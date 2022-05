Tadas Maurukas: Blockchain centro kontraktų vertė per 7 mėnesius viršijo 11 milijonų dolerių.

„Blockchain Centre“ vadovas Tadas Maurukas.

Vilniuje įkurtas „Blockchain centras“ visai neseniai paskelbė apie atnaujintą veiklą, pokyčius vadovybėje ir ambiciją užkurti ne vieną šia technologija paremtą projektą iš Lietuvos, kas atveria daug galimybių. Pasak T.Mauruko, šiuo metu Lietuva turi milžinišką potencialą sėkmingai įsitvirtinti fintech ir blockchain lyderių lentelėse, tačiau jo pilnai neišnaudoja dėl specialistų trūkumo.

Apie tai, kokia yra blockchain technologijos situacija Lietuvoje ir kaip prasideda kelias į sėkmingą karjerą Web 3.0 pasakoja Vilniuje įsikūrusio „Blockchain Centre“ vadovas Tadas Maurukas.

2018 metais, atidarius Blockchain Centrą, į Lietuvą buvo nukreiptos visos fintech milžinų akys. Kaip yra dabar? Kur pasaulio blockchain žemėlapyje yra Lietuva, už ką labiausiai vertinami lietuviai?

Jokia naujiena, kad mūsų šalyje stebėtinai daug darbščių ir talentingų žmonių, puikių IT ir finansų sektoriaus specialistų, jau spėjusių visapusiškai įsilieti į blockchain pasaulį. Būtent todėl dabartinę blockchain technologijos situaciją Lietuvoje vertinu labai teigiamai. Net neabejoju, kad skirdami daugiau dėmesio edukacijai ir renginiams lengvai taptume visos Europos Blockchain Powerhouse. Tokioje „jėgainėje“ galėtų užaugti dar daugiau visame pasaulyje vertinamų blockchain specialistų.

Blockchain technologiją dar supa nemažai mitų, galbūt kylančių dėl edukacijos trūkumo. Ką manote apie tendenciją kriptovaliutas vadinti nesaugia investicija ar pernelyg greitu būdu praturtėti?

Kriptovaliutos yra tik viena iš daugybės blockchain panaudojimo galimybių. Tai didelės rizikos ir didelės grąžos žaidimas, kuriame taisyklės nereguliuojamos. Būtent todėl atsiranda įvairių apgaulės modelių, tačiau atliekantys protingus manevrus galima susilaukti nemenko pasisekimo. Todėl pasakymas, kad kriptovaliutos nėra saugi investicija – labai arti tiesos.

Kalbant atvirai, man piniginis aspektas nelabai ir terūpi. Pagrindinis motyvacinis variklis yra nuolat besikuriančios technologijos bei išrandami nauji decentralizuotų autonominių organizacijų modeliai. Kaip ir minėjau, kriptovaliutos yra vienas iš technologijos pritaikymo būdų, tačiau toli gražu ne vienintelis. Yra perspektyvesnių ir pelningesnių.

Vilniuje įsikūręs Blockchain Centre sėkmingai veikia jau 5 metus, tačia jo misija ir tikslai palaipsniui keitėsi. Kokios dabar yra pagrindinės Centro veiklos kryptys, kokios ateities ambicijos?

Anksčiau Blockchain Centras veikė kaip renginių organizavimo, švietimo ir konsultacijų bei bendrą darbo edvę suteikiantis ne pelno siekiantis vienetas. Tačiau nepaisant to, kad norai buvo geri ir turėjome tikrų profesionalų komandą, realybė yra kitokia. Supratome, kad norėdami išlaikyti komandą ir kartu plėstis turime sukurti ekonominį atsiperkamumo ciklą.

Dabartinė mūsų misija yra padėti pagreitinti blockchain technologijos įsisavinimą, todėl pagrindinė Centro veiklos sritis yra naujų verslų įvedimas į blockchain pasaulį arba jau esamų struktūrizavimas. Taip pat vystome kelias vidines iniciatyvas, kurios padeda optimizuoti visą tiekimo grandinę tarp mūsų klientų ir investuotojų. Kadangi esame ne pasyvūs konsultantai, o iš tiesų darbą atliekantys specialistai – veiklos rezultatai kalba patys už save. Vos daugiau nei per pusmetį su 7 žmonių komanda ir minimaliu pradiniu kapitalu, sugebėjome pasirašyti kontraktų, kurių vertė viršija 11 milijonų dolerių.

Ateityje ketiname pasiekti dar įspūdingesnių rezultatų, todėl norime augti kiek įmanoma sparčiau ir užsiimti kuo didesnę rinkos dalį. Šiuo metu taip pat aktyviai ieškome norinčių pradėti karjerą Web 3.0, nes su blockchain technologija susietų projektų vis daugėja.

Startuolių bendruomenėje labiausiai esate žinomas kaip vienas iš Lympo projekto įkūrėjų, o nuo praėjusių metų vasaros vadovaujate ir „Blockchain Centre“. Kaip prasidėjo jūsų kelionė į Web3 pasaulį?

Su kriptovaliutomis teko susidurti dar kokiais 2014 metais, tačiau tuo metu pačia technologija nebuvau stipriai susidomėjęs. Todėl pirma rimta pažintimi su blockchain laikyčiau 2017 metų pabaigą, kai į tuomet su verslo partneriu turėtą rinkodaros agentūrą kreipėsi Ada Jonušė. Ji turėjo kripto startuolio idėją, kurios įgyvendinimui ieškojo rinkodaros specialistų.

„Lympo“ drąsiai galima vadinti sėkmingu projektu. Kas lėmė šio ir daugybės kitų įgyvendintų projektų sėkmę?

Atsakysiu paprastai, kelias niekuomet nebūna tiesus. Sėkmę čia reikėjo pasiekti atkakliu visos komandos darbu ir gebėjimu greitai reaguoti į nuolat besikeičiančią rinką. Tačiau kartu su nuosekliu darbu galiausiai ateina patirtis ir pasitikėjimas.

Panašu, kad pasitikėjimą išties užsitarnavote – pagrindinis „Blockchain Centre“ partneris yra Azijos žaidimų gigantė „Animoca Brands“. O ko reikia norintiems kurti tarptautinius verslus? Pirmiausia reikia kurti vertę. Formuojant bet kokį verslo ar paslaugų modelį reikia pradėti nuo problemos, kurią bandote spręsti. Tuomet tą sprendimą išdalinate į procesus, juos sujungiate ir nuolat optimizuojate.

Kokios asmeninės ir profesinės savybės, jūsų manymu yra esminės sėkmei?

Samdydamas komandos narius paprastai turiu tris pagrindinius reikalavimus, kurie angliškai skamba geriau: get shit done, own it, care.

Vadinasi, iš žmonių tikiuosi gebėjimo atlikti savo darbus, nešti savo atsakomybę ir rūpinimosi vieni kitais. Per ilgus darbo komandoje metus išmokau vertingą pamoką, kad žmones reikia rinktis pagal tai, kaip jie įsilieja į komandos struktūrą. Man pasitikėjimas yra aukščiausia sudedamoji dalis, o visa reikalinga patirtis ir kompetencijos sukaupiamos laikui bėgant.

Vilniuje įsikūręs ir tarptautiniu mastu veikiantis „Blockchain Centre“ padeda į blockchain ir Web 3.0 rinką norinčioms įsilieti įmonėms. Organizacija konsultuoja verslą dėl technologijų taikymo kasdieniuose procesuose, investuoja į naujus Web 3.0 projektus, įgyvendina akseleravimo programas, taip pat kuria Web 3.0 paremtus sprendimus. Čia veikia platus tarptautinis bendradarbiavimo tinklas, o pagrindinis „Blockchain Centre“ partneris – pasaulinė Honkonge įsikūrusi žaidimų bendrovė „Animoca brands“.

Daugiau informacijos apie „Blockchain Centre“ ir karjeros Web 3.0 galimybes – https://blockchaincentre.io/ bei Linkedin - https://www.linkedin.com/company/blockchaincentre/.

