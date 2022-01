Kovoje su maisto ðvaistymu „Maisto bankas“ pasitelkë klimatui draugiðkesnius degalus

Pernai suvieniję jėgas prieš maisto švaistymą, automatinių degalinių tinklas bei didžiausia dyzelino iš atsinaujinančių žaliavų gamintoja „Neste“ ir labdaros organizacija „Maisto bankas“ nuo iššvaistymo išsaugojo ir sunkiai besiverčiantiems žmonėms pristatė per 700 tūkst. maisto porcijų. Per metus ši partnerystė leido sutaupyti daugiau nei tūkstantį tonų CO2 emisijų. Palyginimui, vidutinis automobilis per metus išskiria apie 5 tonas šių emisijų.