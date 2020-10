Eglė Staniulionė: kaip epidemijos metu užtikrinti gerą darbuotojų emocinę būseną?

Eglė Staniulionė, „Bitė Lietuva“ žmonių ambasados vadovė.

Lietuvoje augant nerimui dėl galimos antros koronaviruso plitimo bangos, matome besikeičiančias ir darbuotojų nuotaikas. Grįžtantis nerimas dėl ateities, sveikatos ir finansinio stabilumo daro didelę įtaką jų emocinei savijautai, kuri ne tik blogina jų gyvenimo kokybę, bet ir mažina produktyvumą. Kaip kolegos gali padėti?

Suteikti psichologinius įrankius

Dalis žmonių su psichologine įtampa nesitvarko todėl, kad nežino, kaip tai efektyviai padaryti. Ypač daug žmonių teigia (38 proc.), kad didesnio darbdavio rūpesčio jais nepajuto, rodo „Bitės“ užsakymu po karantino atliktas tyrimas. Šiuo sudėtingu laikotarpiu papildoma darbdavių pagalba darbuotojams yra ne džiuginantis priedas, bet privaloma pareiga.

Karantino metu „Bitėje“ rengėme asmenines psichologų ir grupines koučerių konsultacijas, mokymus. Jų metu darbuotojus mokėme dėmesio telkimo meditacijų ar emocinio atsparumo technikų. Jos naudingos būtent todėl, kad jas patys darbuotojai, be niekieno pagalbos, tuoj pat gali imti ir naudoti praktikoje. Rezultatai nustebino mums pačius, nes įsitraukimas – buvo didžiulis, o vertinimai – puikūs.

Galima nauja viruso banga darbuotojams sukelia ne ką mažiau nerimo. Matome, kad žmonės šiuo metu yra daug atviresni, noriau dalijasi savo išgyvenimais, todėl dabar geras metas geriau pažinti savo darbuotojus ir išsiaiškinti, kaip iš tiesų padėti jiems sumažinti psichologinę įtampą ir darbe jaustis kur kas geriau.

Atvirai dalintis informacija

Dabartiniu neapibrėžtumo laikotarpiu žmonės tampa jautresni, todėl itin svarbu pasirinkti tinkamą formatą kaip nuolatos komunikuoti su darbuotojais ir užtikrinti gerą jų emocinę būseną.

Atvirumas yra vidinės komunikacijos pagrindas. Nuo karantino pradžios nuolat atvirai komunikuojame darbuotojams ne tik apie organizacijos finansinę situaciją, pardavimų rezultatus, bet ir kokias kampanijas vykdome, kokie veiksmai labiausiai pasiteisina. Tai didina pasitikėjimą darbdaviu ir užtikrina, kad darbuotojai dėl savo ateities nerimauja mažiau.

Visose organizacijose yra pozicijų, kurioms įprastai būtinas fizinis kontaktas su klientu –pavyzdžiui, salonų darbuotojo pozicija. Tokius darbus dirbantys žmonės šiuo laikotarpiu susiduria su didžiausiu stresu ir neužtikrintumu dėl ateities. Tai suprantame, todėl net karantinui pasibaigus, kai „Bitės“ salonai vėl atsidarė, toliau skatinome salonų darbuotojus bent dalį laiko klientus konsultuoti telefonu – tą jie darė ir karantino metu. Tokiu būdu mažiname nerimą šiems darbuotojams – jie supranta, kad darbdavys yra lankstus ir užtikrins jų užimtumą net ir karantino laikotarpiu.

Patiems nesukelti nereikalingo streso darbuotojui

Svarbu suprasti, kad šiuo metu stresą patiria ne tik darbuotojas, bet ir darbdavys. Koronaviruso kontekste nesudėtinga priimti skubotą ar netinkamą sprendimą ir taip sukelti dar daugiau nereikalingo streso savo darbuotojui.

Tai įvertinę dabartiniu laikotarpiu visus koronaviruso padiktuotus pokyčius biure diegiame dalimis: pavyzdžiui, iš pradžių apribojome gyvų susitikimų biure trukmę, o tik tada mažinome susitikime dalyvauti galinčių žmonių skaičių.

Staigūs pokyčiai sukelia žmonėms stresą ir dažnai nukreipia jų energiją netinkama linkme, todėl imamės visų reikalingų priemonių, kad žmonės pokyčius patirtų po truputį.

Stiprinti vidinę kultūrą

Žmonės darbo vietoje praleidžia apie trečdalį savo gyvenimo, todėl nenuostabu, kad įmonės vidinė kultūra turi didelę įtaką darbuotojų emocinei sveikatai, o kartu ir darbo rezultatams. Jeigu įmonėje vystoma subalansuota darbo kultūra, kurioje darbuotojas jaučiasi saugus ir įvertintas, labai tikėtina, kad įmonė veiks sėkmingiau už tas, kurios to nedaro.

„Bitėje“ nuolat daug dėmesio skiriame atviros ir laisvos vidinės kultūros kūrimui. Pavyzdžiui, darbuotojai gali darbe pusryčiauti, mankštintis ar atsivesti augintinį. Taip pat daug dėmesio skiriame galimybėms mokytis, kuriame vidines tradicijas, švenčiame bendras ir asmenines darbuotojų pergales.

Siekdami, kad darbuotojai gerai jaustųsi ne tik darbe, bet ir už jo ribų, apdraudėme juos sveikatos, kelionių ir nelaimingų atsitikimų draudimais. Pernai metais „Bitėje“ dirbančių darbuotojų vardu atidarėme pensijų fondo sąskaitas, į kurias pervedamos lėšos yra papildomas finansinis indėlis į jų emocinę sveikatą ir su ja glaudžiai susijusį finansinį stabilumą.

Rodyti pavyzdį

Šiuo įtemptu laikotarpiu lengva nugrimzti į blogiausios įmanomos situacijos projektavimą galvoje, tačiau nuo to niekas nepasikeis. Emociškai geriau jaustis padės supratimas, kad net ir blogiausia situacija gyvenime yra išsprendžiama ir pagerėjimas ateis.

Pozityvus vadovas gali būti puikus pavyzdys savo darbuotojams, kaip išlaikyti viltingą požiūrį ir vidinę pusiausvyrą šiais neramias laikais. Kaip Vinstonas Čerčilis sakė: „Optimistas kiekviename sunkume mato galimybes“ (angl. Optimists see opportunities in every difficulty).

Žinoma, optimizmas neturėtų būti perdėtas ir iškreipti realybės, nes domėtis ir reaguoti į tai, kas šiandien vyksta pasaulyje – būtina. Vis tik nukreipę savo energiją į pozityvumą mąstymą bus galima pasiekti geresnę emocinę būseną. Daugeliu mokslinių tyrimų įrodyta, kad optimizmas yra ne tik efektyvus būdas sumažinti nerimą, bet ir puiki galimybė patobulinti streso valdymo įgūdžius, kuriuos bus puikiai galima panaudoti ateityje.