Praėjusią parą nustatyta 450 naujų COVID-19 atvejų, mirė 10 žmonių

Praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 450 naujų COVID-19 atvejų, nuo šios infekcinės ligos mirė dar 10 žmonių, šeštadienį pranešė Statistikos departamentas.

Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 242,8 atvejo.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 201.799 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 188.103 žmonės, deklaruoti – 143.793 pasveikę asmenys. Statistiškai šiuo metu serga 6.582 žmonės, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 50.892.

Deklaruotu sergančiuoju Statistikos departamentas laiko asmenį, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis ir ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis yra asmuo, kuriam liga patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Praėjus šiam terminui, žmogus laikomas statistiškai pasveikusiu.

Anot departamento, statistinių sergančiųjų rodiklis gali būti tikslesnis vertinant populiacijos sergamumą, nes tarp deklaruotų sergančiųjų gali būti atvejų, kai asmuo jau nebeserga, bet šeimos gydytojas nėra patvirtinęs ligos pabaigos.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3.321 žmogus. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 6.661 mirtis.

Praėjusią parą šalyje atlikta 7.412 molekulinių (PGR) tyrimų dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2.129635.

Be to, per parą atlikti 814 antigeno tyrimų. Iš viso jų atlikta 36.737.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 6%.

Pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze praėjusią parą paskiepyta 8.310 žmonių, antrąja doze – 4.369 asmenys. Iš viso šalyje pirmąja doze paskiepyta 209.199 žmonės, abiem dozėmis – 85.373 asmenys.

Atveria bibliotekas

Nuo šeštadienio lankytojams atveriami pažintiniai takai, muziejai po atviru dangumi, bibliotekos.

Pradeda galioti dalis trečiadienį Vyriausybės priimtų karantino režimo atlaisvinimų.

Leidžiama fiziškai aptarnauti lankytojus bibliotekose, taip pat veikti pažintiniams takams, parkams, muziejams, galerijoms ir kitoms ekspozicinėms erdvėms, zoologijos ir botanikos sodams, esantiems atvirose lauko erdvėse.

Juose galės lankytis ne didesnės nei penkių asmenų ar dviejų šeimų grupės.

Taip pat galės vykti renginiai, kurių metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau nei du asmenys arba vienos šeimos nariai.

Nuo šeštadienio leidžiami dviejų namų ūkių kontaktai lauke, jie gali rengti šventes atvirose vietose.

Sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugas atvirose erdvėse galima teikti ne daugiau kaip penkiems asmenims.

Visuotinis karantinas Lietuvoje pratęstas iki kovo 31 dienos.

