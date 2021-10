„Devbridge“ formulė į greitesnį augimą – patiems ugdyti profesionalų bendruomenę

JAV programavimo paslaugų i?monės „Devbridge“ viceprezidentas ir Lietuvos padalinio vadovas Viktoras Gurgždys.

Darbo rinkos analitikai vieningai sutaria – IT sektorius ir toliau išliks vienas konkurencingiausių visame pasaulyje, o programuotojų, testuotojų ir daugelio naujų IT specialistų ir kompetencijų poreikis sparčiai augs. Vis dėlto padidinto augimo tempas šioje industrijoje verčia galvoti, kaip užsitikrinti reikiamą specialistų poreikį jau netolimoje ateityje.

„Globalios tendencijos rinkoje diktuoja ir verslo investicijas į būsimus darbuotojus. Jau dešimt metų investuojame tiek į neformalųjį vaikų ugdymą, tiek į studentus, tiek ir į savo specialybę norinčius keisti suaugusiuosius žmones. Įmonės darbuotojai kuria sudėtingus programinės įrangos sprendimus Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos rinkoms, tad mūsų komandų branduolius sudaro patirties turintys aukščiausiojo lygio programuotojai, testuotojai, infrastruktūros inžinieriai, verslo analitikai, produktų vadovai ir dizaineriai, kurių paklausa rinkoje kasdien auga. Didžiausia konkurencija ir vyksta dėl šių specialistų“, – įsitikinęs „Devbridge“ viceprezidentas ir Lietuvos padalinio vadovas Viktoras Gurgždys.

Augina IT talentus

Užsiauginti būsimų profesionalų yra vienas iš pagrindinių vertybinių JAV programavimo įmonės „Devbridge“ tikslų. Tarptautinė įmonė kasmet organizuoja nemokamas „Sourcery“ akademijos programas informacinių technologijų specialybių studentams, būsimiems programuotojams ir testuotojams.

Vadovo teigimu, noras surasti talentingų, motyvuotų ir itin gabių darbuotojų, pirmiausia skatina atsigręžti į save ir įvertinti, kaip užpildyti specialistų trūkumą bei pritraukti aukštos kvalifikacijos IT specialistus.

„Esame tikri, kad didesnis proveržis būtų įmanomas tik sparčiai įgyvendinant pokytį šalies švietimo sistemoje bei užtikrinant kokybišką kūrybinių technologijų pamokų prieinamumą visiems Lietuvos vaikams. Prieš daugiau nei penkerius metus Lietuvoje įkūrėme nemokamą programavimo pagrindų „Sourcery for Kids“ akademiją. Pradėjome su programavimu pažindinti akademijoje ir 6–12 metų vaikus. Siekiame įgyvendinti tikrą pokytį ir užauginti naują IT talentų kartą šalies viduje. Nesvarbu, ar visi mūsų akademijas baigusieji norės tapti programuotojais ar dirbti IT srityje, tačiau siekiame prisidėti prie pažangios Lietuvos įvaizdžio kūrimo ir šalies technologijų sektoriaus konkurencingumo didinimo pasaulyje“, – įsitikinęs V. Gurgždys.

nuotrauka::1 right

Verslas turi prisidėti

„Devbridge“ viceprezidentui antrina ir „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis. Anot jo, šiuo metu Lietuvoje stipriai plečiasi IT specialistus auginančios akademijos, kurios per ateinančius kelerius metus paruoš bent 2000 IT specialistų.

„Į akademijas kreipiasi įvairaus amžiaus ir specialybių žmonės, tačiau visi jie turi bendrą bruožą – motyvaciją kuo greičiau pradėti dirbti IT sektoriuje. Ypatingai svarbu, kad darbo rinka vis plačiau atvertų duris ir priimtų dirbti ilguosius perkvalifikavimo kursus baigusius asmenis. Tai yra viena iš pagrindinių krypčių kaip įmonės gali prisidėti prie IT darbuotojų auginimo ir Lietuvos perspektyvų gerinimo. Darbo rinkos atvirumas sudarytų prielaidas netolimoje ateityje užsiauginti ir vyresniuosius IT specialistus“, – sako „Investuok Lietuvoje“ vadovas.

Anot E. Čivilio, „Devbridge“ įgyvendinama akademija „Sourcery“ yra geroji praktika, kurią galima drąsiai rekomenduoti taikyti ir kitoms įmonėms.

„Tokios akademijos padeda auginti jaunąją kartą sudarant galimybes susidraugauti su IT pasauliu ir nuo pat mažens geriau suprasti kokie yra ateities darbo rinkos poreikiai, o kelių mėnesių kursai norintiems tapti jaunaisiais programuotojais, testuotojais padeda jiems suprasti kokių kompetencijų reikia, kaip projektai įgyvendinami įmonėje“, – įsitikinęs „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius.

Paruošia darbo rinkai

nuotrauka::2 right

„Devbridge“ technologinių praktikų direktoriaus Vytauto Paulausko teigimu, kai 2013 metais, startavo pirmoji oficiali „Devbridge“ akademija „Sourcery“, pirmiausia buvo pradėta mokyti vartotojo sąsajos programavimo (angl. Front-end engineering) technologijų – HTML, CSS, JavaScript. Tuo metu, vertinant iš vartotojo sąsajos perspektyvos, Amerikos rinkoje kuriami produktai ir tendencijos Lietuvą lenkė bent keletą metų.

„Užsienio rinka diktavo tai, kad turime įgyvendinti produktų dizainą preciziškai, vartotojo sąsają padaryti patogią, naudoti modernius naršyklių standartus. Pirmoji „Sourcery“ akademija prisidėjo prie vartotojo sąsajos programuotojų ruošimo. Šiuo metu rengiame nemokamas akademijas įvairaus profilio specialistams — .NET ir Java programuotojams, JavaScript, Front-End, testavimo inžinieriams. Mūsų akademijose studijuojančiųjų daugumą sudaro studentai, tačiau jau kelerius metus daugėja ir žmonių, kurie keičia specializaciją į IT. Dalį specialistų, kurie sėkmingai baigė mūsų akademiją, kviečiame prisijungti prie „Devbridge“. Tačiau net jei ir specialistas pasirenka kitą darbovietę ar nusprendžia iš karto nekeisti profesijos – džiaugiamės ir tuo. Palaikome ryšius su geriausiai mūsų akademiją baigusiais absolventais ir vėliau“, – akcentuoja V. Paulauskas.

Skatina žinių pasidalijimo kultūrą

V. Paulausko teigimu, kasmet stengiamasi kruopščiai peržiūrėti, atnaujinti mokymų medžiagą, atkreipti dėmesį į studentų atsiliepimus bei atsižvelgti į technologijų tendencijas.

„Daugelis norėdami išmokti ar įvaldyti kokią nors technologiją, programavimo kalbą, pavyzdžiui, JavaScript ES6 modules, React, Webpack, ORM, dažniausi peržiūri kelių autorių paskaitas internete. Tačiau ta pati technologija labai dažnai yra pristatoma skirtingai, ten supažindinama tik su pagrindais, o tada ir kyla natūralūs klausimai. Kur ir kaip šią technologiją panaudoti geriausiai? Ar yra kokių nors alternatyvų? Kaip gi su šia technologija darbuojasi profesionalūs programuotojai? Paaiškiname ir praktiškai įrodome, kaip pasitelkę įvairias technologijas mes kasdien kuriame sudėtingus programinės įrangos sprendimus Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos rinkoms“, – akcentuoja V. Paulauskas.

Anot V. Paulausko, renkantis bet kurią IT akademiją svarbu atkreipti dėmesį į tai, kas pateikia medžiagą, idealu, jei tai yra technologijų srities profesionalai. Tačiau kelią į IT sritį atveria ir technologijomis sudomina ir Lietuvoje aktyviai veikiančios IT bendruomenės.

„Devbridge“, net ir perkopus 600 darbuotojų skaičiui įmonėje, vis dar sėkmingai išliko ir gyvuoja ilgametės tradicijos ir bendruomenės. Testuotojų, Front-end inžinierių, IT saugos, Java, „scrum master“ ir keletas kitų bendruomenių ir grupių, kurių nariai noriai dalijasi savo žiniomis, nuolat rengia pristatymus. Tačiau reikia įdėti nemažai darbo, kad tos bendruomenės gyvuotų. Panašias tendencijas pastebime ir su kitomis, už „Devbridge“ ribų vykstančiomis technologinėmis bendruomenėmis – Kauno „KIT Club“, „Kubernetes Kaunas“ ar „Ministry of Testing“, kuriose esame ir organizatoriai, ir pranešėjai – reikia pastovaus darbo, kad šios grupės susiburtų, gyvuotų ir tobulėtų. Kaip pranešėjai, mūsų įmonės darbuotojai aktyviai dalyvauja ir „Vilnius Tech Leads“, „Agile Lietuva“, TestCon, Build Stuff ir kitose bendruomenėse ar konferencijose. Tai padeda skleisti žinią ir į IT sektorių pritraukti vis daugiau žmonių“, – apibendrino V. Paulauskas.

„Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Elijus Čivilis. „Devbridge“ technologinių praktikų vadovas Vytautas Paulauskas.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose