Kokiomis technologijomis suviliosite geriausius IT specialistus?

Lietuvos darbo rinkoje vis labiau jaučiamas IT specialistų stygius – šiandien trūksta bent 13 tūkst. specialistų. Jei anksčiau profesionalams pritraukti užteko geresnio darbo užmokesčio, įdomių pramogų ar užkandžių biure, šiandien jie darbo vietą renkasi ir pagal tai su kokiomis technologijomis dirbs. Taigi, kokios naujausios, įdomiausios technologijos pritraukia IT profesionalus?

Auganti daiktų interneto technologija

Sparti technologijų plėtra skatina nuolat tobulėti, o dirbant telekomunikacijų srityje, neišvengiamai nuolat susiduriama su pačiomis naujausiomis technologijomis. Viena iš naujausių ir sparčiausiai besivystančių – daiktų interneto technologija (angl. IoT), užtikrinanti komunikaciją tarp bet kokių įrenginių ar tiesiog daiktų. Skaičiuojama, kad šiemet visame pasaulyje bus jau 50 mlrd. įrenginių, priskirtinų daiktų interneto įrenginiams, o tai yra 14 proc. daugiau nei pernai.

„Kiekvienas IT specialistas nori tobulėti prisidėdamas prie inovatyviausių produktų kūrimo. Pavyzdžiui, „Bitės“ darbuotojai prisidėjo prie pirmojo vieningo išmaniojo vandentiekio tinklo įdiegimo Lietuvoje. Tam pirmą kartą komerciniame projekte Baltijos šalyse, Lenkijoje ir kitose regiono šalyse „Bitės“ specialistai panaudojo naują siaurajuosčio daiktų interneto (angl. Narrowband Internet of Things – NB-IoT) technologiją. Ji leidžia išmaniai valdyti tinklą – greičiau fiksuoti gedimus, avarijas, sumažinti vandens nuostolius“, – pasakoja Mindaugas Rauba, „Bitė Lietuva“ IT vadovas.

Vadovas priduria, kad „Bitės“ darbuotojai prisideda ir prie sėkmingo eSIM technologijos vystymo Lietuvoje. Iki šiol šią technologiją turi tik „Bitė“ ir ji suteikia galimybę tokiems mažiems išmaniesiems įrenginiams kaip išmanusis laikrodis tapti visiškai savarankiškais įrenginiais su mobiliuoju ryšiu. Be to, labai svarbus ir 5G ryšio infrastruktūros vystymas, nes įsibėgėjus 5G ryšio technologijai, daiktų internetas įgaus dar didesnį pagreitį.

Tinklą tobulinantys didieji duomenys

Kiekvieną dieną pasaulyje yra sukuriama 2,5 trilijono gigabaitų duomenų, rodo portalo „Social media today“ duomenys. Prognozuojama, kad dėl nuolatinio elektroninių prietaisų naudojimo, šis skaičius ateityje tik didės, o kartu augs ir duomenų panaudojimo bei kvalifikuotų šios srities specialistų poreikis.

„Spartus išmaniųjų telefonų ir kitų prie interneto ryšio prijungtų įrenginių naudojimo augimas paskatino mobiliuoju ryšiu perduodamų duomenų kiekį. Taigi, siekdami optimizuoti tinklo naudojimą ir taip užtikrinti geriausią klientų patirtį, „Bitės“ didžiųjų duomenų specialistai kasdien išanalizuoja milžiniškus kiekius duomenų. O analizių metų padarytos išvados apie plika akimi nematomas tendencijas ženkliai prisideda prie tinklo tobulinimo ir jo stabilumo“, –akcentuoja „Bitės“ IT vadovas.

Nesunku suprasti, kad kuo labiau įmonės siekia greičiau išanalizuoti didžiuosius duomenis (angl. Big data), tuo reikės vis daugiau šios srities specialistų. Šiuo metu visoje Europoje juntamas daugiau nei 500 tūkst. duomenų specialistų stygius, atskleidžia Europos duomenų rinkos tyrimas.

Populiarėjančios informacijos ir ryšių technologijos

Šiuolaikiniame pasaulyje veikloms ir paslaugoms vis sparčiau keliantis į skaitmeninę erdvę, informacijos ir ryšių technologijos (IRT) tampa vis aktualesnės. Be daiktų interneto, didžiųjų duomenų (angl. Big data) ne mažiau svarbios ir tokios IRT technologijos, kurios apima fiksuotos telefonijos ar garantuoto interneto reikalaujančius įrenginius.

„Viena iš paslaugų, kuriai šiuo metu skiriame didžiausią dėmesį – garantuoto interneto greičio paslauga, kuriai naudojama speciali WTTx (Wireless to the x) technologija. Šiemet garantuoto greičio internetu aprūpinome daugiau nei 500 paštomatų Lietuvoje ir Latvijoje. Taigi, „Bitės“ IT specialistai turėjo unikalią galimybę prisidėti prie šio išmanaus sprendimo diegimo ir spręsdami kasdienius iššūkius įgauti visiškai naujos patirties“, – sako M. Rauba.

Vystant naujas IRT paslaugas, taip pat nuolat atsiranda naujų specialybių poreikius., todėl savo komandos gretas nuolat papildome naujais šios srities profesionalais. Pavyzdžiui, šiemet net tris kartus padidinome svarbių klientų vadybininkų komandą ir sustiprinome tiekimo vadybos grandį. Čia dirbantys žmonės rūpinsis IRT paslaugų vystymu, klientų aptarnavimu ir kt.

