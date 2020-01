Looking back. 2019: Metai „GILYN“

Tai yra mano dienoraščio privatus įrašas sau, parašytas 2018 gruodžio 30 dieną. Lygiai prieš metus.

Kad suprastume, kodėl 2019 metai patapo metais „GILYN“ reikia suprasti, kas vyko 2018 metais. 2018 metai buvo kažkas TOKIO. Tempas nerealus - darbas be jokių atostogų 7 dienas per savaitę, daug mokymosi ir patirčių, su kiekviena investicija didėjantis stresas... Investavimas į techstartupus, ICO ir crypto auksto karštinė ir tada gale metų „Foodout“ bankrotas, skaudus išsiskyrimas su partneriu/mentoriumi ir dar daug kitų nutikimų.

Buvo toks momentas, kai vienu metu per dviejų mėnesių laikotarpį investavome į 6 naujas technologijų kompanijas! O jau nešnekant apie kitas, į kurias buvo investuota anksčiau. Kuriose aktyviai, kiek leido laikas, dalyvavau. Atrode iš serijos, į kuo daugiau kompanijų investuosiu, dalyvausiu, tuo didesnė galimybė patapti „Jonu Zuckenbergu“.

„Foodout“ bankrotas buvo ta vieta, kur pasakiau, STOP. Tai yra ženklas. Tai yra tas momentas, kur pažvelgęs būdamas 60 metų pasakysiu - tai buvo tas momentas, kai įvyko persilaužimas. Po šio įvykio buvo daug apmąstymų, savianalizės, po kurių sau 2019-uosius metus paskelbiau „gylio“ metais.

Gyvenant vartotojiškoje visuomenėje, visi aplinkui bruka siekti kiekybės, o ne kokybės. Paskutinis dalykas, ko marketingistai norėtų - tai, kad visi būtų patenkinti tuo, ką turi dabar. Išėjo naujas tas, naujas anas, todėl tavo jau blogas, išbandyk naują kelionę, išbandyk iššokti su parašiutu, nes kitaip kelionė nebus įsimintina ir t.t. ir t.t. Visi šnibžda į ausį - tai ką, turi dabar, nėra pakankama.

Ka reiškia gylio metai?

Koncentracija - į KOKYBE, o ne kiekybę. Tikslas - išmokti nepasinerti į azartą, kurį sukelia naujos veiklos, užsiėmimai. Per daug įsijautęs pajunti kažką panašaus į adrenaliną. Prireikia nuolat daryti kažką naujo. Pasidaro daug lengviau siekti naujų potyrių, negu įsitraukti į vieną veiklą iki galo ir tvarkytis su visais pakilimais ir nuosmukiais, pasitaikančiais kelyje.

Kokybės siekis reikalauja daug kantrybės, praktikos, įsitraukimo net tada, kai atrodo, kad nieko ypatingo nevyksta. Tai - nuobodu. Daug rutinos ir juodo darbo. Būtent tokiais momentais veiklos keitimas ar plėtimasis ir yra labiausiai viliojantis.

Mano paprastas planas 2019-iesiems:

1. Jokių naujų verslų. Iš kai kurių jau išėjau, išeisiu ir iš likusių. Visoms naujoms galimybėms iš išorės net nesvarstydamas sakysiu - NE. Neleisiu joms nė sekundės manęs išblaškyti nuo pagrindinio tikslo. Nebesivaikysiu milijardų. Nebešokinėsiu ir koncentruosiuosiu. Sutelksiu visą savo dėmesį į „Čili Pizza“ ir padarysiu ją geriausia, kokia tik gali būti!

2. Jokio naujo turto. Nepirksiu naujo automobilio, naujo buto ir panašiai Važinėsiu ir mėgausiuosi savo senu, geru elektriniu paspirtuku ir nuomojamu mažu ir jaukiu butuku. Tai, ką turiu šiandien.

3. Jokių naujų hobių. Nepulsiu bandyti naujų užsiemimų, vien tam, kad kažka išbandytum. Turiu hobius, kuriuos mėgstu, šiais metais tobulinsiu tik juos - golfą, bilijardą, skvošą, knygas. Medituosiu. Atrasiu kiekviename tai, ko dar nebuvau atradęs. Mėgausiuosi tobulindamas mažas detalytes juose.

4. Jokių naujų knygų. Antrą kartą perskaitysiu savo mėgstamiausias knygas! Rasiu jose dar daugiau ko pasisemti, ko nepastebėjau pirmą kartą skaitydamas.

5. Naujos draugystės. „Susirasiu naujų draugų“ - daugelis sako, apimti vienatvės ar stagnacijos. Turiu nerealių draugų savo rate, su kuriais tapsiu dar artimesnis - sakau aš.

Viliuosi, kad šie apribojimai man padės susitelkti į tai, kas tikrai svarbu.

Kai mes suteikiame sau mažesnį plotą kasti - kasame giliau.

Tai kur kas sunkiau, bet ir giliau esantys lobiai yra kur kas vertingesni nei paviršiuje.

Prieš metus atrodė, kad išgyvenu kažką tokio baisaus... Dabar matau, kad turėjau velniškai sunkią treniruotę. Būtų kvaila ignoruoti tokią patirtį. Laiku sugebėjau sustoti ir imtis teisingų žingsnių.

Ir kaip viskas atrodo šiandien pasitinkant - 2020 metus? Jungiame antrą bėgį! THE SKY IS THE LIMIT!

Gilesnių 2020 metų visiems!

Komentaro autorius - Jonas Karosas, turintis didesnę nei dešimties metų patirtį e. prekyboje, mobiliųjų programėlių kūrime, e. rinkodaros, rizikos kapitalo srityje, yra picerijų tinklo „Čili“ generalinis direktorius

