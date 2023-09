„Apple” sprendimai verslui Baltijos šalyse – per „Orion Leasing“

Laimonas Belickas, „Orion Leasing“ vadovas. Bendrovės nuotr.

Užtikrinti, kad bet kuri Lietuvos įmonė, „iDeal“ salonuose išsirinkusi „Apple“ įrenginių, vos keliais mygtukų paspaudimais galėtų pradėti iš karto jais naudotis. Tokią užduotį praėjusiais metais gavo viena Lietuvos lizingo rinkos lyderių „Orion Leasing“.

Ir šią užduotį sėkmingai įgyvendino – buvo sukurtas ir prieš kelis mėnesius pristatytas verslui skirtas unikalus sprendimas, leidžiantis įmonėms vos per minutę „Apple“ produkcijos įsigijimui gauti finansavimo, nuomos ar įrangos prenumeratos sprendimą.

Laimonas Belickas, „Orion Leasing” vadovas, pasakoja, kad „Apple“ prekybos atstovų pageidavimu buvo įgyvendintas vadinamasis skolinimo kaip paslaugos (angl. Lending-as-a-Service, LaaS) projektas, kurio metu „Orion Leasing” finansavimo sprendimai buvo sėkmingai integruoti į partnerio aplinką.

„Mūsų sukurta skolinimo kaip paslaugos platforma per mažiau nei 1 minutę surenka finansavimui suteikti būtiną informaciją iš įvairių registrų, ją išanalizuoja, ir per „Dokobit“ dokumentų pasirašymo sistemą pateikia sutartį el. pasirašymui. Paprastai tariant, finansavimui suteikti mums užtenka įmonės kodo ir pas prekybininką suformuoto prekių krepšelio“, – kalba L. Belickas. Ir visa tai vyksta partnerio – šiuo atveju „Apple“ – prekybos atstovų skaitmeninėje aplinkoje.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Kalbant apie fizinius asmenis, tokie sprendimai, kai pasirinktoms prekėms finansavimas suteikiamas čia pat, parduotuvėje ar internetinės prekybos platformoje, jau senokai yra tapę savotišku rinkos standartu ir nieko nestebina. Tačiau versle tokių greitų finansavimo sprendimų nebuvo – kiekvienu atveju įmonės turėdavo pildyti paraiškas, gauti pasiūlymą, pateikti papildomą informaciją ir laukti patvirtinimo”, – sako L. Belickas.

Kitaip tariant, „Orion Leasing“ sukurtas sprendimas suteikia verslui galimybę čia ir dabar gauti finansavimą, nuomos paslaugą ar įrangos prenumeratą patogiausiu būdu, be to, visa tai atliekama automatiškai, tinkamai atlikus kliento pažinimo (angl. Know Your Client, KYC) procedūrą, įvertinus sankcijų ir kitas rizikas.

„Orion Leasing” atstovų teigimu, įmonės turimos modernios sistemos leidžia į kliento aplinką integruotą skolinimo kaip paslaugos sprendimą galima paleisti vos per keletą dienų. Jau šių metų rudenį ši paslauga taps prieinama ir Latvijoje bei Estijoje veikiantiems partneriams.

Prisijungė ir „Nord Security“

„Apple“ atstovams Lietuvoje – „iDeal“ prekybos salonams ir ACME grupei – sukurtas „Smart Deal Business“ sprendimas visiškai pateisino lūkesčius. Per kiek daugiau nei pusmetį naudojantis šiuo sprendimu finansuotų įrenginių suma jau artėja prie 1 mln. eurų. Tikimasi, kad metų pabaigoje suma pasieks 2-3 mln. eurų.

Neseniai naudotis inovatyviu „Orion Leasing“ sprendimu pradėjo ir bendrovė „Nord Security“ su savo produktu „NordVPN“ – jį, pirkdami „Apple“ produkciją, į savo prekių krepšelį galės įsidėti „iDeal“ klientai.

„Galime apibendrinti, kad sukūrėme unikalų rinkoje, visiškai automatizuotą white-label tipo sprendimą, tinkamą bet kuriam Lietuvos prekybininkui, jei tik šis nori sudaryti galimybę klientams prekes įsigyti išperkamosios nuomos, prenumeratos ar kitu būdu. Tikimės ir skatiname prekybininkus pasinaudoti šia paslauga, nes šiame skubančiame pasaulyje sutaupytas laikas yra viena didžiausių vertybių, kurias gali atnešti procesų automatizavimas. Bet kurio prekybininko klientai tą tikrai įvertins“, – dėsto L. Belickas.

Išmanioji nuoma

„Orion Leasing“ savo partnerius šiuo metu ypač skatina savo klientams siūlyti išmanios nuomos principu paremtus finansavimo sprendimus.

Išmanioji nuoma – tai finansinė paslauga, kurios gavėjas įgyja teisę iš anksto nustatytomis sąlygomis naudotis nuomojamu daiktu iki sudarytos sutarties pabaigos, vėliau seną daiktą keičiant į naują, arba seną daiktą pasiliekant sau.

„Visi žinome, kad komerciniai bankai griežtina paskolų sąlygas, kinta EURIBOR, tad prekes tradicinio lizingo būdu perkančiam verslui tai reiškia svyruojančias įmokas. Suprasdami besikeičiančias rinkos sąlygas ir poreikius, mes jau kurį laiką partneriams aktyviai siūlome nuomos sprendimus, kurie yra puiki alternatyva finansinei skolai.

„Orion Leasing“ atstovo teigimu, išmania nuoma pagrįstas finansavimo modelis reiškia ir iš anksto visą sutarties laikotarpį žinomas mėnesines įmokas, galimybę mokėti mažiau už naudojimąsi įranga, visada turėti naujausią jos modelį. Be kita ko, sutarties laikotarpio pabaigoje klientas pats nusprendžia, ar pasilikti prekę sau, ar ją grąžinti pardavėjui.

Laimonas Belickas, „Orion Leasing“ vadovas. Bendrovės nuotr.