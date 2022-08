Augantis franšizių populiarumas – saugesnė verslo pradžia sudėtingu metu?

„PRO BRO Express“ verslo plėtros vadovas Kristijonas Minelga.

Šie neramūs laikai sukuria daug ir įvairių verslo galimybių, tačiau tuo pat metu išaugusi infliacija, medžiagų trūkumai ir net prastėjančios nuotaikos, ne tik apkartina naujo verslo pradžią, bet ir padaro ją itin rizikinga. Kita vertus, ryškėja tendencija, jog būtent tokiu metu laisvų pinigų turintys verslininkai vis dažniau atkreipia dėmesį į franšizių verslo modelį.

Tai rodo JAV verslo rinka – lyginant su 2021 m. ekspertai šiemet prognozuoja 17 tūkst. verslų prieaugį, sukursiantį ketvirtį milijono darbo vietų. Tą matome ir mes PRO BRO Express tunelinių plovyklų franšizių rinkoje Lietuvoje.

Nors Lietuvoje patikimos bendros franšizių verslo statistikos nėra, augantį jų populiarumą galima iliustruoti JAV skaičiais. Tarptautinės franšizių asociacijos (IFA) duomenimis, 2021 m. tapo išskirtiniais franšizių verslui JAV. Prognozuojama, kad šiemet franšizės sukuriamas BVP pasieks 501 mlrd. JAV dolerių, o bendras franšizių sukurtų darbo vietų skaičius kils iki 8,5 milijonų. Franšizių verslas sudaro 3 proc. viso JAV sukuriamo BVP ir yra reikšminga didžiausios pasaulio ekonomikos dalis.

Neišnaudojame franšizių verslo privalumų

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl franšizės taip stipriai populiarėja net ir pasaulyje neramiu metu – sąlyginai mažesnis rizikos lygis verslui. Investuojant į franšizę perimamas patikrintas, veikiantis verslo modelis, operuojama jau dirbančių objektų finansiniais rodikliais, o ne prognozėmis. Taip pat, kartu su įsimintinu išvystytu prekės ženklu paveldima ir lojalių klientų bazė. Ne mažiau svarbu tai, jog franšizės davėjas yra suinteresuotas investuotojo sėkme ir sistemingai jį įveda į visą verslo valdymo procesą, pateikia jau įrengtą ir pilnai darbui paruoštą objektą, dalijasi sukaupta žinių baze, vykdo mokymus ir konsultuoja viso proceso metu.

Žinoma, franšizės pirkimas nėra šimtaprocentinės sėkmės garantas, tačiau verslo įkūrėjui vystant prekės ženklą klaidos jau padarytos ir pamokos išmoktos, todėl rizika neabejotinai mažesnė, nei pradedant verslą nuo nulio savarankiškai. Lietuvoje tokių tyrimų kol kas nėra atlikta, tačiau tiek franšizių asociacijos, tiek tarptautinių apklausų duomenimis, apie 90 proc. franšizių vis dar sėkmingai veikia ne tik po dvejų, bet ir po penkerių metų nuo savo veiklos pradžios, kai tuo tarpu apskritai 45 proc. verslų patiria nesėkmę per pirmuosius penkerius metus.

Tad tendencija yra tokia, jog franšizių sėkmės rodikliai didesni, nei savarankiškai įkurtų verslų. Be to, šiais laikais išryškėjo ir dar vienas franšizės privalumas – galimybė objektyviai įvertinti verslo atsparumą krizėms ir kaip jo rezultatus paveikė pastaruosius trejetą metų ekonomiką purčiusi pandemija, karas ir rekordinė infliacija.

Nors kuriant verslą pagal franšizę kūrybos poreikio patenkinti gali nepavykti, šis sprendimas yra puikus norintiems ne tik investuoti, bet ir aktyviai įsitraukti į verslo valdymą. Skirtingai nuo investavimo į fondus ar vertybinius popierius, čia ne tik operuojama skaičiais, bet ir tenka priimti sprendimus dėl verslo ir personalo valdymo, plėtros, todėl itin svarbu apsibrėžti patinkančią, įtraukiančią sritį.

Lietuvoje apie franšizių populiarumą galime spręsti iš savo srities. Šiuo metu jau 7 iš 10 veikiančių Express tunelinių plovyklų yra valdomos franšizės būdu, dalis šiuo metu dar vystomų projektų taip pat jau yra parduotos, kaip franšizės, ir veiklą pradės būtent šio modelio principu. Pastebime, jog franšizių populiarumas išlikęs, nepaisant šiuo metu tvyrančių neramumų rinkose, karo Ukrainoje.

Mūsų atveju veikia ne tik tai, jog franšizės yra saugesnis būdas pradėti, bet ir tai, jog mūsų verslas yra sąlyginai atsparus išorės sukrėtimams, nes siūlomų paslaugų poreikis išlieka, o savalaikės investicijos į kaštus mažinančius ir aplinką tausojančius tvarius sprendimus taip pat padėjo amortizuoti karo Ukrainoje poveikį. Įdiegus vandens perdirbimo sistemas net 90 proc. panaudoto vandens susigrąžinama pakartotinam panaudojimui, tad įvertinus, kad per valandą viename tunelyje galima nuplauti daugiau nei 220 automobilių – toks vandens taupymas yra reikšmingas tiek aplinkai, tiek finansine prasme.

Mūsų franšizės gavėjai labiausiai vertina ilgametę patirtį, atpažįstamą prekės ženklą ir išdirbtą verslo modelį, suteikiantį vartotojams gerą patirtį. Franšizės gavėjams nereikia rūpintis paruošiamaisiais darbais – atrenkame geriausias lokacijas naujam objektui, jį suprojektuojame, pastatome. Jiems lieka finansuoti įrangą, skirti lėšų verslo pradžiai ir operuoti verslu, naudojantis mūsų suteiktais verslo valdymo įrankiais. Įkvėpti sėkmės, dalis franšizės gavėjų jau perka po antrą objektą.

Pasiteisinus franšizės modeliui Lietuvoje, tęsime franšizės gavėjų paiešką Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Be to, žengiame ir į užsienį – jau kitų metų pirmoje pusėje „PRO BRO Group“ atidarys pirmąją tunelinę plovyklą Rygoje. O per ateinančius trejus metus Latvijoje iš viso suplanuota iki 10 objektų. Artimiausiu metu planuojame žengti į Estijos rinką. Plėtros eiliškumas yra paremtas išsamia rinkų analize, tad įvertinus vartotojų poreikius, plėtros sąnaudas, planuojame tolesnę plėtrą taip pat ir Skandinavijos šalyse, o ilgainiui – Vakarų Europoje.

Svarstantiems įsigyti franšizę, verta atkreipti dėmesį į penkis dalykus:

Pirmiausia būtinai atidžiai perskaitykite ir įvertinkite franšizės davėjo paruošto franšizės atskleidimo dokumentą (FDD – franchise disclosure document). Ypač atkreipkite dėmesį į finansinius rodiklius, ar dokumentas išsamus? Ar atrodo parengtas profesionaliai, ar mėgėjiškai?

Antra, franšizės davėjai turėtų pasidalinti faktais, o ne pažadais grįstomis prognozėmis, aiškiai pristatyti verslo pajamų ir išlaidų struktūrą. Kadangi stebuklingo rakto į garantuotą sėkmę nebūna, girdėdami vien privalumus, nebijokite užduoti papildomų klausimų.

Trečia, būtinai pabendraukite su kitais franšizių gavėjais ir pabandykite patys pasirinkti pašnekovą, kad nepatektumėte į surežisuotą susitikimą. Taip pat pasidomėkite tiek sėkmės, tiek ir nesėkmės istorijomis, jei tokių yra, kad tinkamai įvertintumėte visus scenarijus.

Ketvirta – nesileiskite skubinami, nes franšizės pirkimas yra rimtas ir didelės investicijos reikalaujantis žingsnis. Sąžiningas franšizės davėjas turėtų būti suinteresuotas Jūsų sėkme ir pasirašyti franšizės sutartį tik suvokdamas, kad esate finansiškai ir psichologiškai pasirengę.

Penkta, susipažinkite su perkamos franšizės rizikomis. Nors verslas kuriamas galvojant apie naudą, nebūna verslo be rizikų ir iššūkių, todėl jų neįvardijantį franšizės davėją vertinkite įtariai.

„PRO BRO Group“ – įmonių grupė, tiesiogiai valdanti keturias įmones: UAB „Švaros broliai“, teikiančią automobilių bei patalpų švaros paslaugas Lietuvoje, UAB „PRO BRO Car wash systems“, tiekiančią ir gaminančią automobilių švaros paslaugoms užtikrinti skirtą įrangą bei medžiagas, UAB „PRO BRO Express“, besirūpinančią tunelinių plovyklų franšizių pardavimu bei aptarnavimu, ir UAB „PRO BRO asset management“, valdančią nekilnojamojo turto vystymo projektus.

„PRO BRO Express“ verslo plėtros vadovas Kristijonas Minelga.