SEB banko ir tarptautinė konsultacijų UAB „Civitta“ jau antrą kartą rengta Spartaus verslo augimo programa kirto finišo liniją. Programoje dalyvavusios įmonės savaitės pradžioje pristatė savo inovatyvias idėjas ar sprendimus, kurias su mentorių pagalba kūrė ir tobulino rudens sesijos metu. Baigiamajame renginyje komisija išrinko tris inovatyviausias idėjas, kurių kūrėjai galės papildomai 10 valandų konsultuotis su „Civitta“ mentoriais.

Paraiškas dalyvauti šioje programoje atsiuntė 46 įmonės, tačiau galiausiai buvo atrinkta 11 bendrovių, kurių 50 darbuotojų daugiau nei 50 val. skyrė mokymuisi bei seminarams ir daugiau nei 90 val. dirbo su mentoriais.

Kiekviena programoje dalyvavusi įmonė finaliniam renginiui turėjo parengti 3 min. trukmės idėjos pristatymą, kurį vertino šeši komisijos nariai: Beata Dzenkauskienė, SEB banko verslo klientų ir pramonės šalių analizės vadovė Baltijos šalims, Eglė Juodsnukytė, „Civitta“ asocijuota partnerė, Marius Miškinis, UAB „BaltCap“ asocijuotas vadovas, Darius Žakaitis, UAB „Contrarian Ventures“ partneris, Rytis Lauris, UAB „Soundest“, žinomos prekių ženklu „Omnisend“ įkūrėjas ir vadovas. Komisijai vadovavo Virginijus Doveika, SEB banko mažmeninės prekybos vadovas Baltijos šalims.

Visos pristatytos idėjos buvo vertinamos remiantis penkiais kriterijais: keliamos problemos svarba ir aktualumas, produkto vertės pasiūlymo aiškumas, rinkos dydis, pabrėžtas inovacijos aspektas, komercializacijos planas ir būsimi validacijos (veiksmai, kuriais įrodoma, kad procedūra, procesas, įrenginys, žaliava, metodas ar sistema yra tinkami numatytiems rezultatams gauti) žingsniai.

10 unikalių sprendimų

Idėjas išvardyta tvarka pristatė 10 UAB atstovų: „Eldes“ „Amanda“, „AE Medical“, „Teisingi energetikos sprendimai“, „Avitelos prekyba“, „Manpower Lit“, „Tieto“, „Recon Modul“, „Creditreform Lietuva“, „Geld Baltic“.

Išmanias saugos sistemas gaminanti „Eldes“ pristatė sprendimą, kaip išvengti netikrų aliarmų. Ji pasiūlė dirbtiniu intelektu ir mobiliąja programėle paremtą sprendimą su išmaniuoju pulteliu, leidžiančiu kontroliuoti ir valdyti sistemą, t. y. vietoje žmogaus vedamo apsaugos sistemos kodo, kurį suvedus klaidingai dažniausiai ir sukeliami netikri aliarmai, vartotojai galės pasirinkti pulteliu valdomą sistemą.

„Amanda“ pristatė autoservisų įrangos monitoringo sistemą. Siekdama užkirsti kelią netinkamu metu gendančiai autoservisų įrangai, bendrovė sumanė sukurti nuolatos įrangą stebinčius daviklius. „AE Medical“ projektas pavadintas „Amber Cell“. Jo esmė – tiekti medicinos įstaigoms reikalingas vienkartines priemones rinkiniais pagal planuojamos operacijos tipą naudojant inovatyvią tiekimo sistemą. Šios priemonės būtų užsakomos skaitmeniniu būdu ir leistų medicinos įstaigoms taupyti.

Bendrovės „Teisingi energetikos sprendimai“ pristatyta idėja leis išvengti besikeičiančio klimato sąlygų sukeliamo diskomforto biuruose. Problemai išspręsti įmonė kuria kompiuterinį asistentą, paremtą dirbtiniu intelektu, nagrinėjantį pastato veikimą, klimatą ir siejantį jį su darbuotojams tinkamu komfortu bei lauko oro sąlygomis. Ši sistema užtikrins klimato komfortą visame pastate, ji bus siūloma techninės priežiūros įmonėms ir pastatų savininkams.

„Avitelos prekyba“ nutarė dėmesį skirti išmaniesiems prietaisams ir pradėti bendradarbiavimą su jais kuriančiais startuoliais. Bendrovės atstovo teigimu, puikius produktus kuriantys startuoliai dažnai neišmano pardavimų niuansų ar neturi marketingo kanalų. Siūlydama paslaugų paketus arba pavienes paslaugas „Avitelos prekyba“ pradėtų prekiauti startuolių kuriamais prietaisais ir suteiktų sąlygas startuoliams pasiekti vartotoją, išpopuliarinti produktą.

Darbuotojų paieškos priemonė, kurią pristatė „Manpower Lit“, leistų taupyti darbdavių laiką ieškant darbuotojų ir pasirinkti geresnius kandidatus. Ši priemonė paremta „išmanaus pasirinkimo“ principu ir dirbtiniu intelektu. Su „išmanaus pasirinkimo“ technologija galima išplėsti atrankos funkciją, taikomą didžiųjų duomenų analitikoje, o dirbtinis intelektas leidžia potencialiam darbuotojui atlikti darbo interviu su botu – tai leidžia išvengti pirminių pokalbių su kandidatais ir į pokalbius pasikviesti tik iš tiesų turinčius potencialo.

„Tieto“ sugalvojo marketingo paslaugų automatizacijos sprendimą, leisiantį personalizuoti marketingo pasiūlymus ir automatizuoti bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą atitinkančias kampanijas.

„Recon Modul“ sukūrė statybų procesą spartinantį produktą – per maždaug savaitę su pilnu įrengimu pastatomus namus. Namai statomi iš išlankstomų segmentų ir atitinka A++ energinio naudingumo klasę. Be to, tokius namų segmentus specialiuose konteineriuose lengva transportuoti į bet kurią pasaulio vietą.

„Creditreform Lietuva“ pristatė duomenų valdymo įrankį, leidžiantį atsirinkti potencialius klientus ir jų duomenis. Šis įrankis padės efektyviai ieškoti potencialių klientų pagal segmentą ir atrinks įmonių duomenis iš jų internetinių svetainių.

Bene daugiausiai dėmesio sulaukusį sprendimą pristatė „Geld Baltic“, dar žinoma „Supergarden“ prekių ženklu. Ši liofilizuotų produktų gamintoja sukūrė idėją, leidžiančią visas maistines savybes ir vitaminus išlaikantį maistą suspausti į labai mažą, apie 40 g svorio ir apie 5 cm3 tūrio tabletę. Sprendimas paremtas liofilizacijos technologija, leidžiančia sumažinti produktų svorį, dydį ir prailginti galiojimo trukmę. Bendradarbiaudama su Kauno technologijos universitetu įmonė ieško rišamosios medžiagos, lemiančios skonį ir išskiriančios produktą iš kitų. Prototipas bus pristatytas jau kovą, jį pirmiausia išbandys armija, šauliai ir alpinistai.

Apdovanotos 3 inovatyviausios idėjos

Programos vertinimo komisija po ilgų diskusijų nutarė apdovanoti tris potencialiausias idėjas pristačiusias įmones: „Eldes“, „Manpover Lit“ ir „Geld Baltic“.

Nerijus Ivanauskas, „Eldes“ vadovas sako nesitikėjęs prizo, daugiau galvojęs apie tolesnį tobulėjimą: „Galvojome ne apie apdovanojimą, bet apie naujas pamokas ir būdus viską padaryti dar geriau, būti sėkmingiems rinkoje. Savo idėją jau įgyvendiname, bandome, dirbame su įvairiais įrankiais, dirbtiniu intelektu, taigi veiksmas vyksta. Už metų planuojame paleisti produktą.“

Laura Kaziukonienė, „Geld Baltic“ vadovė taip pat sako nesitikėjusi, tačiau labai norėjusi nugalėti. Ji sako, kad iki idėjos įgyvendinimo trūksta nedaug, tačiau, kaip ir visur, norint pasiekti rezultatą, reikia dirbti.

Božena Petikonis-Šabanienė, „Manpover Lit“ direktorė, pasakoja, kad dar prieš pristatymą jautėsi tarsi nugalėtoja, mat sėkminga idėja ir ėjimas jos įgyvendinimo link įmonei yra didelis laimėjimas.

„Manau, kad inovacijos yra svarbus ir sveikas postūmis rinkoje, ypač kai tradicinis verslas įneša ne tik įneša naujovių, bet ir užbėga už akių rinkos poreikiams ir norams. Tikiu, kad šis laimėjimas paskatins rinkos dalyvius ir darbdavius naujai pasižiūrėti į personalo atrankas ir kartu prisijungti prie automatizavimo bei inovavicijų“, – sako B. Petikonis-Šabanienė.