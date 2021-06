„Bored Pandos“ įkūrėjas: kurį laiką turėjome problemą – nežinojome, kur investuoti pelną

Dizaino, meno ir įdomybių platformos „Bored Panda“ (UAB „Pandos“) kūrėjai per praėjusius metus pardavimo pajamas didino beveik 70%, o šįmet planuoja iki 100% augimą. Vis didesnę dalį įplaukų bendrovei neša vaizdo turinys, kuris per metus sulaukia 25 mlrd. peržiūrų. Bendrovė išsiskiria ir pelningumu – ikimokestinis pelnas per pastaruosius ketverius metus sudarė beveik pusę metinės apyvartos.