reikiamą gretaveiką. Šiauliuose, anot „Bacloud“ komercijos vadovo, esama ir reikšmingų privalumų – tinkama infrastruktūra, be to, mieste veikia Šiaulių kolegija ir Vilniaus Universiteto Šiaulių akademija, ruošiančios reikiamus specialistus.

„Bacloud“ ne tik teikia prieglobos ir debesų kompiuterijos paslaugas ir valdo duomenų centrą, bet ir siūlo nuolatinę įmonių IT sistemų priežiūrą Šiaurės Lietuvos regione.