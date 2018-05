„Monsanto“ ir kiti agrochemijos gigantai susirūpino dėl drugelių

Agrochemijos kompanijos, prisidedančios prie drugelių monarchų nykimo, dabar sujungė savo jėgas, kad juos išgelbėtų. Vienos didžiausių agrochemijos bendrovių pasaulyje „Monsanto“, „BASF“, „Bayer“, „DowDuPont“ ir „Syngenta“ prisijungė prie grupės „Ūkininkai dėl monarchų“, siekiančios išgelbėti drugelius monarchus nuo išnykimo.

„Yra daug dalykų, dėl kurių nesutariame, tačiau visi sutinkame, kad reikia imtis veiksmų dėl drugelių“, - CNN cituoja Pamelą Bachman, kuri bendrovėje „Monsanto“ yra atsakinga už aplinkosaugą.

Prisideda prie nykimo

Per paskutinius du dešimtmečius drugelių monarchų populiacija susitraukė 90%. Mokslininkai teigia, kad dėl to kalti daug veiksnių, tarp kurių ir klimato kaita, urbanistinė plėtra bei augalų ligos.

Vis dėlto, tikima, kad pagrindinė problema yra susijusi su gumdiniais klemaliais (lot. Asclepias) – vieninteliais augalais, ant kurių drugeliai deda savo kiaušinius.

Kaip rašo CNN, 1996 m. „Monsanto“ pristatė revoliucinį produktą – soją, kuri gali išgyventi pesticidą „Roundup“. Ūkininkai, kurie sodino tokias sojas, o vėliau ir medvilnę, kukurūzus bei kitus augalus, galėjo laisvai naudoti pesticidą žinodami, kad jis sunaikins piktžoles, bet nepakenks augalams.

Dėl šios priežasties laukuose ėmė nykti klemaliai, o laukų, purškiamų „Roundup“, tik daugėjo.

Mokslininkams pastebėjus ryšį tarp glifosatui atsparių augalų ir drugelių nykimo, imta pirštu rodyti į agrochemijos kompanijas, o šios nusprendė, kad atėjo laikas imtis veiksmų, siekiant apsaugoti drugelius monarchus nuo išnykimo.

Brangus sprendimas

Kompanija BASF 2014 m. pradėjo projektą, kurio metu padėjo ūkininkams sodinti klemalius, „Monsanto“ fondui, siekiančiam išsaugoti drugelius, paskyrė 3,6 mln. USD. Kitos kompanijos taip pat prisijungė prie 2015 m. įkurtos „Keistono monarchų iniciatyvos“.

Dauguma šių iniciatyvų siekiama paskatinti ūkininkus savo laukuose sėti klemalius.

Ericas Holstas, „Ūkininkai dėl monarchų“ asociacijos prezidentas, teigia, kad jei kiekvienas ūkininkas paskirs bent mažą dalelę savo ūkio klemaliams, drugeliai gali būti išgelbėti.

Asociacija pradėjo projektą, kurio metu remiami ūkininkai, nusprendę sėti klemalius. Kompanija BASF ūkininkams išsiuntė 18.000 nemokamų sėklų. Be tokios pagalbos augalus sėti nenaudojamoje dirvoje nebūtų lengva – ją reikia paruošti, augalų sėklos brangios, be to, reikia tiksliai žinoti, kokias gėles sodinti.

Ponas Holstas skaičiuoja, kad, norint išsaugoti drugelius monarchus, klemaliais reikėtų apsėti dar 1,5 mln. akrų (0,6 mln. ha) žemės. Ir dėl to reikia paaukoti didžiulius dirbamus plotus, kurie galėtų generuoti „šimtus milijonų, jeigu ne milijardų USD“. Jis džiaugiasi pastebimu ūkininkų ryžtu, bet pripažįsta, kad to neužtenka.

Kas toliau?

Agrochemijos gigantų susidomėjimas drugelių išsaugojimu nėra atsitiktinis. Jeigu JAV žuvų ir laukinės gamtos tarnyba nuspręs „Monsanto“ klasifikuoti kaip kenkiančią nykstančioms rūšims, ji gali imtis tam tikrų veiksmų.

Tomas Melius, tarnybos regiono vadovas, teigia, kad kol kas anksti spėlioti, ar aplinkosaugininkai imsis kažkokių priemonių dėl agrochemijos bendrovių.

„Monsanto“ apie sankcijas kol kas taip pat nemąsto.

„Jie žino, kad populiacijos atgaivinimo neįmanoma pasiekti per vienerius metus“, - teigia p. Bacham.

Vis dėlto, įtampą bendrovės jaučia – jei drugeliai monarchai bus įtraukti į nykstančių rūšių sąrašą, įsijungs daug šios rūšies apsaugos mechanizmų, kurie gali turėti įtakos ūkininkams.

Dėl to ūkininkų organizacijos ir agrochemijos gigantės siekia bent to, kad drugelių monarchų populiacija nepasiektų kritinės ribos.