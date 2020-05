Karantino skandinamam verslui valstybė tiesia gelbėjimo ratą

Pagalbos teikimas nuo koronaviruso nukentėjusiam verslui įgauna vis didesnį pagreitį. Per balandį 13,5 tūkst. įmonių už kovo mėnesį į prastovas išleistus darbuotojus išmokėta 16,4 mln. eurų. Ši suma skirta 89,4 tūkst. darbuotojų darbo užmokesčiams mokėti. Nepaisant to, ar teko perorganizuoti veiklą, ar iš viso ją stabdyti, verslo atstovai tvirtina, kad jiems valstybės parama šiuo metu yra labai svarbi. „Užsidarėme visiškai, likome be pajamų, bet patiriame ir išlaidų, nes esame išsimokėtinai įsigiję įrangos. Be subsidijų tektų eiti į visišką minusą, stengiantis išlaikyti darbuotojus, imti paskolą arba palikti juos „ant ledo“, – sakė UAB „Baldentas“ direktorius Andrius Pocevičius.