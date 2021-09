Lietuvių šįmet sukurta automobilių dalijimosi platforma auga ir plečia veiklą

Simas Krasaitis, „ADCRent“ Automobilių nuomos vadovas.

Automobilių dalijimosi platforma, kurioje savo mašiną nesunkiai gali „įdarbinti“ tiek verslas, tiek fiziniai asmenys, vos startavusi sulaukė didelio susidomėjimo. Paslaugą rinkai pasiūliusi automobilių nuomos bendrovė „ADCRent“ jau planuoja plėtrą į užsienį.

Platforma veikia dalijimosi principu, kaip „AirBnB“ – pastaroji leidžia dalytis nekilnojamuoju turtu, o automobilių nuomos sistema siūlo „įdarbinti“ automobilius. Idėja sukurti platformą, kurioje automobilį išsinuomoti siūlytų patys jo savininkai, kilo įžvelgus individualių ir verslo automobilių eksploatacijos naudojimosi ypatybes – dalį laiko jie stovi nenaudojami, o nuomos kompanijos, savo ruožtu, patiria sezoniškus paklausos svyravimus.

Simas Krasaitis, „ADCRent“ Automobilių nuomos vadovas, pabrėžia ir socialinio atsakingumo aspektą. Dalijimosi platforma – kompanijos pasirinktas būdas išnaudoti rinkoje esantį automobilių perteklių ir taip prisidėti prie naujų produktų vartojimo bei gamybos mažinimo.

„Norime paskatinti žmones pergalvoti, ar tikrai būtina pirkti naujus daiktus, kai yra galimybė juos panaudoti ir leisti toliau naudotis kitiems? Tai ne tik žalesnis, bet ir finansiškai naudingesnis sprendimas. Manome, kad patogi dalijimosi platforma tokį požiūrį pavers įpročiu. O žmonių skaičiui planetoje vis didėjant, dalijimasis daiktais vieną dieną taps neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi“, – įsitikinęs verslininkas.

Per pirmus 3 gyvavimo mėnesius platformoje užsiregistravo per tūkstantis vairuotojų, norinčių išsinuomoti automobilį. Bendrovė startavo su 100 automobilių nuomai, o iki 2022 m. pradžios ketina jų skaičių patrigubinti. Planuojama šį nuomos modelį pasiūlyti ir kitų šalių gyventojams. Šiuo metu automobilį per „ADCRent“ platformą išsinuomoti jau galima ne tik Vilniuje, bet ir Rygoje.

Giria už greitą procesą ir skaidrumą

Tiek išsinuomoti, tiek ir įkelti automobilį nuomai yra paprasta: platforma išsiskiria itin aiškiai organizuota procedūra, o visus esminius klausimus – sutarties sudarymą, draudimą, atsiskaitymą – sprendžia „ADCRent.“ Kompanija jau daugiau nei 13 metų užsiima automobilių nuoma ir net tris kartus yra pelniusi pasaulinės auto nuomos platformos „Rentalcars.com“ pripažinimą kaip mėgstamiausia klientų automobilių nuomos įmonė Vilniuje.

„Svarstėme keletą variantų, tačiau nuomoti šeimos automobilį per „ADCRent“ platformą mums pasirodė patraukliausia. Paruošimas nuomai, dokumentų sutvarkymas – viskas labai lengva ir suprantama. Labai patiko ir tai, kad paslaugos teikėjai deda daug pastangų vairuotojų patikimumui užtikrinti, nes nesinori savo automobilio patikėti bet kam“, – kalba Karolis Brusokas, automobilio savininkas, sėkmingai pasinaudojęs „ADCRent“ nuomos sistemos paslaugomis.

Užregistravęs savo automobilį platformoje, pirmąją nuomos užklausą jis gavo dar tą patį vakarą. Jau kitą dieną šeimos mikroautobusą Karolis išnuomojo dešimčiai dienų, o pasibaigus šiam laikotarpiui jau turėjo naują nuomininką. Iš viso šis automobilis per 21 nuomos dieną savininkui atnešė apie 1000 Eur pajamų.

Karolis pasakoja, kad mintys apie tik retkarčiais šeimos reikmėms naudojamo mikroautbuso „įdarbinimą“ galvoje sukosi jau seniai. Tačiau kaip pasiekti potencialius nuomininkus, kai vienas individualus auto nuomos skelbimas pasmerktas paskęsti didžiųjų nuomos įmonių informacijos sraute? Todėl išgirdę apie naują platformą išsyk susidomėjo, tikėdamiesi, kad informacija apie nuomos galimybes lygiai taip pat pasiekia ir vairuotojus. Lūkesčiai pasiteisino su kaupu, nors Karolis ir neslepia, kad pirmą kartą atidavus automobilį kelios dienos buvo neramios.

„Visgi svetimi žmonės, automobilis pirmą kartą išnuomotas. Žinoma, perduodami automobilį buvome susitikę, žinojome, kad juo naudosis vietoje, niekur neišvažiuos. Antrą kartą buvo jau gerokai ramiau, viskas aišku ir patikrinta, yra garantijos. Kalbėjausi ir su nuomininkais, jie jaučiasi panašiai: nuomodamiesi iš platformos, kurią valdo patikima įmonė, jaučiasi ramesni, nei tiesiai iš savininkų. Jie taipogi akcentuoja nuomos proceso patogumą: jokių popierinių sutarčių, viskas greitai ir suprantamai“, – dėsto K. Brusokas.

Be aiškiai sudėliotos nuomos procedūros, sklandaus proceso ir patikimumo, jis pažymi ir dar vieną privalumą – greitą apmokėjimą. Pinigai už išnuomotą automobilį įplaukė praėjus dviem dienoms po nuomos laikotarpio pabaigos, o tai, pasak Karolio, didelis išskirtinumas rinkoje.

Šiuo metu mikroautobusu važinėja K. Brusoko šeima, todėl paieškos platformoje jis nesiūlomas. Pašnekovas tikina, kad „ADCRent“ paslauga tikrai naudosis ir toliau: „Užklausų iš kompanijos sulaukiame ir dabar, tas labai malonu, nes jei mūsų planai netikėtai pasikeistų, galėtume ekspromtu išnuomoti mašiną. Automobiliai nuvertėja, jų eksploatacija kainuoja, tad jei tik yra proga juos perleisti kitiems ir už tai gauti pajamų, kodėl ja nepasinaudojus. Labai džiaugiamės dėl to, kad išnuomoti automobilį tapo taip paprasta: tiek surasti klientus, tiek ir sutvarkyti visus formalumus.“

Patrauklu ir verslui

S. Krasaičio teigimu, kurdami naują paslaugą jie ypač stengėsi, kad naudotis būtų lengva ir patogu, o savininkai galėtų be vargo patalpinti savo automobilį ir iš jo uždirbti.

„Norėdami savininko akimis pamatyti visą nuomos procesą, savo pačių valdomą auto parką į platformą įsikėlėme patys. Tuomet identifikavome kebliausias vietas ir patobulinome, kad procedūra taptų kuo paprastesnė, intuityvi. Vieną automobilį įkelti man užtruko vidutiniškai 2 min., neskaičiuojant laiko, skirto nufotografuoti mašiną. Jei klausimų savininkams vis tiek kyla, atsakome, vedame per visą procesą, patariame dėl nuomos parametrų ir darome viską, kad automobilio savininkas kuo greičiau gautų nuomos rezervaciją“, – tikina S. Krasaitis. Toks tiesioginis ryšys, pasak jo, gerina ne tik platformos naudotojų patirtį, bet ir patiems paslaugos kūrėjams padeda greitai aptikti vietas, kurias dar galima tobulinti.

Greita ir kokybiška automobilių nuomos tiesiai iš savininkų paslauga, tikėtina, išpopuliarės ir verslo įmonių tarpe. Po karantino bei vasaros atostogų automobilių poreikis įmonėse auga, o naujų automobilių pristatymas vis dar vėluoja. Tad „ADCRent“ platforma gali tapti sprendimu, efektyviai atliepiančiu ūgtelėjusią ilgalaikės nuomos paklausą.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose