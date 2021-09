„Tesla“ Kinijoje įsteigė duomenų centrą

TONGXIANG, Sept. 26, 2021 Elon Musk, CEO of Tesla, Inc., addresses the opening ceremony of the 2021 World Internet Conference Wuzhen Summit via video in Wuzhen, east China's Zhejiang Province, Sept. 26, 2021. The summit, kicked off on Sunday in Wuzhen, east China's Zhejiang Province, features 20 sub-forums under the theme of ''Towards a New Era of Digital Civilization -- Building a Community with a Shared Future in Cyberspace. (Credit Image: ?© Ding Hongfa/Xinhua via ZUMA Press)