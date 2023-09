„Q by Aston Martin“ – vieta, kur gimsta unikaliausi automobiliai pasaulyje

„Aston Martin“ automobiliai daugiau nei šimtmetį garsėja savo galia, vairavimu ir, svarbiausia, grožiu. Kiekvienas jų atspindi savininko asmenybę, tačiau gamintojas savininkams siūlo tuo neapsiriboti. „Q by Aston Martin“ padalinyje galima susikurti absoliučiai vienetinį modelį.

„Q by Aston Martin“ pavadinimas skamba paslaptingai, ypač jei mėgstate filmus ir knygas apie James Bond. Šioje istorijoje slaptoji tarnyba turėjo padalinį Q, kuriame buvo konstruojami specialūs prietaisai šnipams bei įvairūs „Aston Martin“ automobiliai su raketomis, lazeriais ir net slidėmis.

Rankomis kuriamas dizainas

Tikrame „Aston Martin“ pasaulyje Q raidė reiškia panašius dalykus – beribes dizaino ir inžinerijos galimybes. Čia drąsūs klientai gali ir susikurti vienetinį automobilį, kuris atspindėtų jų unikalų požiūrį į pasaulį. Viskas gali prasidėti nuo spalvos iš platesnės „Q by Aston Martin“ gamos iki absoliučiai naujo automobilio.

Kalbant apie spalvas, kai kurios iš jų priklauso išskirtinai tik „Q by Aston Martin“ departamentui. Pavyzdžiui, neseniai „Aston Martin“ pristatė specialaus leidimo „DBX 707 AMR23 Edition“ modelį, kurio dizainas tiksliai atspindi gamintojo F1 komandos bolidus. Jis nudažytas unikalia „Podium Green“ spalva. Kol kas pasaulyje yra tik trys tokios spalvos automobiliai: abu „Aston Martin“ F1 komandos bolidai ir F1 medikų automobilis DBX 707.

Dar vienas F1 lenktynėse matomas „Aston Martin“ dizaino bruožas – ryškiai šviečiantys žalsvai gelsvi elementai. „DBX 707 AMR23 Edition“ modelyje jie matomi automobilio apačioje, tačiau ne tai svarbiausia, nes kiekvienam modeliui juos ranka piešia „Q by Aston Martin“ meistrai.

Leidžia patobulinti jau ir turimą modelį

Tiesa, svarbu pabrėžti, kad yra dvi individualizavimo programos: „Q by Aston Martin Collection“ ir „Q by Aston Martin Commission“. Pirmasis variantas leidžia rinktis papildomus dizaino sprendimus jau užsakant automobilį ir nuo to nesikeičia jo pristatymo terminas. Tai gali būti išskirtinė spalva arba tik Q kolekcijai priklausantys odos apmušalai.

Taip pat klientai gali rinktis papildomas anglies pluošto apdailas išorėje, o kai kurias galima užsisakyti ir jau pagamintam automobiliui. Tokia paslauga yra labai lanksti ir ją pasaulyje vidutiniškai renkasi kas ketvirtas „Aston Martin“ savininkas.

Originalumo paieškos be ribų

Geriausias pavyzdys, įrodantis, kad „Q by Aston Martin“ gali padaryti viską dėl unikalaus dizaino – 2020 metais Ženevos automobilių parodoje pristatytas unikalus DBX modelis. Akį pirmiausiai patraukia jo tamsi išvaizda, tačiau visa magija slypi viduje. Centrinio tunelio ir durų rankenų apdailose „Q by Aston Martin“ panaudojo anglies pluoštą, tačiau čia jo yra iki šiol nematytas.

Pradėkime nuo to, kaip jis buvo pagamintas. „Q by Aston Martin“ meistrai rankomis rankomis klojo ir klijavo 280 sluoksnių anglies pluošto lakštų, kol gavosi blokas, kuris vėliau dar 12 valandų stingo. Tuomet šį ruošinį 90 valandų formavo 5 ašių frezavimo staklės. Rezultatas – apdaila, kurios raštas atrodo lyg iš kitos planetos.

Dar vienas įdomiausių „Q by Aston Martin“ kūrinių – DBS 59, kurio dizainą įkvėpė sėkmingiausias „Aston Martin“ lenktyninis modelis DBR1. 1959 metais Le Mano 24 valandų lenktynėse pirmąsias dvi vietas laimėjo abu čia dalyvavę DBR1. „Q by Aston Martin“ tiksliai atkartojo šio modelio žalią spalvą, o įprastai chromuotas ar blizgias „Aston Martin DBS“ detales pakeitė šlifuota bronza. Salone galima pamatyti klasikinį britišką tvido audinį ir net lenktynininko Caroll Shelby šalmo kopiją bei kombinezoną. Tačiau dėmesį čia labiausiai patraukia piešinys, einantis per visas DBS 59 odines lubas, kuriame atvaizduotas momentas, kai DBR1 kerta finišo liniją.

Bendras kūrinys

Tuo tarpu pasirinkus „Q by Aston Martin Commision“ programą galima susikurti tokį sportinį automobilį, prie kurio dizaino vienodai prisideda tiek savininkas, tiek „Aston Martin“. Viskas prasideda nuo to, kad klientas papasakoja apie dalykus, kurie jį įkvepia ir kelia pasigėrėjimą: nuo kultūros ir kelionių iki gamtos vaizdų ar mėgstamiausio paveikslo. Tuomet „Aston Martin“ kūrybos vadovas Marekas Reichmanas ir jo dizaino komanda šias kartais abstrakčias idėjas paverčia spalvomis ir netikėtais dizaino sprendimais. Toks automobilis, ne tik išsiskirs netikėtomis spalvų kombinacijomis, bet ir pasakos savininko istoriją.

Tai, kad vienintelė „Q by Aston Martin“ galimybių riba yra tik kliento vaizduotė, puikiausiai įrodo „V12 Vantage V600“ riboto leidimo modelis. Jo istorija prasidėjo nuo to, kad klientas labai specifiškai norėjo „Vantage“ modelio su atmosferiniu V12 varikliu ir mechanine pavarų dėže. Tuo metu „Aston Martin“ gamoje tokio pasirinkimo nebuvo, todėl teoriškai automobilį reikėjo kurti iš naujo ir jį homologuoti. Kitaip tariant, reikėjo sukurti 12 automobilių, kad būtų patvirtintas jų tinkamumas dalyvauti bendrame eisme. Panašiai tiek kartų pakilo ir kliento sumanymo kaina, todėl jis surado dar 11 entuziastų, kurie sutiktų pasidalinti automobilio gamybos išlaidas. Taip pasaulį išvydo 6 kupe ir 6 „V12 Vantage V600“ kabrioletai.

Galiausiai maža, bet svarbi smulkmena – Q ženklelis ant priekinių automobilio sparnų. Ši emaliuota emblema buvo rankomis sukurta tose pačiose juvelyrikos dirbtuvėse kaip ir „Aston Martin“ ženkleliai.

